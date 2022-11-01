“Muôn sự thuận lợi” từ 14h00 ngày (2/11) 3 con giáp mua gì trúng đó, đầu tư thắng đậm, tiền tài ngập tràn.

Dự đoán vận trình sự nghiệp từ 14h00 ngày (2/11) người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra tương đối suôn sẻ, thuận lợi.

Dự đoán vận trình sự nghiệp từ 14h00 ngày (2/11) người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra tương đối suôn sẻ, thuận lợi. Tử vi cho biết, đây chính là thời điểm để người tuổi này thể hiện năng lực bản thân, từ đó nhận được lòng tin và sự tín nhiệm từ cấp trên. Con đường thăng tiến chỉ còn cách một bước chân, do đó bản mệnh đừng bỏ lỡ cơ hội trân quý này.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tiến triển hanh thông. Con giáp này may mắn nhận được nhiều tin vui liên quan đến phương diện tài chính trong ngày Tài Thần, thậm chí là có được một khoản tiền bất ngờ “từ trên trời rơi xuống” qua việc trúng số, trúng thưởng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không như mong muốn. Ngũ hành tương xưng khiến cho chuyện tình cảm của các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu gặp không ít ngáng trở. Gánh nặng “cơm áo gạo tiền” khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng, bức bách.

Tuổi Mùi

Sự hợp tác trong công việc diễn ra suôn sẻ, được đãi ngộ hậu hĩnh. Một số người nên tiêu dùng hợp lý trong phạm vi kinh tế có thể chi trả, nếu không rất dễ khiến bản thân cạn kiệt tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi từ 14h00 ngày (2/11) cho thấy người tuổi Mùi chú ý cân đối thu chi, đừng để phải vay mượn.

Tình duyên: Vận trình tình cảm nhìn chung tốt đẹp, không nên câu nệ chuyện gì, không nên kiêu căng, dễ đưa cả hai vào tình huống khó xử.

Công việc: Ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ, bạn phải nâng cao khả năng chuyên môn.

Tài lộc: Sự hợp tác trong công việc diễn ra suôn sẻ, được đãi ngộ hậu hĩnh. Một số người nên tiêu dùng hợp lý trong phạm vi kinh tế có thể chi trả, nếu không rất dễ khiến bản thân cạn kiệt tiền bạc.

Sức khỏe: Vận động nhiều hơn, đừng ngồi lỳ một chỗ.

Tuổi Thân

Tử vi từ 14h00 ngày (2/11) thấy công việc của Thìn trong ngày tiến triển tích cực nhờ Tam Hợp nâng đỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi từ 14h00 ngày (2/11) thấy công việc của Thìn trong ngày tiến triển tích cực nhờ Tam Hợp nâng đỡ. Bạn là con giáp có tính cách tuyệt vời, xởi lởi, nghiêm túc nên làm gì cũng nhanh gọn lẹ. Trong ngày này mà có thời gian thì bạn còn gặp được khách hàng dễ tính, mở rộng thêm mối quan hệ làm ăn.

Nhờ Thiên Tài trợ mệnh nên Thân cũng có đường tiền bạc ổn áp không thua kém ai. Tính cách phóng khoáng khiến bạn gây được ấn tượng tốt. Bạn làm được nói được, chăm cày cuốc, hay được lộc bất ngờ, có thể thử mua tờ vé số hoặc xem con số may mắn ngày 30/10 để lấy lộc.

Tuổi này được hưởng tối đa nguồn năng lượng tích cực từ cục diện ngũ hành Thổ sinh Kim nên rất đỏ trong đường tình cảm. Người thân của bạn đón nhận tin tốt liên quan đến sinh nở, di chuyển. Một số người nhận được lời mời ăn uống từ bạn bè, đừng từ chối nhé.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.