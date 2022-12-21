Xua đuổi Hung Tinh, đẩy lùi tà khí, 3 con giáp vào đúng 7h sáng thứ Năm ngày 22/12, làm gì cũng thuận lợi, làm chơi ăn thiệt, làm 1 hưởng 10, phú quý ập xuống đầu

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 10:07

3 con giáp bỗng dưng nhận được lộc lớn, đột phá trong sự nghiệp, giàu sang chạm nóc, tiền bạc tiêu không phải nghĩ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi, vào thời gian này, tuổi Mùi sẽ bước sang trang mới của đời mình. Con giáp này được quý nhân yêu quý bởi tính chính trực và có trách nhiệm nên sẽ được giúp đỡ để vượt qua sóng gió. Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên. 

Con giáp may mắn có cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp. Bản mệnh gây ấn tượng sâu sắc với cấp trên, được trao cho thêm nhiều trọng trách để tiếp tục thể hiện sức mình. Tài vận có nhiều điểm sáng, bạn thu nhập ổn định, không lo không nghĩ chuyện chi tiêu.

Mùi sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của con giáp này sẽ có những bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt, trong sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Mùi sẽ tự tin hơn.

Xua đuổi Hung Tinh, đẩy lùi tà khí, 3 con giáp vào đúng 7h sáng thứ Năm ngày 22/12, làm gì cũng thuận lợi, làm chơi ăn thiệt, làm 1 hưởng 10, phú quý ập xuống đầu - Ảnh 1
Mùi sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của con giáp này sẽ có những bước phát triển vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước vào thời gian này, ai cũng lo lắng chuyện công việc không như ý. Tuy nhiên, thành công đối với người Dậu được gây dựng bằng sự nỗ lực nên dù có gặp một vài trục trặc nhỏ thì con giáp này vẫn giải quyết một cách nhanh gọn và chính xác.

Tử vi 7h sáng thứ Năm cho biết, người tuổi Dậu vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp may mắn gặp được quý nhân sẵn lòng giúp đỡ và chung sức với mình trong công việc. Họ có thể là chỗ dựa vững chắc cả về vật chất lẫn tinh thần cho con giáp trong tương lai.

Cục diện Tam Hợp sẽ giúp tuổi Dậu thoát khỏi rủi ro và tiếp tục đạt được những thành tựu trong cuộc sống. Vận rủi của tuổi Dậu sẽ tan biến. Họ liên tục gặp may mắn trong sự nghiệp. Tuổi Dậu hãy chuẩn bị tâm thế để hốt bạc trong thời gian tới.

Xua đuổi Hung Tinh, đẩy lùi tà khí, 3 con giáp vào đúng 7h sáng thứ Năm ngày 22/12, làm gì cũng thuận lợi, làm chơi ăn thiệt, làm 1 hưởng 10, phú quý ập xuống đầu - Ảnh 2
Cục diện Tam Hợp sẽ giúp tuổi Dậu thoát khỏi rủi ro và tiếp tục đạt được những thành tựu trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vào đúng 7h sáng thứ Năm, người tuổi Sửu làm ăn phát đạt, của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Có Thần Tài ban lộc nên tuổi Sửu làm ăn xuôi chèo mát mái, cứ đầu tư là sẽ sinh lời. 

Người tuổi Sửu rất coi trọng tình cảm và sự công bình, luôn quan tâm đến cảm xúc của mọi người xung quanh. Thời gian này, công việc làm ăn có tiến triển, khả năng kiếm tiền càng ngày càng lớn, có thể từ từ thành công, thu hồi được tiền lỗ, tiền nợ, tài vận ngày càng khởi sắc.

Con giáp có thể đón nhiều niềm vui và may mắn. Con đường công danh sự nghiệp của con giáp có thể đón nhận được những thành quả bước đầu sau một khoảng thời gian dài chờ đợi. Tiền tài dư dả, con giáp vừa có thể xây dựng cho mình cuộc sống sung túc vừa giúp đỡ được những người xung quanh mình.

Xua đuổi Hung Tinh, đẩy lùi tà khí, 3 con giáp vào đúng 7h sáng thứ Năm ngày 22/12, làm gì cũng thuận lợi, làm chơi ăn thiệt, làm 1 hưởng 10, phú quý ập xuống đầu - Ảnh 3
Thời gian này, công việc làm ăn có tiến triển, khả năng kiếm tiền càng ngày càng lớn, có thể từ từ thành công, thu hồi được tiền lỗ, tiền nợ, tài vận ngày càng khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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