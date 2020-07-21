Mùng 1 âm lịch cúng kiểu này dễ rước tội vào người, tuyệt đối cẩn thận nếu không muốn gia đình gặp xui xẻo, làm hoài không giàu

Tâm linh - Tử vi 21/07/2020 05:10

Việc thờ cúng cần đúng theo các nguyên tắc nhất định để gia đình luôn bình yên, ấm no. Đặc biệt là cúng mùng 1 không được phạm phải những điều đại kỵ này.

Dân Việt Nam ta có phong tục thờ cúng mùng 1 và ngày Rằm để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn với tổ tiên bề trên, cũng là cầu mong thần linh ban phát phước lành, vận may cho gia đình.

Dù vậy, tấm lòng thành cũng phải đi kèm với hiểu biết. Việc thờ cúng cần đúng theo các nguyên tắc nhất định để gia đình luôn bình yên, ấm no. Nếu mắc những sai lầm nghiêm trọng thì dễ “đắc tội” với bề trên, rước xui xẻo vào nhà.

Vậy thờ cúng mùng 1 cần tránh những lỗi cấm kỵ nào?

Một số món ăn cấm kỵ không nên thờ cúng ngày mùng 1

Tuyệt đối tránh bày cúng các món ăn như thịt chó, thịt mèo, bún ốc, bún cua... Theo quan niệm dân gian, chó thường ăn những thứ uế tạp, không thể dâng cúng thịt của nó. Còn mèo là con vật giúp con người diệt chuột, bảo vệ hoa màu của dân ta. Cua, ốc là loài sống dưới nước, theo quan niệm người xưa thì thịt của những con này cũng không sạch để dâng cúng cho bề trên.

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Tuyệt đối tránh bày cúng các món ăn như thịt chó, thịt mèo, bún ốc, bún cua... - Ảnh minh họa: Internet

Những điều kiêng kỵ khi thờ cúng mùng 1 tại gia

  • Cấm kỵ nhìn thẳng vào bàn thờ. Đó là lý do nhiều gia đình thường che bàn thờ bằng một tấm màn.
  • Kiêng kê giường ngủ đối diện với bàn thờ. Bàn thờ là nơi thể hiện sự tôn nghiêm.
  • Kiêng để những đồ cá nhân như quần áo, nón mũ, giày dép trên bàn thờ.
  • Kiêng kị người mặc quần áo bẩn vào khấn lễ.
  • Kỵ trẻ con gây gỗ, đánh chửi nhau khi cúng mùng 1.
  • Kỵ bốc cỗ cúng khi cúng lễ chưa xong, vì người xưa cho rằng như thế là không thành kính với đồ ăn dâng lên cho tổ tiên, thần linh.
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Kỵ bốc cỗ cúng khi cúng lễ chưa xong, vì người xưa cho rằng như thế là không thành kính với đồ ăn dâng lên cho tổ tiên, thần linh - Ảnh minh họa: Internet

Những điều kiêng kỵ khi thắp hương ngày mùng 1

Khi thắp hương chính là mở ra kết nối tâm linh giữa người dân gian với người bề trên, cần tránh những sai lầm thể hiện sự bất kính, thiếu tôn nghiêm.

  • Kỵ xê dịch bát hương, tránh để bát hương không đúng giữa bàn thờ.
  • Kỵ đổ tro bát hương ra vườn, ra đường hay vào bếp.
  • Kiêng thắp hương số chẵn, chỉ nên thấp với số lẻ, vì người xưa cho rằng số chẵn là biểu thị cho cõi âm.
  • Kỵ cấm nén hương xiêu vẹo, không thẳng, nén thấp cao không bằng nhau.
  • Kỵ dùng miệng thổi để tắt lửa khi đốt hương, nên dùng tay phẩy tắt.
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Khi thắp hương chính là mở ra kết nối tâm linh giữa người dân gian với người bề trên, cần tránh những sai lầm thể hiện sự bất kính, thiếu tôn nghiêm - Ảnh minh họa: Internet

Đây là những điều gia chủ cần chú ý không phạm phải khi cúng mùng 1, để lời cầu khẩn được thần linh, bề trên nghe thấu, đem lại bình an, điều tốt lành cho gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Những điều cấm kỵ trong việc thờ cúng, phạm phải một cái thì cũng đã bị bề trên trách phạt

Những điều cấm kỵ trong việc thờ cúng, phạm phải một cái thì cũng đã bị bề trên trách phạt

Việc thờ cúng phải trang nghiêm, thể hiện lòng thành với bề trên thì mới rước tài lộc, may mắn vào nhà. Nếu phạm phải những điều cấm kỵ thì rất có thể bị bề trên trách phạt.

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