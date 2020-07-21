Dân Việt Nam ta có phong tục thờ cúng mùng 1 và ngày Rằm để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn với tổ tiên bề trên, cũng là cầu mong thần linh ban phát phước lành, vận may cho gia đình.

Dù vậy, tấm lòng thành cũng phải đi kèm với hiểu biết. Việc thờ cúng cần đúng theo các nguyên tắc nhất định để gia đình luôn bình yên, ấm no. Nếu mắc những sai lầm nghiêm trọng thì dễ “đắc tội” với bề trên, rước xui xẻo vào nhà.