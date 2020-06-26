Tháng 5 âm lịch 'độc' với ai thì mặc, 3 con giáp ‘vùng lên’ tỏa sáng, tắm mình trong tài lộc phủ phê

Tâm linh - Tử vi 26/06/2020 05:13

Tháng Cửu độc tai bay vạ gió với ai thì mặc, 3 con giáp này có vận thế tỏa sáng rực rỡ, tài lộc, phú quý may mắn cùng lúc đầy ắp trong nhà.

Tháng 5 âm lịch, 3 con giáp may mắn hơn người, tiền bạc phủ phê.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi con giáp, tuổi Tỵ là con giáp may mắn nhất trong tháng Cửu độc. Đây là thời điểm tuổi Tỵ có nhiều thành tựu xứng đáng với những gì họ đã bỏ qua trong thời gian vừa rồi. Họ cố gắng không ngừng, giờ là lúc nhận được quả ngọt.

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Vận trình tài lộc và tình cảm của tuổi Tỵ đặc biệt chuyển biến rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc và tình cảm của tuổi Tỵ đặc biệt chuyển biến rõ rệt. Người độc thân có nhiều mối nhân duyên tốt để phát triển lâu dài. Người có đôi tình cảm thêm gắn bó. Theo đó, tài lộc cũng nở rộ, tiền sinh tiền, lộc sinh phúc.

Tuổi Mùi

Dù ai xui xẻo trong tháng 5 âm lịch, tuổi Mùi vẫn rạng ngời may mắn, vượng tài lợi lộc.

Trong sự nghiệp, nhờ sự chủ động tích cực, tuổi Mùi được cấp trên khen ngợi, ghi nhận cố gắng. Họ có kế hoạch và luôn phấn đấu đến cùng. Theo tử vi con giáp, tuổi Mùi có cơ hội thăng tiến trong thời gian tới.

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Vận trình tài lộc ngày càng sáng rỡ, tiền bạc thu về một mối - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc ngày càng sáng rỡ, tiền bạc thu về một mối. Người đi làm hay kinh doanh đều có chuyển biến tích cực trong tài vận. Nhưng người kinh doanh sẽ gặp nhiều may mắn hơn.

Về tình duyên, người độc thân có một tình duyên tốt đẹp. Họ có sức hút khiến đối phương rung động.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong 3 con giáp may mắn trong tháng Cửu độc. Tài lộc và sự nghiệp của con giáp này không ngại xui xẻo vẫn leo thang bất ngờ.

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Vận trình của tuổi Thân có nhiều thuận lợi, gặp nhiều nhân duyên tốt, có quý nhân dẫn đường giải vây khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của tuổi Thân có nhiều thuận lợi, gặp nhiều nhân duyên tốt, có quý nhân dẫn đường giải vây khó khăn. Nếu biết tận dụng cơ hội, phát huy năng lực của mình, tuổi Thân có thể thu về một khoản tài lộc lớn, tiền bạc không còn là vấn đề lo ngại trong thời gian này.

Về tình cảm, người có đôi sẽ nghĩ đến chuyện trăm năm. Người độc thân tình cờ tìm được một nửa như ý.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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