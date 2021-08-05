Đối với một người phụ nữ, cuộc đời sẽ thật trọn vẹn khi có bóng dáng người đàn ông bên cạnh để nâng niu, chở che mình. Một tình yêu chân thành, trọn vẹn sẽ giúp phụ nữ có được sự hạnh phúc vô bờ bến. Thế nhưng, đừng bao giờ biến mình thành kẻ đi lạc trong tình yêu, không biết đâu là lối thoát.

Một người phụ nữ khôn ngoan luôn biết cách giữ được chỗ đứng của mình trong tất cả mọi tình huống, đặc biệt là trong tình yêu. Nếu yêu đương quá lụy, dành hết sự hi sinh của mình cho người đàn ông, còn bản thân mình có ra sao cũng được, sớm muộn gì người phụ nữ ấy cũng sẽ nhận lấy trái đắng. Nên nhớ, sự hi sinh nào cũng có giới hạn, đừng bỏ bê bản thân để đến lúc nhìn lại hối hận không kịp.

Nhiều người phụ nữ khi yêu thường rất mù quáng. Một khi đã đem lòng yêu ai thì sẽ bất chấp mọi thứ để đến được với người mình yêu, kể cả việc làm người thứ ba, chen vào một cuộc tình khác. Phụ nữ bản lĩnh sẽ luôn tỉnh táo và không bao giờ làm việc này.

Phụ nữ dù có xinh đẹp, giỏi giang, nhưng một khi đã chọn làm người thứ ba, nghĩa là tự hạ thấp bản thân mình. Tương lai về một cuộc sống hạnh phúc, ấm êm với người ấy cũng sẽ là điều mà vĩnh viễn người thứ ba không thể nào có được.

Nếu muốn làm người phụ nữ hạnh phúc, đừng bao giờ đồng ý làm người thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Không kiếm ra tiền

Phụ nữ muốn sống hạnh phúc nếu có tình yêu thôi thì chưa đủ. Một điều kiện rất cần thiết chính là sự tự chủ, tự lập về kinh tế. Cuộc đời của những người phụ nữ độc lập, biết tự kiếm ra tiền, sống bằng chính đồng tiền của mình bao giờ cũng an yên tự tại, không phải phụ thuộc vào bất cứ ai khác.

Tự chủ về kinh tế sẽ giúp phụ nữ tự tin, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người chỉ biết sống dựa dẫm vào đàn ông, không thể kiếm ra dù chỉ một cắc, thì cuộc sống sau này rất dễ xảy ra những bất trắc. Hãy tự bảo vệ bản thân mình bằng cách tạo dựng những giá trị riêng, đừng để đến lúc không thể dựa dẫm vào ai, bản thân cũng sẽ gục ngã một cách nhanh chóng.