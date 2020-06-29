Cứ giữ mãi thứ này trong nhà dễ làm thần Tài 'trách giận', tiền bạc khó kiếm, vợ chồng lục đục

Tâm linh - Tử vi 29/06/2020 03:05

Theo phong thủy nhà ở, nếu cứ để đồ vật này trong nhà thì dễ khiến thần Tài “bỏ đi”, gia đình có thể lục đục, khó hòa hợp. Trong nhà bạn liệu có những thứ này?

Theo phong thủy nhà ở, bạn nên sớm vứt những vật này để thần Tài thoải mái bước vào nhà, gia đình cũng vui vẻ, hòa hợp hơn.

Tranh có hình thú dữ

Theo quan niệm dân gian, treo tranh thú dữ trong nhà không tốt cho phong thủy nhà ở. Khi treo những tranh thế này, sức khỏe của người trong nhà có thể bị ảnh hưởng. Về mặt phong thủy, tranh thú dữ không phải ai cũng có thể treo được, nếu không hợp thì có thể ảnh hưởng đến làm ăn, tài lộc bị hao kiệt.

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Theo quan niệm dân gian, treo tranh thú dữ trong nhà không tốt cho phong thủy nhà ở - Ảnh minh họa: Internet

Để thiết bị điện ở đầu giường

Thiết bị điện khá phổ biến trong đời sống hiện nay. Dù vậy, bạn không nên treo những thiết bị như tivi, đầu đĩa hay điều hòa… ở đầu giường ngủ, vì sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của mọi người.

Không chỉ vậy, theo phong thủy, khi treo thiết bị điện tử trong nhà không đúng chỗ sẽ dễ thu hút năng lượng xấu, khiến gia đình dễ lục đục, tranh cãi.

Đao, kiếm hay vật dụng có sát khí

Có nhiều người có thói quen sưu tầm đao, kiếm cung, súng tự chế… Nhưng nếu treo nhiều đồ vật có sát khí như thế sẽ ảnh hưởng đến phong thủy nhà ở.

Theo quan niệm nhân gian, những đồ vật này có thể được xem là vật trưng bày đẹp mắt, thỏa mãn thói quen của nhiều người vào buổi sáng. Nhưng đến đêm, nếu treo những vật này trong phòng ngủ sẽ tạo ra “âm khí” không tốt, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thậm chí, chủ nhà còn có thể gặp phải những giấc mơ giết chóc, về lâu về dài sẽ tổn hại đến sức khỏe.

Thay vì thế, bạn có thể chọn những vật dụng này để trong nhà để tiền vào như nước, gia đình ấm êm:

Nước

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Trang trí nhà bằng một hồ nước nhỏ, hòn non bộ… sẽ mang lại yếu tố nước cho phong thủy, kích thích tài lộc thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Trang trí nhà bằng một hồ nước nhỏ, hòn non bộ… sẽ mang lại yếu tố nước cho phong thủy, kích thích tài lộc thịnh vượng.

Các vật dụng phong thủy phù hợp

Khi trang trí nhà bằng vật dụng phong thủy phù hợp với mệnh, tuổi thì sẽ thu hút năng lượng tốt, đem đến vận may và tài lộc.

Treo tranh rừng cây

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Hình ảnh rừng cây xanh tươi mát sẽ cho bạn năng lượng tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Hình ảnh rừng cây xanh tươi mát sẽ cho bạn năng lượng tích cực, mang lại không khí thoải mái, sảng khoái trong nhà.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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