Ngày 13/3 đến 23/3, top 3 con giáp có thần Tài đợi sẵn, chuẩn bị vét tiền vào túi, vượng phát không ngờ

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 10:58

3 con giáp dưới đây được ví như “con cưng” của Thần Tài, thừa hưởng sự may mắn, đủ đầy vẹn toàn.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận. Bởi vậy, nếu sinh ra lỡ không được “ngậm thìa bạc” thì họ cũng sẽ quyết tâm làm mọi cách để đổi đời.

 

Đa phần những người tuổi Tý khá may mắn và hưởng được nhiều tài phúc. Họ là những người có tầm nhìn xa nên thường đi đầu trong mọi xu hướng, có số làm lãnh đạo. Đó là cơ hội làm giàu đến không ngừng.

Những người tuổi Tý thường được ví như có “nhãn thần”, từ ngày 13/3 đến ngày 23/3, họ nhìn được đâu là cơ hội tốt và không bao giờ bỏ qua. Tinh thần lạc quan và tích cực cũng giúp tuổi Tý xây dựng cuộc sống của mình tốt hơn. Bước vào giai đoạn này, đường công danh sự nghiệp của họ ngày càng phát triển hơn, xứng đáng có được một cuộc đời ‘vạn người mê’.

Ngày 13/3 đến 23/3, top 3 con giáp có thần Tài đợi sẵn, chuẩn bị vét tiền vào túi, vượng phát không ngờ - Ảnh 1
Từ ngày 13/3 đến ngày 23/3, tuổi Tý xây dựng đường công danh sự nghiệp ngày càng phát triển hơn, xứng đáng có được một cuộc đời ‘vạn người mê’. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo Tử vi, thông minh, lanh lợi, tài giỏi vốn là đức tính thường thấy trong người tuổi Thân. Cuộc sống của tuổi Thân càng về sau sẽ càng sung túc nhờ con giáp này biết nắm bắt thời cơ, mọi vấp ngã đều dạy cho Thân một bài học.

 

Từ ngày 13/3 đến ngày 23/3, người tuổi Thân có khá nhiều cơ may làm giàu, sự nghiệp trong tương lai sẽ vững chắc. Thời hoàng kim của những chú Khỉ đang tới, nên nếu biết nắm bắt nhất định sẽ phát tài phát lộc.

Người cầm tinh con khỉ còn có tinh thần thoải mái khi vận trình tốt, tình cảm đang vô cùng thuận lợi, tin vui tới tấp. Tình yêu khiến cho Thân như được thay da đổi thịt, tinh thần phơi phới, vui vẻ lạc quan.

Ngày 13/3 đến 23/3, top 3 con giáp có thần Tài đợi sẵn, chuẩn bị vét tiền vào túi, vượng phát không ngờ - Ảnh 2
Từ ngày 13/3 đến ngày 23/3, người tuổi Thân có khá nhiều cơ may làm giàu, sự nghiệp trong tương lai sẽ vững chắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ ngày 13/3 đến ngày 23/3, tuổi Thìn sẽ luôn toát ra nguồn năng lượng vô cùng tích cực và tràn đầy sức sống. Những người này biết bản thân đang ở đâu và không ngừng tìm hướng đi mới cho mình, bằng lửa đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng.

 

Nhờ quý nhân phù trợ giúp sức, tuổi Thìn luôn không ngừng tìm kiếm cho bản thân một sự đột phá. Mọi sự đều hanh thông, công việc đến khá dễ dàng, chỉ cần bỏ chút công sức là có thể thu về một khoản hời đậm.

Phải nói những người tuổi Thìn khá nhạy cảm, hiếm khi nào để vụt mất cơ hội ngàn năm có một. Nhờ nhạy bén mà kịp thời nắm bắt thời cơ, những người này có nhiều cơ hội làm giàu hơn gấp nhiều lần, sẽ trở thành một vị đại gia thực thụ.

Ngày 13/3 đến 23/3, top 3 con giáp có thần Tài đợi sẵn, chuẩn bị vét tiền vào túi, vượng phát không ngờ - Ảnh 3
Từ ngày 13/3 đến ngày 23/3, tuổi Thìn sẽ luôn toát ra nguồn năng lượng vô cùng tích cực và tràn đầy sức sống. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   Tử vi ngày 14/3 tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 5 giờ 38 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 5 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 6 giờ 0 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 6 giờ 4 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều