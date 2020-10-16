Luận tử vi tuổi Bính Ngọ năm 2021 nữ mạng và cách hoá giải

Xem tuổi Bính Ngọ chi tiết chính xác để nắm rõ cách cúng sao giải hạn năm Tân Sửu 2021 sinh năm 1966, mang mệnh Thuỷ, cầm tinh con ngựa ( xuất tướng tinh con thuồng luồng), xem năm Tân Sửu 2021, người này thuộc mệnh Bích Thượng Thổ ( đất đắp tường) và cầm tinh con trâu (xuất tướng tinh con đười ươi).

Tử vi tuổi Bính Ngọ năm 2021 nữ mạng cho thấy năm nay quý cô sẽ gặp hạn Vân Hớn, Phạm Hoang Ốc, Hạn Ngũ Mộ, Hạn Thái Tuế, Không phạm Tam Tai, Không phạm Kim Lâu. Vậy làm sao để hoá giải?

Nếu năm nào quý cô gặp sao tốt chiếu mệnh thì có thể gặp nhiều may mắn, tài lộc, trường hợp này vẫn cần tiến hành nghi lễ cúng nghênh sao để tăng thêm phước lộc. Riêng năm nào quý cô gặp phải sao xấu chiếu mệnh thì năm đó càng cần cúng sao giải hạn, hạn nặng hay nhẹ cũng cần được giải để giảm thiểu những điều không tốt lành trong năm.

Hằng năm sẽ có 9 ngôi sao tương ứng chiếu mệnh, gồm có sao Thổ Tú, sao La Hầu, Thái Bạch, Vân Hớn, Thuỷ Diệu, Thái Âm, Mộc Đức, Thuỷ Diệu, Thái Dương. Ngoài ra, 8 niên hạn trong một năm gồm có Hạn Tam kheo, Huỳnh Tuyền, Ngũ Mộ, Toán Tận, Địa Võng, Thiên La, Thiên Tinh, Diêm Vương. Các niên hạn này và 9 sao chiếu mệnh trên ứng với nhau.

Vậy sao chiếu mệnh và vận hạn của quý cô tuổi Bính Ngọ năm 2021 gồm những sao gì? Đó là sao Vân Hớn, Phạm Hoang Ốc, Hạn Ngũ Mộ, Hạn Thái Tuế, Không phạm Tam Tai, Không phạm Kim Lâu.

Chúng ta cùng vào xem xét từng sao để giải hạn sớm nhé!

Sao Vân Hớn là tốt hay xấu?

Sao Vân Hớn ảnh hưởng gì đến quý cô Bính Ngọ năm 2021 và cách giải hạn như thế nào?

Quý cô sinh năm 1966 tuổi Bính Ngọ bước vào năm 2021 là 56 tuổi được sao Vân Hớn chiếu là bình ổn, sao Vân Hớn hiền lành. Tuy nhiên cũng là vì sao hung tin cần cẩn trọng lời nói vào tháng 2 và tháng 8 để tránh những tranh chấp không đáng có, dẫn đến kiện tụng.

Dưới đây là cách cúng dâng sao Vân Hớn theo tử vi tuổi bính ngọ nữ mạng năm 2021:

Vào ngày 29 âm lịch hàng tháng, gia chủ đóng kín các cửa sổ trong nhà. Đồ lễ chuẩn bị cúng sao bao gồm 15 đèn cầy (nến) xếp theo hình, trà nước, bánh trái, hoa quả và đốt 3 cây nhang. Khi khấn vái thì quay mặt về hướng chánh Nam theo nội dung: “ Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”. Ghi: “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân” trên tờ giấy màu đỏ và dùng một cây rìu (không bắt buộc) đặt ở phía trên. Bùa và rìu được che kín bằng vải đỏ và đặt phía sau 3 nén hương. Gia chủ hướng mặt về phía Nam ngồi thiền từ 9 giờ đến 11 giờ. Sau 11 giờ đêm thì mang bùa vào nhà đốt. Cách khấn: Cung thỉnh thiên đình Minh Ly Cung Đại Thánh Hỏa Đức Vân Hán Tinh Quân Vị Tiền.

Hạn Ngũ Mộ tốt hay xấu?

Quý cô tuổi Bính Ngọ năm 2021 sẽ gặp hạn Ngũ Mộ làm hao tài tốn của, cần cẩn trọng và sắp xếp lại phong thuỷ để giảm nhẹ vận hạn của năm

Năm nay quý cô gặp hạn Ngũ Mộ, vậy hạn này tốt hay xấu? Khi gặp hạn Ngũ Mộ sẽ hao tài và bất an, cần phòng hao tài mất của. Quý cô cần tích cực làm việc thiện, tránh kết giao với những người dẻo miệng, gian trá. Khi làm ăn kinh doanh, mua sắm nên cân nhắc thận trọng, nên xem lại phong thuỷ trong nhà và lá số tử vi để sắp xếp và hoá giải phù hợp, giảm nhẹ nguy cơ hao tài tốn của.

Hạn Thái Tuế tốt hay xấu?

Sao Thái Tuế có ảnh hưởng gì đến quý cô nữ mạng 1966 Bính Ngọ? Theo các chuyên gia thì sao Thái Tuế có ảnh hưởng đến sự nghiệp là chính, nên thận trọng trong làm ăn, đầu tư. Tuỳ vào từng hình thức mà sao Thái Tuế có ảnh hưởng mức độ nặng nhẹ khác nhau như Hại Thái Tuế, Xung Thái Tuế, Phá Thái Tuế, Hình Thái Tuế, Trị Thái Tuế.

Trị Thái Tuế: do trùng với tuổi cầm tinh nên vận trình năm hạn Thái Thuế có nhiều biến động, gia chủ dễ cáu gắt, buồn bực và dễ sinh nhiều bệnh tật.

Xung Thái Tuế: về vận trình năm hạn Thái Tuế xung tuổi cầm tinh và nhiều thay đổi, xáo trộn lớn sẽ xảy ra trong năm nay.

Xem tử vi tuổi Bính Ngọ 1966 cho thấy hình Thái Tuế mang lại nhiều thị phi cho quý cô năm 2021

Hình Thái Tuế: là năm tuổi cầm tinh đại diện cho năm thị phi nhiều, gặp nhiều tai ương, hoạn nạn.

Phá Thái Tuế: năm phá tuổi cầm tinh, công việc của gia chủ sẽ gặp tiểu nhân phá hoại, gây hao tài mất của.

Tử vi tuổi Bính Ngọ năm 2021 chỉ cách hoá giải như sau: tránh đấu khẩu và những thị phi xung quanh. Khi cúng sao giải hạn cần bài vị, lễ vật đầy đủ và cúng hai lần, một lần vào đầu tháng 1 âm lịch và một lần vào cuối tháng 12 âm lịch để tiễn Thái Tuế vào cuối năm.

Hoang Ốc là tốt hay xấu?

Hoang Ốc là tốt hay xấu khi chiếu mang quý cô năm 2021?

Phạm Hoang Ốc có sao không? Hạn này khá xấu, tử vi tuổi Bính Ngọ năm 2021 nữ mạng cho thấy quý cô sẽ gặp phải ly thân phòng tử biệt, nếu làm nhà thì phạm, gặp phân ly tử biệt. Để hoá giải thì sau khi xây xong nhà thì thủ tục nhập trạch nhà mới có thể nhờ người khác không phạm Hoang Ốc đến ở trước, sau đó gia chủ dọn đến ở sau.

Bên cạnh đó, việc cúng sao giải hạn cũng cần được thực hiện, chuẩn bị các lễ cúng đầy đủ và chọn ngày giờ làm lễ cúng đúng ngày giờ. Thực hiện tương tự với các sao Thái Bạch, La Hầu, Thuỷ Điệu, Thái Âm, Mộc Đức, Kế Đô, Thổ Tú…

>>> Xem thêm:

- Tuổi Canh Ngọ làm nhà năm 2021 có được không?

- Người tuổi Canh Ngọ 1990 hợp cây gì theo phong thủy?

Tuổi Bính Ngọ 1966 nữ mạng trong năm 2021 có phạm hạn Tam Tai không?

Tuổi Bính Ngọ 1966 có gặp hạn tam tai năm 2021 không?

Đây là câu hỏi rất nhiều quý cô quan tâm, bởi vì hạn tam tai chiếm đến 3 năm liên tiếp của mỗi tuổi, gây cản trở trong con đường tình duyên, sự nghiệp, gia đạo và sức khỏe của mỗi người. Tam tai cứ 12 năm thì có 3 năm gặp hạn. Có thể thấy tuổi Thân – Tý sẽ gặp hạn Tam Tai vào năm Dần – Mão – Thìn. Tuổi Dần – Ngọ - Tuất gặp Tam Tai vào năm Thân – Dậu – Tuất. Tuổi Tỵ – Dậu – Sửu gặp hạn Tam tai vào năm Hợi – Tý – Sửu. Tuổi Hợi – Mão – Mùi gặp hạn Tam tai vào năm Tỵ – Ngọ – Mùi. Trong năm 2021 thì bản mệnh tuổi Bính Ngọ không gặp hạn Tam Tai. Các năm tuổi này cần tránh vận hạn là Quý Dậu, Giáp Tuất, Giáp Thân, Nhâm Thân, Ất Dậu, Đinh Dậu, Mậu Tuất, Mậu Thân, Bính Tuất, Bính Thân, Đinh Dậu, Mậu Tuất, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tuất, Canh Thân, Tân Dậu, Nhâm Tuất…

Luận tuổi, quý cô sinh năm Bính Ngọ hiền lương thục đức, đảm đang, tài giỏi và nhân hậu. Tuổi này nên tránh xa những cạnh tranh, thị phi và hư danh để phòng tai hoạ. Khái quát tuổi Bính Ngọ như sau:

Bính Ngọ, mạng Thủy, cung Càn,

Mạng Thủy là nước ở sông Giang Hà.

Thu Đông sinh đặng tuổi nàng,

Đặng mùa vượng tướng số ta thanh nhàn.

Xuân Hạ sinh thiếp lỗi mùa,

Lỗi sinh cực nhọc nên nàng gian nan.

Cho nên thân gái dặm tràng,

Duyên tình lỡ dở đôi đàng chia ly .

Anh em xung khắc bất hòa,

Đi xa thương nhớ về nhà chẳng yên.

Tuổi này lại có tính linh,

Nghi đâu trúng đó thiệt tình chẳng sai.

Gặp kẻ ăn nói bất bình,

Giận người lỗ mãng thiệt tình khó dung.

Tiền vận số phải lao đao,

Hậu vận vinh hiển giàu sang có thừa.



Xem vận trình và các sao chiếu mệnh theo lá số tử vi để giải hạn xấu cho tuổi Bính Ngọ

Xem tử vi tuổi Bính Ngọ nữ mạng năm 2021 cho thấy đây là một năm không quá tốt cũng không quá xấu, quý cô nên cúng sao giải hạn để chuẩn bị cho một năm mới gặp nhiều vận khí tốt, hạn chế những điều không may mắn, bất an cho cuộc sống.