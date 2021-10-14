Những người thuộc cung Bạch Dương thường khá lạnh lùng và hờ hững với chuyện tình cảm. Họ không đặt dành quá nhiều thời gian và tâm huyết để theo đuổi một chuyện tình cảm. Ngoài ra, Bạch Dương mang tính cách thẳng thắn, dễ cáu bẳn. Đây cũng là điểm khiến những người khác cảm thấy sợ hãi khi muốn đến gần Bạch Dương.

Kim Ngưu khá kén cá chọn canh trong chuyện tình cảm. Họ sẽ dành ra nhiều thời gian để tiếp xúc, tìm hiểu rồi mới quyết định có đến với người này hay không. Chính vì vậy, sau thời gian dài tìm hiểu, nhiều Kim Ngưu vẫn chưa chọn được nửa kia ưng ý, phù hợp với mình.

Song Tử

Song Tử là cô gái/chàng trai khá kiêu ngọa. Họ biết được rằng bản thân luôn tỏa ra sức hấp dẫn với người khác phái. Song Tử thường đưa ra yêu cầu rất cao cho người mình yêu. Vì vậy, họ khó tìm được người phù hợp với mình.

Cự Giải

Cự Giải sẽ không dễ dàng bộc lộ những suy nghĩ bên trong của mình. Ngoài ra, những bạn thuộc chòm sao này luôn tỏ ra không tin vào chuyện tình cảm và luôn bất an khi yêu đương, hẹn hò với một ai đó. Vì vậy, khi có ai tỏ tình, Cự Giải thường lẩn trốn. Đây chính là lý do khiến Cự Giải vẫn mãi độc thân cho đến tận bây giờ.

Sư Tử

Một phần nguyên nhân khiến Sư Tử vẫn còn độc thân đến tận bây giờ là vì anh/cô ấy quá mạnh mẽ. Điều này khiến người đối diện bị lép vế khi ở gần Sư Tử. Ngoài ra, Sư Tử rất bảo thủ và không thừa nhận thất bại của bản thân.

Xử Nữ

Phần lớn lý do khiến Xữ Nữ còn độc thân là do bạn sống nội tâm và không giỏi bày tỏ tình cảm. Những người từng hẹn hò với Xử Nữ sẽ nghĩ rằng họ khá vô tâm, lạnh đạm. Nhưng thực ra, Xử Nữ sở hữu trái tim nhân hậu và ấm nóng.

Thiên Bình

Lý do khiến Thiên Bình vẫn còn độc thân đến tận bây giờ là vì họ quá kén chọn. Hầu hết Thiên Bình đều là những người hấp dẫn, có nhiều người theo đuổi. Vì vậy, Thiên Bình khá cao ngạo và ít khi để ý đến những người có ngoại hình và tài năng kém cạnh mình.

Bọ Cạp

Bọ Cạp là chòm sao sở hữu khí chất thanh cao, lạnh lùng nên khiến người khác khó tiếp cận. Rất ít người có thể đủ dũng khí để đến bên Bọ Cạp và tỏ tình. Bọ Cạp lại không phải là người thích chủ động bày tỏ tình cảm. Chính vì vậy, chòm sao này khó có thể thoát khỏi cảnh cô đơn.

Nhân Mã

Lý do khiến Nhân Mã vẫn còn độc thân đến tận bây giờ là Nhân Mã quá tham công tiếc việc. Họ muốn tập trung cho sự nghiệp thay vì vun đắp cho chuyện tình cảm. Hơn nữa, Nhân Mã chưa đủ trưởng thành để có thể chịu trách nhiệm với người khác.

Ma Kết

Nhiều người thường nhận xét rằng Nhân Mã coi trọng công việc hơn là chuyện tình cảm. Một nguyên nhân khiến họ vẫn còn độc thân đến tận bây giờ là họ quá bận rộn với công việc và không có thời gian để yêu.

Bảo Bình

Nếu Bảo Bình vẫn còn độc thân thì có thể là hiện tại họ chưa gặp được người mình thích. Ngoài ra, Bảo Bình cũng thuộc kiểu người khá khó ưa và lạnh lùng.

Nếu người khác không chủ động theo đuổi, Bảo Bình không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ cầm cưa người ta. Đó là lý do khiến Bảo Bình vẫn chưa tìm được người phù hợp với mình.

Song Ngư

Song Ngư là chòm sao bị chi phối bởi tình yêu. Song Ngư không thể sống thiếu tình yêu. Lý do khiến Song Ngư vẫn còn độc thân đến tận bây giờ là vì Song Ngư chưa bộc lộ hết được những mặt tốt, những ưu điểm của bản thân mình. Song Ngư sẽ dễ dàng thoát khỏi cảnh độc thân hơn nếu bạn ăn mặc đẹp, trang điểm ấn tượng hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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