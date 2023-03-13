Bước sang ngày 14/3: 3 con giáp trúng thưởng lớn, may mắn hưởng trọn tài lộc, cuộc sống đủ đầy, vận trình thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 09:41

Bước sang ngày 14/3, có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn, giàu có hơn người.

Tuổi Sửu

Bước sang ngày 14/3 là thời gian rất tốt lành cho những người tuổi Sửu với nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu với những năm trước, để đạt được những mục tiêu mà họ đã đặt ra, tuổi Sửu phải mất nhiều nỗ lực cũng như thời gian, thì lúc này, con đường mà họ phải đi sẽ ngắn và dễ dàng hơn.

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu như thời gian trước là lúc tài vận của họ hơi kém, lại liên tục phải chi mà ít thu, thì bước sang ngày 14/3, mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng ngược lại.

Tử vi học có nói, đây là lúc mà thần tài gõ cửa, tuổi Sửu có thể kiếm bội tiền, có cuộc sống sung túc, dư dả và đây cũng sẽ là một bàn đạp, đưa tuổi Sửu đến với những thành công liên tiếp.

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Bước sang ngày 14/3, những người tuổi Sửu có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là người yêu chuộng hòa bình, bản tính lạc quan. Họ tuy có thể mang vẻ ngoài khó gần, lạnh lùng nhưng thực sự là người vui vẻ hào phóng.

Họ ấm áp chân thành, thân thiện với mọi người, không có mưu mô, và có thể dựa vào sức mình để thoát khỏi khó khăn, dễ dàng kiếm được vô số tiền. Người như vậy thành công chỉ là vấn đề thời gian.

Theo tử vi, bước sang ngày 14/3, người tuổi Dần có thể đạt được bước đột phá mới trong sự nghiệp, vận may tăng vọt. Với người thông minh, nhiệt tình và hào phóng, dám xông phá và đột phá như này, phần thắng đã ở rất gần tay họ.

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Bước sang ngày 14/3, người tuổi Dần có thể đạt được bước đột phá mới trong sự nghiệp, vận may tăng vọt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tháng này, công việc của người tuổi Tỵ tiến triển thuận lợi, dù gặp phải khó khăn cũng sẽ có quý nhân xuất hiện đúng lúc giúp đỡ. Thời điểm này rất tốt cho những ai có ý định khởi nghiệp, cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, nhất định sẽ thành công.

Bước sang ngày 14/3 vận tài lộc của tuổi Tỵ chuyển biến tích cực. Do công việc thuận lợi nên tiền lương, thưởng cũng tăng lên, các nguồn thu phụ cũng mang lại không ít lợi nhuận. Nhìn chung tình hình tài chính vững mạnh, tuổi Tỵ không còn thấy áp lực về chuyện tiền bạc, tiêu xài phóng khoáng hơn.

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Bước sang ngày 14/3 vận tài lộc của tuổi Tỵ chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tử vi 9 ngày tới (14/3 - 22/3): Tài Tinh mang tài lộc đến, 3 con giáp làm ăn vượng phát, sự nghiệp vang danh, sung túc đủ đầy

Tử vi 9 ngày tới (14/3 - 22/3): Tài Tinh mang tài lộc đến, 3 con giáp làm ăn vượng phát, sự nghiệp vang danh, sung túc đủ đầy

Tử vi trong 9 ngày sắp tới có những con giáp này may mắn hơn người cuộc sống hanh thông, giàu sang ít ai bằng.

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