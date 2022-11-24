Tuổi Tuất gặp nhiều cơ hội tốt về tài lộc từ ngày 1/11 đến 10/11 âm lịch,. Các kế hoạch mà con giáp này đặt ra đều có thể thu về được thành quả tốt hơn dự kiến. Tử vi dự báo rằng, tuổi Tuất liên tục gặp may mắn trong năm mới. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh có thể thành công trong lĩnh vực đầu tư và thu về một khoản tiền lớn.

Không chỉ may mắn trên con đường công danh, đường tình duyên của tuổi Tuất cũng có tiến triển tốt. Người độc thân có cơ hội tốt để tìm được tình yêu đích thực. Vợ chồng có nơi có chốn thì tình cảm càng thêm gắn bó.

Tuổi Tỵ sinh ra với nét nghiêm nghị, nghiêm túc trong lúc làm việc, chẳng những vậy đây còn là những người có tư duy và tầm nhìn xa trông rộng hơn người. Đặc biệt với những người lãnh đạo tuổi này có cách nhìn người và dùng người xuất chúng.

Trong đời sống thường ngày họ sống chân thành, có sao nói vậy, không bao giờ đặt điều nói xấu, vu vạ cho ai. Tinh thần hành hiệp trượng nghĩa mà bản mệnh không bao giờ chịu nhìn ai bị chèn ép, bắt nạt. Có lẽ bởi tinh thần này mà họ gom góp được không ít mối quan hệ xã hội tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 từ ngày 1/11 đến 10/11 âm lịch,, tuổi Tỵ được Tỷ Kiên và Thiên Quan trợ mệnh mà làm gì cũng đại phát, thành công tốt đẹp. Với những người làm nghề tự do có cơ hội kiếm tiền khủng, có vẻ càng về cuối năm con giáp này càng thuận lợi làm ăn.

Những người làm công ăn lương lại càng vượng nở tài tình, mọi dự án kinh doanh, dịch vụ được thông qua đi vào hoạt động, bước đầu đem đến lợi nhuận.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn trời sinh đã có sự năng động, nhiệt huyết từ trong suy nghĩ ra tới hành động. Đôi khi, họ hơi vội vàng, nóng nảy nhưng bù lại có được tính cách hào phóng, nghiêm túc. Do đó, khi đứng trước công việc, họ hành xử bình tĩnh, làm việc gì ra việc nấy, luôn tính toán trước sau hợp lý.

Chính nhờ khía cạnh tính cách này, người tuổi Ngọ dù có đối mặt với sóng gió thì cũng không than vãn, trách móc. Họ coi hành động này là lãng phí thời gian mà chỉ thường bắt tay tìm cách giải quyết vấn đề ngay lập tức.

Khi vấn đề xuất phát từ bản thân mình, họ cũng năng nổ tìm cách xử lý, sửa chữa sai sót, khắc phục thói quen sai lầm để hoàn thiện năng lực cá nhân tốt hơn. Khi đứng trước những cơ hội lớn, họ biết cách nắm bắt để cuộc sống dễ dàng gặt hái được nhiều thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Bản thân con giáp này cũng có nhân duyên tốt đẹp vì luôn đối xử chân thành với bạn bè, có lối sống tích cực. Những người xung quanh họ đều nhận được niềm vui và năng lượng tích cực nên rất vui vẻ trong việc duy trì quan hệ lâu dài. Lợi thế này sẽ giúp họ bước xa hơn trên con đường sự nghiệp, làm ăn kinh doanh.

Trong giai đoạn mới này, người tuổi Ngọ sẽ đón nhận những “trái ngọt” đã gieo mầm từ trước đó. Các mối quan hệ tốt đem tới các quý nhân giúp sức, những ngày tháng chăm chỉ làm việc đem tới kinh nghiệm và năng lực để hoàn thành những mục tiêu sự nghiệp quan trọng. Do đó, không khó hiểu khi họ có thể đón nhận nhiều may mắn, cả cuộc sống và công việc đều đi lên, tài lộc ổn định và vững chắc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.