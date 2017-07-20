Theo thẩm mỹ, đây là những nét tướng có phần xấu và hơi thô so với ngoại hình của phụ nữ. Nhưng ít người biết chính những điểm này lại mang đến tiền tài, danh vọng cho chủ nhân

Mũi to, đầu mũi nhô cao

Xét về nhân tướng học, đây là dáng mũi mang đến nhiều điều tốt lành và may mắn về tiền tài cho chủ nhân.

Vì vậy, phụ nữ đừng cảm thấy tự ti với nét tướng này. Dù không được đẹp nhưng đừng bao giờ phá những nét tướng này, sẽ khiến tiền tài tụt dốc không phanh!

Cằm ngắn

Xu hướng ngày nay của các người đẹp là có cằm Vline, thon dài. Nét cằm ngắn sẽ khiến chị em cảm thấy mình trở nên xấu xí hơn.

Dù vậy, không nhiều người biết rằng cằm ngắn lại giúp chủ nhân có cuộc sống an yên, suôn sẻ. Gia đạo hạnh phúc, đi đâu cũng được người khác giúp sức, không lo trở ngại.

Hơn nữa, người cằm ngắn còn gặp nhiều vận may trong cuộc sống. Tài lộc cũng từ đó mà tăng không ngừng. Họ sẽ dễ làm giàu, phú quý thịnh vượng một đời. Đây cũng được xem là vận mệnh đã được an bài sẵn với họ.

Nhưng nếu chủ nhân sửa nét tướng này thì vận mệnh cũng sẽ bị đổi thay.

Lông mày không đều

Dù rằng nét tướng này có thể làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ trên khuôn mặt của phụ nữ nhưng đây cũng được xem là nét tướng tốt. Có nét tướng này thì chủ nhân sẽ gặp nhiều vận may, có tiền bạc rủng rĩnh chỉ tăng không giảm. Thêm nữa, nếu cặp lông mày của bạn gần với nhau quá thì tiền tài sẽ càng nhiều, phú quý càng thịnh. Cuộc sống về sau không phải lo toan gì hết.

Hai cằm

Cũng như những nét tướng trên, đây cũng là nét tướng mà nhiều phụ nữ cảm thấy tự ti. Nhưng đây lại là điểm thu hút tiền tài, thành công cho chủ nhân. Người có nét tướng này còn là người giỏi giang, có tài, luôn có tố chất làm chuyện lớn.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/net-tuong-cuc-xau-tren-mat-phu-nu-nhung-lai-giup-chu-nhan-tien-tai-du-da-su-nghiep-thang-tien-am-am-222098.html