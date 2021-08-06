Muốn hút tài lộc, trồng ngay 4 loại cây này trong nhà, đảm bảo vượng khí tăng ngùn ngụt, tiền vào như nước

Tâm linh - Tử vi 06/08/2021 11:15

Muốn cả đời giàu sang phú quý, làm ăn đại phát thì đừng quên trồng những loại cây phong thủy dưới đây.

Cây Kim Ngân

Đứng đầu danh sách cây phong thủy được các chuyên gia phong thủy gợi ý trồng trong nhà, cây Kim Ngân được xem như một biểu tượng cho sự giàu có, may mắn. Kim ngân nghĩa là tiền vàng, tượng trưng cho sự dồi dào về tài vận, rủng rỉnh tiền bạc cho gia chủ khi trồng trong nhà. Cây Kim Ngân cũng được xem là rất tốt về mặt phong thủy, mỗi cành của cây có 5 lá, tượng trưng cho 5 hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Gia chủ trồng cây này trong nhà không chỉ thu hút tiền tài, mà còn có cuộc sống thuận hòa, ăn khang, thịnh vượng.

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 Cây Kim Ngân được nhiều người lựa chọn trồng trong nhà để thu hút tiền tài - Ảnh: Internet

Cây Phát Tài

Nhiều người yêu thích và lựa chọn cây Phát Tài để trồng trong nhà bởi ngay từ cái tên của nó đã gợi lên một sự sung túc, may mắn trong làm ăn, kinh doanh của gia chủ. Cây Phát Tài có thể sống ở trong nước, về mặt phong thủy thì điều này có nghĩa là sẽ giúp gia chủ có tiền vào như nước. Chính vì vậy, cây Phát Tài trở nên khá phổ biến trong các gia đình Việt, là một trong những cây phong thủy không thể thiếu nếu gia chủ muốn phát tài.

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 Muốn phát tài, gia chủ không thể bỏ qua cây Phát Tài để trồng trong nhà - Ảnh: Internet

Cây Phú Quý

Thêm một loại cây phong thủy được ưa chuộng trong các gia đình Việt, đó là cây Phú Quý. Sở dĩ cây có tên gọi này là bởi nó có tán lá rộng, dày dặn, ngụ ý một sự sung túc, đủ đầy, không lo thiếu thốn. Cây Phú Quý tương đối dễ trồng, không cần chăm sóc quá kỹ lưỡng vẫn có thể phát triển tươi tốt. Chuyên gia phong thủy cho rằng, trồng loại cây này trong nhà, đúng như tên gọi của nó, chẳng mấy chốc mà gia chủ cũng sẽ có cuộc sống phú quý, giàu sang.

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 Trồng ngay cây Phú Quý để chiêu tài vượng khí - Ảnh: Internet

Cây Ngọc Ngân

So với các loại cây phong thủy phía trên, Ngọc Ngân không mang đậm ý nghĩa về tiền tài, nhưng loại cây này cũng là một biểu tượng cho vận khí tốt, cho sự may mắn dành cho gia chủ. Ngoài ra, cây Ngọc Ngân còn tượng trưng cho tình yêu và sự thuận lợi của tình duyên. Trồng cây Ngọc Ngân trong nhà, gia đình lúc nào cũng êm đềm, thuận hòa, giúp gia chủ yên tâm làm ăn phát đạt.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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