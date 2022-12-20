Từ 5h sáng thứ Năm ngày 22/12/2022, Thần Tài đón điều may, 3 con giáp may mắn hơn trúng số độc đắc, làm ăn phát đạt, sự nghiệp lên cao, giấc mộng tỷ phú không còn xa vời, hưởng thụ cuộc sống đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 22:54

3 con giáp tiền ầm ầm chui vào túi, sự nghiệp vững vàng, công danh xán lạn, càng về cuối năm càng giàu sụ.

Tuổi Dậu

Con giáp Dậu có năng khiếu, sự chu đáo, trời sinh tài lộc và rất sáng suốt. Trong thời gian này, những người cầm tinh con Gà sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân từ khắp nơi, mang đến tài khí vượng phát từ tứ phương, đường tài lộc phát triển thuận lợi, mùa màng bội thu.

Tử vi cho biết, đây là thời kỳ hoàng kim của con giáp này khi được Thần tài và quý nhân phù trợ. Tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Không chỉ gặp may mắn trong công việc, con giáp này sẽ kiếm được những khoản lương thưởng lớn hoặc lợi nhuận khổng lồ từ các dự án kinh doanh, đầu tư.

 

Vận may ập đến, tiền nào của nấy, hóa đơn liên tục lăn bánh, điều này cuối cùng sẽ giúp con giáp Hổ có thêm cơ hội phát triển, được thần tài, của cải. Với sự giúp đỡ của Chúa, cuối cùng cũng tạo ra rất nhiều của cải. Tài vận vượng phát, con hổ vốn không vượng chút nào lại vượng nhất về tài sản, cuối cùng kiếm được rất nhiều tiền bạc và của cải.

Từ 5h sáng thứ Năm ngày 22/12/2022, Thần Tài đón điều may, 3 con giáp may mắn hơn trúng số độc đắc, làm ăn phát đạt, sự nghiệp lên cao, giấc mộng tỷ phú không còn xa vời, hưởng thụ cuộc sống đủ đầy - Ảnh 1
Tài vận vượng phát, con hổ vốn không vượng chút nào lại vượng nhất về tài sản, cuối cùng kiếm được rất nhiều tiền bạc và của cải - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi Tuất như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Con giáp này cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ.

Trong thời gian này, do có cát tinh soi chiếu nên sự nghiệp của con giáp này đi lên như diều gặp gió. Người tuổi Tuất liên tiếp gặp may trong công việc nên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Sự nghiệp thuận lợi đem lại cho con giáp này nguồn thu nhập dồi dào và không còn phải lo lắng về tài chính trong thời gian dài.

Tuất chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai. Đa số những người tuổi Tuất đều gặt hái được nhiều thành công khi tuổi đời còn trẻ. Chưa kể, bạn còn dư dả một khoản tiền trong tương lai để sắm xe, mua nhà chăm lo cuộc sống.

Từ 5h sáng thứ Năm ngày 22/12/2022, Thần Tài đón điều may, 3 con giáp may mắn hơn trúng số độc đắc, làm ăn phát đạt, sự nghiệp lên cao, giấc mộng tỷ phú không còn xa vời, hưởng thụ cuộc sống đủ đầy - Ảnh 2
Tuất chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp tử tế, hiền lành, biết cách đối nhân xử thế. Nhờ ở hiền gặp lành nên Hợi được trời thương, ban cho vô số cơ hội kiếm tiền. Theo tử vi, vận trình của tuổi Hợi bắt đầu trên đà tăng tiến vượt bậc, có được nhiều phúc khí hơn hẳn những con giáp khác.

Do có cát tinh “Hóa Cái” nhập mệnh nên con giáp này sẽ được quý nhân dẫn đường chỉ lối tạo. Vận may luôn kề cận ở bên nên sự nghiệp của bản mệnh cũng nhờ thế mà càng ngày càng khởi sắc, thăng tiến không ngừng, kiếm tiền cũng trong tốc độ cực nhanh, hiếm ai theo kịp.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Hợi sẽ chớp lấy thời cơ nghìn năm có một để tự làm đại gia. Con giáp này sẽ được thần tài gõ cửa, phú quý vây quanh, đếm tiền sái tay, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

Từ 5h sáng thứ Năm ngày 22/12/2022, Thần Tài đón điều may, 3 con giáp may mắn hơn trúng số độc đắc, làm ăn phát đạt, sự nghiệp lên cao, giấc mộng tỷ phú không còn xa vời, hưởng thụ cuộc sống đủ đầy - Ảnh 3
 Vận may luôn kề cận ở bên nên sự nghiệp của bản mệnh cũng nhờ thế mà càng ngày càng khởi sắc, thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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