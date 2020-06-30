6 đại kỵ phong thủy khiến trẻ nhỏ bệnh tật khó nuôi, là cha mẹ thì nhất định phải chú ý

Tâm linh - Tử vi 30/06/2020 05:16

Nếu phong thủy nhà ở không tốt thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con trẻ. Nếu con bạn thường xuyên bệnh tật thì hãy xem qua liệu có mắc sai lầm nào như dưới đây hay không?

Đây là những sai lầm phong thủy nhà ở ảnh hưởng đến sức khỏe, thể trạng và tinh thần của trẻ nhỏ. Là cha mẹ thì bạn phải biết những điều này.

Gương chiếu thẳng vào giường ngủ

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Cha mẹ nên cẩn trọng khi gắn gương soi nếu trong nhà có trẻ nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Để gương đối diện với giường ngủ là đại kỵ trong phong thủy phòng ngủ. Điều này sẽ mang tới những điều không tốt cho người ngủ trong phòng đó. Không chỉ vậy, trẻ nhỏ thường có tâm lý yếu, khi thức dậy giữa đêm mà thấy mình trong gương thì dễ giật mình, hoảng sợ. Vì thế, cha mẹ nên cẩn trọng khi gắn gương soi nếu trong nhà có trẻ nhỏ.

Đèn nằm thẳng phía trên giường ngủ

Nhiều người sai lầm khi đặt đèn chùm hay đèn sáng ở phía trên giường ngủ. Đây là đại kỵ trong phong thủy phòng ngủ, có thể tác động xấu đến sức khỏe của mọi người trong nhà.

Không chỉ vậy, nếu trên gường có vật gì đối diện thẳng xuống giường ngủ thì người ngủ có thể bị căng thẳng, mệt mỏi, có giấc ngủ không ngon, hay thậm chí là mất ngủ.

Trong phòng ngủ có nhiều đồ điện tử

Theo phong thủy học, lắp đặt ti vi, đồ điện tử trong phòng ngủ sẽ dễ sinh ra bức xạ không tốt cho cơ thể. Trẻ nhỏ dễ bị ảnh hưởng bởi phim ảnh, trò chơi, về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Phòng ngủ có ban công

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Nếu nhà có thiết kế thế này thì nên lắp thêm rèm cửa - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người cho rằng phòng ngủ có ban công sẽ tạo cảm giác thoải mái. Dù vậy theo phong thủy nhà ở thì điều này không tốt cho sức khỏe của người trong nhà. Khi ngủ trong căn phòng thế nào, trẻ dễ quấy khóc, thấy mệt mỏi khi dậy. Nếu nhà có thiết kế thế này thì nên lắp thêm rèm cửa.

Màu sắc phòng ngủ tăm tối

Trẻ nhỏ dễ bị tác động bởi màu sắc, đặc biệt là màu tăm tối dễ làm trẻ thấy căng thẳng. Cha mẹ không nên chọn màu sắc quá chói hay gam màu lạnh. Tốt nhất là nên chọn màu trang nhã, tạo cảm giác thoải mái.

Ánh sáng không đủ

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Ánh sắng trong nhà có vai trò quan trọng với trẻ nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Ánh sắng trong nhà có vai trò quan trọng với trẻ nhỏ. Phòng tăm tối dễ khiến trẻ thấy mệt mỏi, tinh thần sa sút.

Cha mẹ nên chú ý những lỗi phong thủy nhà ở trên để bảo vệ con lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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