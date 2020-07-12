Những điều cấm kỵ trong việc thờ cúng, phạm phải một cái thì cũng đã bị bề trên trách phạt

Tâm linh - Tử vi 12/07/2020 06:34

Việc thờ cúng phải trang nghiêm, thể hiện lòng thành với bề trên thì mới rước tài lộc, may mắn vào nhà. Nếu phạm phải những điều cấm kỵ thì rất có thể bị bề trên trách phạt.

Dù có bận rộn, nhiều việc thế nào thì khi thờ cúng bạn phải tuyệt đối tránh những điều cấm kỵ này.

Cúng bằng đồ giả

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Hoa giả hay trái cây giả sẽ làm phúc khí của gia đình dễ bị tiêu tan, lụi tàn - Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay, trái cây và các loại hoa thường được thấy trong nhiều gia đình. Mọi người thường cúng bằng đồ giả vì nghĩ tiện lợi, màu sắc đẹp đẽ và sinh động. Nhưng việc cúng bằng đồ  giả sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc thờ cúng.

Hoa giả hay trái cây giả sẽ làm phúc khí của gia đình dễ bị tiêu tan, lụi tàn. Đây còn có thể là hành động mang tới những điều không tốt lành, không suôn sẻ trong gia đình. Dù sao thì hoa tươi, quả thật cũng thể hiện sự thành kính, chăm chút của người thờ cúng với tổ tiên hơn.

Giấy tiền vàng mã

Theo phong tục cúng kiến, giấy tiền vàng mã chỉ nên để dâng cúng chứ không nên để trên bàn thờ quá lâu. Theo quan niệm dân gian, khi đã cúng và hóa vàng xong thì ông bà tổ tiên mới nhận được. Vì thế, người xưa cho rằng không nên cứ để giấy tiền vàng mã trên bàn thờ quá lâu, vì sẽ “mất thiêng”, đem chúng đi đốt thì mọi chuyện sau này của gia đình khó suôn sẻ, tài lộc, tiền bạc dễ bị vận xui cản trở.

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Theo phong tục cúng kiến, giấy tiền vàng mã chỉ nên để dâng cúng chứ không nên để trên bàn thờ quá lâu - Ảnh minh họa: Internet

Dùng cát bỏ vào bát hương

Nhiều người thường dùng cát để bỏ vào bát hương thờ cùng. Cát dễ tìm trong đời sống ngày nay, giá cả cũng không mắc. Cát được sử dụng để giữ chân hương, thuận tiện trong việc thờ cúng.

Dù vậy, theo các chuyên gia phong thủy, cát không phải là nguyên liệu tốt để thờ cúng, dễ làm gia đình bất hòa, dễ gặp khó khăn trong việc làm ăn, kinh doanh.

Theo lưu truyền dân gian, khi bốc bát hương, gia đình nên bốc bằng tro sạch. Loại tro này có thể làm từ rơm nếp hay rơm trẻ. Mọi người có thể dùng rây để lọc những tạp chất. Đây là cách thích hợp nhất để việc thờ cúng trong gia đình không phạm phải những điều cấm kỵ.

Chân hương vòng

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Theo quan niệm phong thủy, tự tiện cấm chân hương vòng trên bàn thờ là điều cấm kỵ - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm phong thủy, tự tiện cấm chân hương vòng trên bàn thờ là điều cấm kỵ. Bởi theo quan niệm dân gian, chỉ có trên đền chùa, đình thì mới có thể cắm que sắt để thắp hương vòng.

Các nhà tâm linh cho biết, các đồ kim loại như lư đồng, chân nến, que sắt nếu được cấm vào bát hương trên bàn thờ sẽ không tốt cho sức khỏe của gia chủ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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