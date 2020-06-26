Đứa trẻ sinh vào thời khắc này là con cưng của Trời Phật, một đời sướng thân, làm giàu cho cha mẹ

Đây là những tháng sinh may mắn chỉ dành cho “con cưng “ của trời Phật. Trẻ sinh vào những tháng này không chỉ sướng thân mà còn mang đến tài lộc, vận may cho cha mẹ.

Trẻ sinh vào những tháng sinh may mắn này trong năm mang theo nhiều niềm vui, may mắn, tin tốt lành đến cho cha mẹ. Tháng 2 âm lịch Theo tử vi ngày sinh, trẻ sinh vào tháng 2 âm lịch thông minh, nhạy bén. Đây là đứa trẻ hiểu chuyện, biết nghĩ cho cha mẹ. Trẻ lớn lên sống lạc quan, dồi dào năng lượng tích cực, luôn lan truyền niềm vui đến cho mọi người. Trẻ còn đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Khi sinh đứa trẻ này, cha mẹ sẽ được “hưởng lây” vận may.

Đứa trẻ sinh vào tháng này sẽ giúp sự nghiệp của cha mẹ leo thang, gia đình sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet Đứa trẻ sinh vào tháng may mắn này sẽ giúp sự nghiệp của cha mẹ leo thang, gia đình sung túc đủ đầy. Dù là sinh con trai hay con gái vào tháng 2 âm lịch thì đều là vận may, phú quý trong đời cha mẹ. Tháng 8 âm lịch Đây là tháng sinh may mắn, trẻ sinh ra vào tháng này đem đến nhiều tin vui cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet Đây là tháng sinh may mắn, trẻ sinh ra vào tháng này đem đến nhiều tin vui cho gia đình. Khi lớn lên, trẻ thành người tài, có thành tựu lớn, cha mẹ không phải bận tâm. Từ khi sinh được con vào tháng này, cuộc đời của cha mẹ lập tức đổi vận, vụt sáng thành công. Đứa trẻ này là tâm điểm niềm vui trong nhà, lúc nào cũng khiến cha mẹ an lòng, hãnh diện.

Tháng 10 âm lịch Trẻ sinh vào tháng 10 âm lịch sống tình cảm, giàu tình yêu thương với con người và cuộc đời. Thời tiết tháng 10 mát mẻ cho trẻ tâm tính thoải mái nhẹ nhàng. Trẻ sống chân thành, lương thiện, giàu lòng nhân ái nhưng cũng rất có trách nhiệm. Từ khi sinh đứa trẻ này, cha mẹ cũng thấy hạnh phúc hơn, gặp nhiều chuyện thuận lợi trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet Từ khi sinh đứa trẻ này, cha mẹ cũng thấy hạnh phúc hơn, gặp nhiều chuyện thuận lợi trong cuộc sống. Không chỉ vậy, trẻ con mang đến nhiều tin vui cho cha mẹ, giúp cha mẹ thành công trong sự nghiệp và tiền tài. Dù vậy, tử vi chỉ một phần nói lên vận mệnh may mắn của con người. Con cái là của trời cho, con sinh ra khỏe mạnh đã là vận may của cha mẹ. Mọi đứa trẻ chào đời đều mang đến những tốt lành cho cha mẹ. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tháng Cửu độc: 12 con giáp cần làm ngay việc này để tránh xui xẻo đeo bám Theo dân gian, tháng Cửu độc là thời điểm những điều “độc hại” đều tích tụ vào lúc này. 12 con giáp cần làm điều này để tránh xui xẻo.

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