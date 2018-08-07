Muốn tránh họa có nên cắt tóc vào tháng cô hồn?

Tâm linh - Tử vi 07/08/2018 09:16

Tháng cô hồn có nên cắt tóc hay không, và liệu cắt có ảnh hưởng gì khiến bạn gặp xui xẻo hay không, đừng quên những điều này nhé.

Để tránh tai họa, giúp vượt qua những tai ương, bạn tốt nhất nên tránh cắt tóc để có thể an tâm hơn trong tháng cô hồn (tháng 7 âm lịch).

Tháng cô hồn cắt tóc có sao không?

Dân gian quan niệm rằng, mỗi sợ lông và tóc trên cơ thể tượng trưng cho một món đồ bảo vệ con người khỏi tà mà, tránh được sự trêu chọc của ma quỷ. Cơ thể người càng nhiều lông lại càng có khả năng được bảo vệ khỏi sự quấy nhiễu của vong linh. Do đó, trong những thời điểm âm khí thịnh như tháng cô hồn, người ta thường kiêng các hoạt động đụng chạm đến lông và tóc.

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Tháng cô hồn người ta thường kiêng cắt tóc để khỏi khiến ma quỷ trêu đùa

Ngoài ra, tóc còn tượng trưng cho sức khỏe, sự may mắn của một người. Tóc là một phần không thể thiếu của cơ thể. Vào ngày đầu tháng hay đặc biệt là thời điểm tháng cô hồn, người ta cho rằng cắt tóc sẽ đồng thời cắt bỏ đi vận may, khiến cả tháng không tránh được xui xẻo, tai ương.

Cắt tóc vào ngày đầu năm, đầu tháng hay vào tháng cô hồn khi cửa ngục mở cho các linh hồn xấu xa trở về, bạn có thể sẽ dễ gặp họa ốm đau, bệnh tật, có khi còn bị ảnh hưởng đến cả tài vận và sự nghiệp. Với tháng cô hồn, cắt tóc là một trong những điều tuyệt đối không nên làm nếu không coi chừng ma quỷ có cơ hội trêu đùa.

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Nếu không muốn gặp phải xui xẻo thì tốt nhất nên kiêng cắt tóc trong tháng cô hồn

Tháng cô hồn có nên cắt tóc không?

Nếu thực sự là việc cần thiết chẳng đừng được thì bạn vẫn có thể cắt tóc mà chẳng ảnh hưởng gì vì việc kiêng cắt tóc trong tháng cô hồn là một quan niệm khá mê tín, chưa có khoa học chứng minh. Tuy nhiên, nếu không quá cần thiết, bạn tốt nhất cứ tránh tháng cô hồn dù việc kiêng cữ này đôi khi không biết liệu có đem lại những điều tốt lành hơn không nhưng nó cũng sẽ khiến ta không phải quá bận tâm, lo lắng về vận hạn.

Kiêng cắt tóc tháng cô hồn có thể khiến ta cảm thấy an tâm hơn vì có thờ thì có thiêng, có kiêng có lành, tránh những điều mà số đông thường kiêng kị sẽ giúp ta bớt đi phần nào sự lo lắng. Khi việc cắt tóc không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, tốt nhất đừng động vào để khỏi phải suy nghĩ hay nơm nớp lo gặp phải vận xui.

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Có thờ có thiêng có kiêng có lành, tốt nhất nếu kiêng được hãy tránh cắt tóc thì sẽ yên tâm hơn

Kiêng cắt tóc trong tháng cô hồn chỉ là những điều mà dân gian truyền miệng từ đời xưa và được lưu giữ đến tận bây giờ, chưa có một cơ sở khoa học nào chứng minh đây là việc đúng hay sai. Vì thế, không ai dám chắc những việc kiêng kị như vậy có thể khiến bạn mất đi tài lộc hay gặp phải xui xẻo.

Việc kiêng kị cắt tóc cũng không hoàn toàn giúp ta tránh được vận đen. Nhưng để có một hi vọng chính đáng về cuộc sống yên bình trong tháng cô hồn, tốt nhất hãy cứ tránh cắt tóc nếu có thể để giải quyết triệt để vấn đề tâm lý cho bản thân.

Tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) có kiêng mua quần áo không?

Tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) có kiêng mua quần áo không?

Theo dân gian, Rằm tháng 7 Âm lịch hằng năm là dịp “Địa quan xá tội” hay “Xá tội vong nhân”. ''Có thờ có thiêng có kiêng có lành'', trong tháng cô hồn này người ta truyền nhau những điều kiêng kỵ cần tránh để không bị các hồn ma quấy phá. Vậy, tháng 7 âm có kiêng mua quần áo không?

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