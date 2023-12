Tử vi cho biết, nhờ Thần Tài chiếu mệnh, trong thời gian này, tuổi Dần sẽ có cuộc sống giàu sang, ngập trong biển tiền. Mọi khó khăn do thời thế hay tiểu nhân ngáng đường đều nhanh chóng đi qua. Tương lai của con giáp này trở nên tươi sáng hơn, cơ hội thăng chức tăng lương sẽ sớm đến với tuổi Dần.

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần phát tài phát lộc, tài lộc rủng rỉnh. Con giáp tuổi Dần có tài lộc dồi dào, nhân đôi sự may mắn. Dần sẽ gặp muôn vàn những điều tốt lành. Thậm chí nhiều người nhờ kiên nhẫn gom góp tiền bạc, có thêm hậu thuẫn của người thân mà mua được nhà cửa, tậu được xe mới.

Tuổi Thân luôn được Thần may mắn chiếu cố nên cuộc sống vẫn đủ đầy, bình yên, quý nhân phù trợ luôn ở bên cạnh. Con giáp giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, may túi ba gang mà đựng. Thăng tiến, thành công, hạnh phúc nồng nàn là những gì trời đã an bài cho Thân.

Thời gian này, người tuổi Thân sẽ không thiếu vận may. Tài lộc vượng phát, may mắn ngập tràn, phúc khí luôn đồng hành, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, quý nhân tương trợ, bất ngờ liên miên, tiền bạc rủng rỉnh lại càng không ngờ.

Tuổi Thân luôn được Thần may mắn chiếu cố nên cuộc sống vẫn đủ đầy, bình yên, quý nhân phù trợ luôn ở bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng 1h sáng thứ năm, tuổi Sửu được sự phù hộ của các vì sao tốt lành, vận may sẽ đến, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, số mệnh phú quý. Có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên những quyết định làm ăn kinh doanh của Sửu đều mang về cho họ lợi nhuận khổng lồ. Thức trắng đêm để đếm tiền, phải mua thêm két sắt để chứa là điều hiển nhiên.

Con giáp tuổi Sửu may mắn có sao tài lộc phù trợ, Thần Tài gõ cửa, nên công việc sự nghiệp thuận lợi bất ngờ, khó khăn đến mấy cũng có cách giải quyết, tháo gỡ, may mắn kéo đến cùng cơ hội kiếm tiền, thậm chí sẽ đụng trúng “hũ vàng”.

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Sửu đều chăm chỉ, siêng năng và có chí cầu tiến. Đây là lý do vì sao dù lớn lên trong khốn khó, không được bất cứ ai đỡ đần nhưng Sửu vẫn có thể vươn lên làm đại gia, lắm của nhiều tiền ngay từ thuở độc thân.

Con giáp tuổi Sửu may mắn có sao tài lộc phù trợ, Thần Tài gõ cửa, nên công việc sự nghiệp thuận lợi bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.