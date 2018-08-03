Tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) có kiêng mua quần áo không?

Ở Việt Nam, cúng cô hồn vào ngày 14/7 Âm lịch được xem là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác.

Ở Trung Quốc, tháng cô hồn bắt nguồn từ việc Diêm Vương cho mở cửa Quỷ môn quan để quỷ đói được trở lại trần gian vào ngày 2/7 âm lịch hàng năm. Cho đến ngày rằm quỷ sẽ lại quay về. Theo tục lệ dân gian, người trần gian phải cúng để linh hồn quỷ không quấy nhiễu cuộc sống thường ngày.

Tháng 7 hằng năm là "tháng cô hồn” được người Việt cúng cô hồn kéo dài trong một tháng. Người Việt thường sắm cỗ cúng “cô hồn” để tránh bị các các hồn ma quấy phá. Đồng thời, đây cũng là dịp cúng bái tưởng nhớ đến tổ tiên.

Theo quan điểm của người Việt, con người bao gồm hai phần là linh hồn và thể xác. Dù rằng con người mất đi nhưng linh hồn vẫn tồn tại hoặc được đầu thai khiếp, có người thì bị làm quỷ đói quấy nhiễu dương gian.

2. Tháng 7 âm có kiêng mua quần áo không?

Theo quan niệm tâm linh, tháng 7 âm lịch hàng năm được coi là tháng của người âm không đem lại may mắn nên cần biết và tránh những điều kiêng kỵ. Nhiều người phân vân không biết tháng 7 âm có nên mua quần áo không?

Quần áo là mặt hàng nên kiêng mua trong tháng cô hồn. Lí do bởi, tháng 7 là tháng của người âm, cũng là thời điểm có nhiều linh hồn quỷ vất vưởng nên sẽ mượn quần áo chưa được mặc để trú ngụ.

Mua quần áo trong tháng 7 âm sẽ dễ đưa các vong hồn theo về nhà

Nếu chẳng may mua phải quần áo người âm mặc sẽ dễ bị bệnh, sức khỏe suy yếu và đưa các vong hồn này về nhà, mang lại điềm xui rủi cho gia chủ.Đặc biệt là nếu mua quần áo trong giờ "Âm mạnh" sẽ dễ dẫn đến xui rủi hơn.

Quần áo thường là nơi ma quỷ trú ngụ trong tháng cô hồn

Cũng bởi lí do này mà trong tháng 7, khi mua quần áo và treo chúng rong phòng ngủ, bạn sẽ dễ thấy bất an hoặc có cảm giác lạnh sống lưng.

Bên cạnh đó, tháng cô hồn là tháng ma quỷ, người dân thường truyền tai nhau không nên tiến hành những việc đại sự để tránh rủi ro. Bao gồm:

- Tránh mua nhà

Tuyệt đối không mua nhà, chuyển nhà, sửa sang nhà cửa

Quan niệm dân gian khuyên trong tháng cô hồn chúng ta cần tránh mua nhà, động thổ. Lí do bởi tháng 7 âm lịch là tháng mưa ngâu, mưa nhiều nhất trong năm. Tiến hành mua nhà trong thời gian này sẽ tác động xấu đến tiến độ và chất lượng công trình.

Cũng theo quan niệm tâm linh thì mua nhà gặp mưa sẽ khiến gia chủ vất vả.

- Tránh mua xe

Dưới góc nhìn tâm linh, mua xe trong tháng cô hồn được cho là sẽ đem lại xui xẻo và điềm gở cho gia đình.

Mua xe sẽ đem lại xui xẻo cho gia đình

- Không mua vàng

Tháng 7 âm lịch là thời điểm xá tội vong nhân nên việc mua vàng tích trữ là việc làm dễ khiến gia chủ gặp nhiều rủi ro. Bạn cũng không nên mua sắm nội thất trong tháng này.

Không mua vàng

- Tránh giao dịch kinh doanh

Trong tháng cô hồn kém may mắn này, bạn nên hạn chế thực hiện giao dịch như ký kết hợp đồng hoặc khai trương cửa hàng.

3. Một số điều cần kiêng kỵ trong tháng cô hồn

Không treo chuông gió ở đầu giường

Không phơi quần áo vào ban đêm Kiêng gọi tên nhau khi đi chơi đêm Không tắm ao suối sông hồ Không được hù dọa người khác Không đi chơi đêm Không tùy tiện đốt tiền vàng, vàng mã... Không đứng gần cây đa, cây đề Không treo chuông gió ở đầu giường Không được trả lời hay ngoái nhìn phía sau khi nghe gọi tên nơi vắng vẻ Tránh thức quá khuya Không đến gần nơi tối tăm Không chụp ảnh ban đêm Không để mũi dép hướng về phía giường khi ngủ Không cắm đũa giữa bát cơm

Với những chia sẻ trên, chắc hẳn bạn đã có giải đáp cho thắc mắc Tháng 7 âm có kiêng mua quần áo không. Nhìn chung, những điều kiêng trị trong tháng cô hồn là tín ngưỡng dân gian chưa được kiểm chứng đúng sai xác đáng. Do đó, việc kiêng kỵ này cũng chỉ mang tính chất tương đối. Đặt niềm tin tuyệt đối vào những điều không căn cứ, chỉ dựa trên sự hiểu biết của bản thân thì rất dễ rơi vào niềm mê tín tiêu cực.