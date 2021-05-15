Năm 2021 - 2023: 3 tuổi may mắn gặp Thiên cơ ngàn năm có một, giàu có bất ngờ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 15/05/2021 18:22

Lá số tử vi chỉ rõ, 3 năm tới, 3 con giáp may mắn này sẽ gặp được cơ hội trời cho ngàn năm có một, thi nhau hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, lên nhà lên xe trong chốc lát khiến bạn bè đỏ mắt ghen tỵ.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp may mắn sinh ra đã sung sướng an nhàn, thế nhưng thay vì lười nhác hưởng thụ, Hợi lại luôn nỗ lực không ngừng để tự chủ tài chính. Càng dám dấn thân, vượt qua khốn khó, người tuổi Hợi lại càng phúc khí đầy mình, được Thần Tài chỉ đường dẫn lối, giàu sang vô đối. 

Sách tử vi 12 con giáp chỉ ra, 3 năm tới chính là thời hoàng kim lộc lá đầy mình của con giáp may mắn tuổi Hợi. Gặp thời cơ trăm năm có một nên làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời sang trang mới là phúc phần Hợi xứng đáng nhận được sau chuỗi ngày khốn khó chông chênh trước đây. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Điềm đạm, chăm chỉ, can trường lại có khả năng chịu được áp lực công việc nên Thìn có sự nghiệp thăng tiến khá nhanh. Đây cũng là lý do vì sao người tuổi Rồng luôn được cấp trên trọng dụng, trao cho vô số cơ hội để cải thiện thu nhập, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Theo tử vi ngày mới, khổ tận cam lai, sau những tháng ngày nằm gai nếm mật, tự khẳng định mình thì từ nửa cuối năm Tân Sửu 2021, Thìn sẽ được quý nhân chỉ điểm, mở ra con đường làm ăn mới, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Càng ngày việc làm ăn càng thuận lợi, Thìn một tay trở thành đại gia số má, giàu sang thịnh vượng, của nả chất đống khiến bạn bè đỏ mắt ghen tỵ. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp siêng năng, từ tốn lại hết lòng vì mọi công việc. Tuy nhiên, vì vướng phải họa thị phi, những cố gắng, chăm chỉ của Sửu vẫn chưa được đáp đền xứng đáng, chưa thực sự mang lại thành quả như ý Sửu. 

Thế nhưng đừng buồn, tử vi Tân Sửu 2021 chỉ ra, trong vòng 1 tháng tới, tài vận bắt đầu ập đến với Sửu, giúp con giáp này tạo nên bước ngoặt cuộc đời. Sửu được mọi người yêu mến nên hết lòng hỗ trợ, sếp tạo cơ hội công việc mang về nhiều lợi nhuận. Khách hàng cũng tín nhiệm nên giới thiệu bạn bè trở thành mối mới cho Sửu. Từ đây công việc đông khách gấp 5 gấp 10. Tiền bạc cũng vì thế thi nhau đổ về túi Sửu. Số giàu sang, sung sướng mở ra với Sửu từ nay đến hết năm 2023. 

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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