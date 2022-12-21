Mở cửa đón Thần Tài vào 6h sáng thứ Năm ngày 22/12/2022: 3 con giáp đổi đời trúng độc đắc, tiền tài đổ về như lũ, trả sạch nợ nần, công danh sự nghiệp thăng tiến, tiền sa vào túi, tình sa vào người

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 11:17

Thời gian này, 3 con giáp dưới đây ăn nên làm ra, tiền đẻ ra tiền, ngân khố chạm đỉnh, hốt vàng hốt bạc về nhà, phát tài rực rỡ.

Tuổi Mão

Mão thông minh, nhanh nhẹn, tư duy linh hoạt, rất giỏi thích ứng với mọi sự thay đổi, và đặc biệt rất nhạy bén với kim tiền và sẽ luôn phấn đấu để có một cuộc sống sung túc, giàu có nhất.

Tử vi cho biết, những người tuổi Mão sẽ được quý nhân phù trợ, thời gian tới đây, cuộc sống chuyển vận bất ngờ, mọi chuyện đều tốt đẹp hanh thông, nhờ vậy mà tài vận cũng được cải thiện tích cực.

Tử vi cho biết, đây là khoảng thời gian mà nhiệt huyết làm việc của người tuổi Mèo cũng được khơi dậy. Những người cầm tinh con Mèo sẽ làm việc tích cực hơn trước đây. Tổng thể tài vận của người tuổi Mão rất tốt, đặc biệt là về công danh. 

 

Mở cửa đón Thần Tài vào 6h sáng thứ Năm ngày 22/12/2022: 3 con giáp đổi đời trúng độc đắc, tiền tài đổ về như lũ, trả sạch nợ nần, công danh sự nghiệp thăng tiến, tiền sa vào túi, tình sa vào người - Ảnh 1
Cuộc sống chuyển vận bất ngờ, mọi chuyện đều tốt đẹp hanh thông, nhờ vậy mà tài vận cũng được cải thiện tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi sinh ra đã vốn khôn ngoan, cá tính nên tuổi Hợi không bao giờ chấp nhận sống trong nghèo khó. Con giáp này chăm chỉ kiếm tiền, luôn vươn lên trong cuộc sống nên dù không bám víu vào ai tuổi Hợi vẫn có tài vận sung túc, phúc phần đầy người.

Vận may của con giáp này sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Đây là thời điểm con giáp tuổi Hợi ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

Vận may của người tuổi Hợi sẽ đến, đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Người tuổi Hợi cũng có cơ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân.

Mở cửa đón Thần Tài vào 6h sáng thứ Năm ngày 22/12/2022: 3 con giáp đổi đời trúng độc đắc, tiền tài đổ về như lũ, trả sạch nợ nần, công danh sự nghiệp thăng tiến, tiền sa vào túi, tình sa vào người - Ảnh 2
 Đây là thời điểm con giáp tuổi Hợi ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu được biết với tính cách cẩn trọng, chân thành. Ở con giáp này luôn toát ra luồng năng lượng tích cực và tinh thần học tập, lao động bền bỉ. Con giáp cẩn trọng khi làm bất cứ việc gì, luôn duy trì nguồn năng lượng tích cực tốt. Đó là lý do người tuổi Sửu có thể xuất thân nghèo khó nhưng đến cuối đời Mão sẽ có cuộc sống sung túc.

Vào thời gian này, người tuổi Sửu sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Người tuổi Sửu sẽ có quý nhân phù trợ nên Sửu sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Vận xui nào cũng sẽ qua, phúc khí đến nhà, tài lộc của người tuổi Sửu hanh thông thấy rõ. Con giáp có quý nhân giúp đỡ, may mắn ngập tràn, thu nhập cải thiện. Vận đào hoa của Sửu trong thời gian này cực kỳ nhuận sắc. Con giáp may mắn này có cơ may sẽ gặp được người như ý, hỷ sự tìm tới tận nhà.

Mở cửa đón Thần Tài vào 6h sáng thứ Năm ngày 22/12/2022: 3 con giáp đổi đời trúng độc đắc, tiền tài đổ về như lũ, trả sạch nợ nần, công danh sự nghiệp thăng tiến, tiền sa vào túi, tình sa vào người - Ảnh 3
Người tuổi Sửu sẽ có quý nhân phù trợ nên Sửu sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt - Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp trúng số độc đắc 1000 tỷ vào 16h30 chiều mai, thứ Năm ngày 22/12/2022: Thần Tài thả túi quà to, lộc phủ kín sân, tiền phủ kín nhà, trả sạch nợ nần, hết khổ giàu to

3 con giáp trúng số độc đắc 1000 tỷ vào 16h30 chiều mai, thứ Năm ngày 22/12/2022: Thần Tài thả túi quà to, lộc phủ kín sân, tiền phủ kín nhà, trả sạch nợ nần, hết khổ giàu to

3 con giáp đổi đời trúng độc đắc, tài lộc như mưa, tiền vào như nước, tiền bạc công việc khởi sắc, cuộc sống khởi sắc một bước lên tiên.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 22/12/2022 tử vi thứ năm ngày 22/12/2022 tử vi 3 con giáp ngày 22/12/2022 tử vi thứ năm tử vi ngày mai xem tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục