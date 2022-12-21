Tử vi từ giờ đến hết tháng 12/2022: Mở ra vận may lớn, 3 con giáp tiền chất thành núi, trúng số độc đắc rinh lộc về nhà, vận trình mọi việc hanh thông, cuộc sống bước sang chương mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 09:48

3 con giáp tạm biệt vận đen, gánh lộc về nhà, công danh tài vận bùng phát, tiền bạc đầy ví, vàng cất chật két.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có vẻ bề ngoài khó gần nhưng bên trong lại sống tình cảm, biết nghĩ cho người khác và đặc biệt cực kỳ yêu thương gia đình. Người tuổi Ngọ khá nhạy cảm, họ biết đối nhân xử thế nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ.

Tử vi từ giờ đến hết tháng 12/2022, người tuổi Ngọ có vận trình hanh thông, công danh phát đạt. Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Con giáp Ngọ sẽ có mùa màng bội thu, gặp nhiều may mắn. Nhờ mọi thứ diễn ra tốt đẹp mà Ngọ tự tin hơn vào công việc của mình, mở ra cơ hội mới, đón nhận không gian phát triển tốt, tương lai đầy tươi sáng.

Tử vi từ giờ đến hết tháng 12/2022: Mở ra vận may lớn, 3 con giáp tiền chất thành núi, trúng số độc đắc rinh lộc về nhà, vận trình mọi việc hanh thông, cuộc sống bước sang chương mới rực rỡ - Ảnh 1
Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là người hiền lành, tốt bụng, luôn biết suy nghĩ cho người khác và không ngừng nỗ lực vươn lên. Thế nên, con giáp may mắn này được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù gặp khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua ngoạn mục.

Tử vi 12 con giáp cho biết, đây là thời điểm tuổi Dần cần phải cố gắng, nỗ lực gấp nhiều lần so với trước đây nếu muốn hưởng thành quả tuyệt vời. Không những thế, con giáp này biết nắm thời cơ vì vậy chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa là đủ để tuổi Dần đổi đời.

Dần được các ngôi sao may mắn phù hộ và mang đến nhiều tin vui. Nếu Dần có thể tập trung vào sự nghiệp của mình và tích cực dành thời gian công việc, bản mệnh có thể đột phá những đỉnh cao mới, kiếm tiền thuận lợi hơn và giành được thắng lợi cuối cùng.

Tử vi từ giờ đến hết tháng 12/2022: Mở ra vận may lớn, 3 con giáp tiền chất thành núi, trúng số độc đắc rinh lộc về nhà, vận trình mọi việc hanh thông, cuộc sống bước sang chương mới rực rỡ - Ảnh 2
Tử vi 12 con giáp cho biết, đây là thời điểm tuổi Dần cần phải cố gắng, nỗ lực gấp nhiều lần so với trước đây nếu muốn hưởng thành quả tuyệt vời. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh người tuổi Hợi có số mệnh phú quý, ít lo nghĩ. Bản mệnh là người thông minh, lanh lợi, biết độc lập, tự chủ và không bao giờ muốn thua kém bất kỳ ai. Mặc dù thời gian qua, con giáp này chưa gặt hái được nhiều thành công nhưng lại thu được những bài học quý giá.

Trong thời gian này, người tuổi Hợi đón nhận nhiều hỷ sự. Đường sự nghiệp hanh thông, Hợi có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị. Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì Hợi có nhiều cơ hội kiếm tiền. Nhờ sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ.

Tam Hợp cục xuất hiện giúp vận tài chính của Hợi thăng tiến. Lại thêm quý nhân vây quanh, cơ hội làm giàu càng được nâng cao. Nhờ quý nhân chỉ đường nên dù làm việc gì cũng sẽ có kết quả tốt, về mọi mặt sẽ có sự cải thiện rất đáng ngạc nhiên.

Tử vi từ giờ đến hết tháng 12/2022: Mở ra vận may lớn, 3 con giáp tiền chất thành núi, trúng số độc đắc rinh lộc về nhà, vận trình mọi việc hanh thông, cuộc sống bước sang chương mới rực rỡ - Ảnh 3
Nhờ sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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