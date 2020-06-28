2020 – 2030: Thập kỷ thịnh vượng thổi gió vận may, trút mưa tài lộc cho 3 con giáp này

Tâm linh - Tử vi 28/06/2020 05:18

Trong một thập kỷ thịnh vượng tới, 3 con giáp này càng nỗ lực thì gió may mắn, mưa tài lộc càng lớn, bạc tiền của cải trong nhà không đếm xuể.

10 năm tới là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, hãy tận dụng triệt để gom hết tài lộc trong thiên hạ.

Tuổi Tý

Theo tử vi con giáp, người tuổi Tý nhanh nhạy, linh hoạt và có đầu óc nắm bắt thời cơ và giỏi kiếm tiền. Đây là con giáp có tầm nhìn xa, biết đánh giá tình hình, từ đó phấn đấu không ngừng cho mục tiêu. Họ thường gặp quý nhân giúp đỡ, nên vận trình càng thuận lợi hơn.

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Không chỉ 2020 mà thời gian 10 năm tới đều ngập tràn vận may và cơ hội cho tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ 2020 mà thời gian 10 năm tới đều ngập tràn vận may và cơ hội cho tuổi Tý. Họ liên tiếp lập được thành công từ nhỏ tới lới, cuộc sống và công việc hanh thông. Thu nhập cũng tăng rất nhanh, của cải hay tiền bạc bốn phương tìm đường chạy vào nhà.

Nhiều người tuổi Tý có tài lãnh đạo, nuôi chí làm giàu từ hai bàn tay trắng. Thời gian 10 năm tới sẽ là cơ hội quý giá cho họ. Chỉ cần kiên trì, một thập kỷ này thật sự “đáng đồng tiền bát gạo” với tuổi Tý.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp có hoài bão lớn, lúc nào cũng cố gắng để có cuộc sống đủ đầy, sung túc. Họ làm việc luôn giữ trách nhiệm, toàn tâm toàn ý vì công việc. Họ làm việc rất có mục tiêu thăng tiến, có ý chí hoàn thiện mình.

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Theo tử vi học, trong 10 năm tới, tuổi Thìn có cung tài lộc rộng mở, con đường sự nghiệp thênh thang - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, trong 10 năm tới, tuổi Thìn có cung tài lộc rộng mở, con đường sự nghiệp thênh thang. Trong cuộc sống của họ cũng có nhiều tin vui và thuận lợi. Sự nghiệp vượng phát, cùng tài lộc không ngừng đổ về nhà. Một thập kỷ sắp tới hứa hẹn sẽ cho tuổi Thìn một cuộc sống ở tầm cao mới, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vừa chịu khó vừa siêng năng nên làm gì cũng rất nghiêm túc. Trong cuộc sống, con giáp này dù hơi cứng nhắc, nếu khéo ăn nói một chút sẽ tìm được nhiều mối quan hệ tốt, thành công càng dễ dàng.

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Tuổi Sửu cũng là một trong 3 con giáp có vận thế thăng hoa trong 10 năm tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu cũng là một trong 3 con giáp có vận thế thăng hoa trong 10 năm tới. Cuộc sống của họ như bước sang trang mới, cùng niềm vui tài lộc và công danh liên tục tìm tới.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Ngay buổi sáng sau Tết Đoan Ngọ: 3 con giáp mở cửa đón vận may, mở két sắt đếm tiền vàng

Ngay buổi sáng sau Tết Đoan Ngọ: 3 con giáp mở cửa đón vận may, mở két sắt đếm tiền vàng

Ngay sau Tết Đoan Ngọ, có 3 con giáp có vận phú quý cát tường, được thần Tài cùng thần May Mắn chiếu cố nồng hậu. Sáng sớm mở cửa ra là thấy may mắn, tài lộc.

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