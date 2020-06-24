Tháng Cửu độc: 12 con giáp cần làm ngay việc này để tránh xui xẻo đeo bám

Tâm linh - Tử vi 24/06/2020 01:47

Theo dân gian, tháng Cửu độc là thời điểm những điều “độc hại” đều tích tụ vào lúc này. 12 con giáp cần làm điều này để tránh xui xẻo.

Trong tháng 5 âm lịch, còn được gọi là tháng Cửu độc với nhiều điều không tốt lành, 12 con giáp nên chú ý điều này để tránh xa điều xui rủi vây lấy.

Tuổi Tý – cẩn trọng bạc tiền

Đặc biệt là những ngày cực “độc” 25, 26 và 7 âm lịch, người tuổi Tý phải thật cẩn thận chuyện tiền bạc, làm gì cũng nên suy nghĩ trước sau.

Không chỉ vậy, tuổi Tý phải lo giữ tiền, cẩn thận tiểu nhân lợi dụng vay mượn hay dụ dỗ làm chuyện không tốt.

Tuổi Sửu – kiểm soát cảm xúc

Trong tháng 5 âm lịch, nhất là những ngày mùng 5, 6 và 7 âm lịch, tuổi Sửu chú ý kiểm soát cảm xúc, tránh để tình cảm chi phối tiêu cực, ảnh hưởng đến công việc. Công việc dù có thuận lợi nhưng nếu bạn không biết kiểm soát cảm xúc thì vẫn phạm sai lầm lớn.

Tuổi Dần – chú ý bồi dưỡng cơ thể

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Nhất là mùng 6 và 7 âm lịch, tuổi Dần nên nghỉ ngơi, phòng tránh bệnh tật - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, tuổi Dần suy nghĩ nhiều nên cơ thể bị suy kiệt, tinh thần nặng nề căng thẳng. Nhất là mùng 6 và 7 âm lịch, bạn nên nghỉ ngơi, phòng tránh bệnh tật.

Tuổi Mão – cẩn thận tiểu tam

Theo tử vi học, tuổi Mão dễ rơi vào cảm xúc tiêu cực trong thời gian này. Chuyện tình cảm nếu không giữ gìn sẽ dễ vướng vào thị phi, có người thứ ba hay tiểu nhân quấy phá.

Tuổi Thìn - coi chừng tiểu nhân

Tuổi Thìn đề cao cảnh giác phòng bị tiểu nhân hãm hại. Trong mọi hành động, quyết định bạn đều nên suy nghĩ, tính toán cẩn thận.

Tuổi Tỵ – giữ gìn các mối quan hệ xã giao

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Tử vi học cho hay, tuổi Tỵ là một trong những con giáp may mắn trong tháng Cửu độc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học cho hay, tuổi Tỵ là một trong những con giáp may mắn trong tháng Cửu độc. Dù vậy, đừng chủ quan, đặc biệt là vào mùng 7, 17 và 27 âm lịch, bạn phải chú ý lời nói, tránh gây hiềm khích, giữ gìn các mối quan hệ xã giao.

Tuổi Ngọ - kìm hãm thói hư tật xấu

Trong những ngày “độc” mùng 5, 15 và 25, tuổi Ngọ dễ bị cuốn vào những thói hư tật xấu tiềm tàng nguy hiểm. Đặc biệt, theo quan niệm dân gian, chuyện chăn gối trong tháng này cũng nên cẩn trọng hơn.

Tuổi Mùi – giữ tinh thần thoải mái

Trong tháng 5 âm lịch này, tuổi Mùi nên giữ tâm trạng thoải mái thì chuyện gì cũng sẽ yên ả trôi qua, vận khí tốt lành. Ngược lại, nếu cứ suy nghĩ tiêu cực thì sẽ hút vận xui, điều không tốt.

Tuổi Thân – chú ý ăn nói

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Trong những ngày “độc” 26, 26 và 27 âm lịch, vận khí của tuổi Thân không tốt, dễ vướng họa thị phi hay kiện cáo pháp luật - Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày “độc” 26, 26 và 27 âm lịch, vận khí của tuổi Thân không tốt, dễ vướng họa thị phi hay kiện cáo pháp luật. Bạn phải đặc biệt lưu ý lời nói.

Tuổi Dậu – không suy nghĩ tiêu cực

Trong những ngày mùng 7, 17 và 26 âm lịch, tuổi Dậu nên giữ vững suy nghĩ tích cực để thu hút năng lượng tốt, đem bình an may mắn cho mình và người xung quanh.

Tuổi Tuất – cẩn thận đi lại

Vào các mùng 6, 15 và 26, tuổi Tuất thận trọng khi đi đứng, hạn chế đi xa.

Tuổi Hợi – chú ý tiêu tiền

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Trong tháng Cửu độc, tuổi Hợi gặp khá nhiều may mắn, tiền bạc dồi dào. Dù vậy, bạn cũng đừng mất cảnh giác mà tiêu xài quá tay - Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng Cửu độc, tuổi Hợi gặp khá nhiều may mắn, tiền bạc dồi dào. Dù vậy, bạn cũng đừng mất cảnh giác mà tiêu xài quá tay.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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