3 con giáp 'nghe thấu thiên cơ, cải vận bất ngờ', từ giờ đến Lễ Giáng Sinh, may mắn tiền về ngập nhà, sự nghiệp bước sang trang mới, hậu vận phú quý đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 10:48

3 con giáp mát tay trong việc kiếm tiền, bổng lộc rực sáng, giàu có phát hờn, tài chính tràn trề, trúng số độc đắc.

 

Tuổi Mão

Mão hiền lành, chăm chỉ, chịu thương chịu khó, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hết sức mình để tìm kiếm cơ hội làm giàu. Đa số những người tuổi Mão đều biết tận dụng ưu điểm của bản thân, biết phát huy đúng chỗ đúng lúc, ngoài ra Mão có khả năng tự tạo dựng cuộc sống sung túc bằng chính tài năng của mình.

Tử vi cho biết, tuổi Mão cũng sẽ khổ tận cam lai, được Thần Tài ban nhiều phúc đức và may mắn. Cuộc sống tuổi Mão sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn. Có thể tuổi Mão sẽ không quá giàu có nhưng họ lại có được cơ ngơi vững chắc cùng một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị.

Nhờ cát tinh chiếu mệnh nên người cầm tinh con Mèo sẽ phát tài phát lộc, sung sướng hết phần thiên hạ. Lúc này, tuổi Mão chỉ cần ngồi chơi cũng có thể hốt bạc đầy nhà.

3 con giáp 'nghe thấu thiên cơ, cải vận bất ngờ', từ giờ đến Lễ Giáng Sinh, may mắn tiền về ngập nhà, sự nghiệp bước sang trang mới, hậu vận phú quý đủ đầy - Ảnh 1
Mão sẽ không quá giàu có nhưng họ lại có được cơ ngơi vững chắc cùng một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ thông minh, nhanh nhẹn, dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh. Con giáp này làm bất cứ việc gì cũng có mục tiêu, làm việc gì cũng phải thành công, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Thậm chí, khi gặp phải khó khăn, Ngọ cũng sẽ nhanh chóng vực dậy được tinh thần, không bi lụy, chán nản như những con giáp khác.

Từ giờ đến Lễ Giáng Sinh, vận số của Ngọ sẽ phất lên như diều gặp gió, giúp tuổi Ngọ nếu không thành đại gia cũng có bạc tiền dư dả, tiêu xài thả ga cũng không hết. Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có những bước chuyển biến vô cùng tích cực.

Tuổi Ngọ sẽ phát tài trong thời gian này, khi này tài vận hưng thịnh, có nhiều cơ hội thăng tiến, làm ăn, thuận lợi tiến về phía trước, trở thành một người giàu có khiến nhiều người ngưỡng mộ.

3 con giáp 'nghe thấu thiên cơ, cải vận bất ngờ', từ giờ đến Lễ Giáng Sinh, may mắn tiền về ngập nhà, sự nghiệp bước sang trang mới, hậu vận phú quý đủ đầy - Ảnh 2
Vận số của Ngọ sẽ phất lên như diều gặp gió, giúp tuổi Ngọ nếu không thành đại gia cũng có bạc tiền dư dả, tiêu xài thả ga cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nổi tiềng sống tình cảm, chân thật và rất tinh tế. Con giáp này biết cách giấu đi sự khôn ngoan của mình, nắm bắt tâm lý người khác nên dễ dàng có được thành công chốn thương trường. Làm công ăn lương hay làm chủ thì Dậu đều nhận được sự nể trọng, quý mến của đồng nghiệp, đối tác và cấp trên.

Thời gian này, vận may của tuổi Dậu sẽ lội ngược dòng, cuộc sống của họ không những thăng hoa tốt đẹp mà còn được đền đáp xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, bên cạnh đó còn có quý nhân phù trợ, giúp tuổi Dậu phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới.

Con giáp này chắc chắn sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Những của cải, tài lộc này sẽ đến với Dậu một cách bất ngờ và đầy ngẫu nhiên.

3 con giáp 'nghe thấu thiên cơ, cải vận bất ngờ', từ giờ đến Lễ Giáng Sinh, may mắn tiền về ngập nhà, sự nghiệp bước sang trang mới, hậu vận phú quý đủ đầy - Ảnh 3
Thời gian này, vận may của tuổi Dậu sẽ lội ngược dòng, cuộc sống của họ không những thăng hoa tốt đẹp mà còn được đền đáp xứng đáng với những gì đã bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hàng ngày tử vi lễ Giáng Sinh tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay xem tử vi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng