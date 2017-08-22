Không muốn gặp vận rủi, tuyệt đối đừng ăn những món này vào mùng 1 và rằm tháng cô hồn

Đời sống 22/08/2017 14:47

Tháng cô hồn là một trong những khoảng thời gian quan trọng liên quan đến phong tục, tín ngưỡng thờ cúng của người Việt. Người ta thường kiêng kỵ nhiều thứ, đặc biệt là món ăn vào thời điểm này.

Dưới đây là một số món ăn mà người xưa khuyên con cháu không nên ăn vào mùng 1 hay ngày rằm của tháng cô hồn để hạn chế những điều xui xẻo.

Mực

Không muốn gặp vận rủi, tuyệt đối đừng ăn những món này vào mùng 1 và rằm tháng cô hồn - Ảnh 1
Vì sợ vận "đen như mực" nên người xưa kiêng ăn mực vào ngày mùng 1 và rằm của tháng cô hồn - Ảnh: Internet

Xuất phát từ câu “đen như mực” nên vào mùng 1 hay rằm của tháng cô hồn, người ta thường kiêng ăn những món liên quan đến mực. Theo quan niệm dân gian, nếu ăn mực vào những ngày này thì cả tháng sẽ đen đủi, gặp nhiều chuyện không may.

Thịt vịt

Không muốn gặp vận rủi, tuyệt đối đừng ăn những món này vào mùng 1 và rằm tháng cô hồn - Ảnh 2
Ăn vịt vào mùng 1 hay rằm sẽ khiến bạn gặp điều không may suốt tháng - Ảnh: Internet

Vịt cũng là một trong những món bạn cần phải tránh trong những ngày này. Người xưa cho rằng ăn thịt vịt vào mùng 1 hay rằm tháng 7 sẽ mang đến vận xui cho gia chủ. Nếu xảy ra trường hợp bắt buộc, người ta sẽ dùng thịt gà để thay thế vì gà mang ý nghĩa cát tường hơn.

Trứng vịt lộn

Không muốn gặp vận rủi, tuyệt đối đừng ăn những món này vào mùng 1 và rằm tháng cô hồn - Ảnh 3
Trứng vịt lộn cũng là một trong những món không nên ăn vào mùng 1 hoặc rằm tháng 7 - Ảnh: Internet

Mặc dù trứng vịt lộn là món ăn bổ dưỡng, được nhiều người yêu thích nhưng đừng nên ăn vào ngày mùng một hoặc rằm vì nó sẽ khiến mọi việc đều không được như ý.

Bên cạnh việc không những món ăn trên, vào tháng cô hồn dân gian còn kiêng kỵ một số việc dưới đây:

Không treo chuông gió ở đầu giường, vì người xưa cho rằng âm thanh phát ra từ chuông sẽ thu hút sự chú ý của các âm hồn. Khi chúng ta ngủ, chúng sẽ đến quấy phá.

Hạn chế nhổ lông chân vào tháng 7. Dân gian có lưu truyền một câu nói là “Một sợi lông chân quản ba con quỷ”, nên việc nhổ lông chân sẽ khiến ma quỷ dễ đến gần và gây hại cho con người.

Không muốn gặp vận rủi, tuyệt đối đừng ăn những món này vào mùng 1 và rằm tháng cô hồn - Ảnh 4
Vào tháng cô hồn, để tránh gặp xui xẻo bạn nên đi chùa thắp hương hay thăm mộ người thân - Ảnh: Internet

Không tùy tiện đốt giấy tiền vàng mã, vì làm điều này sẽ khiến các linh hồn lang thang tìm đến.

Không ăn vụng đồ cúng, vì đó là thứ dành cho những người đã khuất. Nếu chưa cúng và cầu xin mà tự tiện lấy ăn sẽ bị quở trách.

Để tháng 7 trải qua êm đẹp và gặp thêm nhiều may mắn, mọi người nên làm những điều dưới đây:

Nên hạn chế sát sinh các con vật, tích cực hành thiện để tích thêm phúc đức cho bản thân và các thành viên trong gia đình Bên cạnh đó, nếu có điều kiện nên đi chùa chiền thắp hương, lạy Phật.

Vào tháng cô hồn, điều tốt nhất chúng ta nên làm đó là đi thăm mộ của những người thân đã khuất.

Tất cả những món ăn, điều nên làm hay không nên làm trong tháng cô hồn là những điều kiêng kỵ được lưu truyền trong dân gian. Mặc dù không có bằng chứng khoa học, nhưng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” nên nhiều người dân vẫn làm theo.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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