Tuổi Canh Ngọ năm 2020 là phúc hay họa?

Từ xưa, hướng hợp và hướng khắc trong phong thủy giữ một vai trò rất quan trọng trong việc suy bại của gia chủ. Nhất là hướng nhà, hướng đặt bàn làm việc. Theo phong thủy nhà ở đẹp là phải được bảo vệ 4 phương. Đông (Thanh long), Nam (Chu tước), Tây (Bạch hổ), Bắc (Huyền vũ). Để tránh đại kỵ, bạn có thể tham khảo đôi nét về tuổi canh ngọ hợp hướng nào?

Tuổi Canh Ngọ năm 2020 mặc dù trong tứ hành xung thì người tuổi Tý và tuổi Ngọ xung khắc nhau. Tuy nhiên, vạn vật trên đời có thắt nút ắt có gỡ, vận hạn có thể giải. Vì thế cho nên Ngọ đừng quá lo lắng, với vị trí số 7 trong 12 con giáp, bản mệnh lại tính tình ngay thẳng, thông minh hơn người, làm nhiều việc thiện ắt tai qua nạn khỏi, hóa nguy thành an.

- Năm sinh âm lịch: Canh Ngọ

- Quẻ mệnh:

Nam: Khảm (Thuỷ) thuộc Đông Tứ mệnh

Nữ:Cân (Thổ) thuộc Tây Tứ mệnh

Ngũ hành: Ðất ven đường (Lộ bàng Thổ)



Những hướng nào hợp và khắc đối với tuổi Canh Ngọ



Mang mệnh Thổ trong ngũ hành.Tuổi ngọ được xem là tuổi có sự trải đời trải nghiệm nhất,vì tính cách thoải mái,thích đi đó đây giỏi giao tiếp có thể gây thiện cảm với nhiều người,với tính cách ấy nên trong công việc Tuổi ngọ sẽ rất thuận lợi rất dễ thành công và thăng tiến. Kết hợp với hướng phong thủy hợp tốt sẽ giúp vận mệnh tuổi ngọ gặp nhiều vận may.



Những hướng hợp nhất đối với người tuổi Canh Ngọ (1990)



- Hướng Bắc (Phục vị hay Được sự giúp đỡ): củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, thi cử đỗ đạt.

- Hướng Đông (Thiên y hay Gặp thiên thời được che chở): viên mãn trong quan hệ gia đình, tình yêu, sức khỏe cải thiện.

- Hướng Nam (Diên niên hay Mọi sự ổn định): Sức khỏe dồi dào, vượt qua mọi bệnh tật.

- Hướng Đông Nam (Sinh khí hay Phúc lộc vẹn toàn): phúc, lộc, thọ vẹn toàn, tiền tài, danh vọng.



Hướng xấu cần tránh:



- Hướng Tây Bắc (Lục sát hay Nhà có sát khí): trục trặc trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, tai nạn.

- Hướng Đông Bắc (Ngũ quỷ hay Gặp tai hoạ): Phá sản, bệnh hạn, tai họa.

- Hướng Tây (Hoạ hại hay Nhà có hung khí): bất trắc, thị phi, thất bại.

- Hướng Tây Nam (Tuyệt mệnh hay Chết chóc): thất thu, mất việc làm, cãi lộn,rơi hoặc mất cắp tài sản.



Hướng tốt bố trí nhà cửa cho người sinh năm 1990 (Canh Ngọ)



- Nhóm Tây tứ trạch gồm có 4 hướng tốt cho Nhà, bếp, bàn thờ, bàn làm việc, bàn học, giường ngủ là: Tây, Tây-nam, Tây-bắc, Đông-bắc.

- Nhóm Đông tứ trạch gồm có 4 hướng tốt cho Nhà, bếp, bàn thờ, bàn làm việc, bàn học, giường ngủ là: Nam, Bắc, Đông, Đông-nam.

Tuổi canh ngọ hợp cây gì? Tuổi Canh Ngọ hợp cây gì?

Cây xanh là một trong cách sử dụng phong thủy để bài trừ tai ương, thu hút vận may cho gia chủ. Theo quy luật ngũ hành tương sinh sẽ có Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim và theo quy luật ngũ hành tương khắc thì Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc hỏa, Hỏa khắc Kim. Lựa chọn phong thủy theo ngũ hành tương sinh sẽ giúp hóa dữ thành lành.

Tuổi Canh Ngọ hợp cây gì? Tuổi Canh Ngọ 1990 là người mệnh thổ vì vậy nên lựa chọn những loại cây cảnh có màu đỏ, hồng, cam, tím thuộc mệnh hỏa (hỏa sinh thổ) màu nâu, vàng thuộc mệnh thổ để có thể mang lại nhiều may mắn trong cuộc sống.

Những loại cây phù hợp nên trồng: Cây Lưỡi Hổ, Cây Lan Hồ Điệp, Cây Vạn Niên Thanh Vàng, Sen Đá Nâu… hoặc chọn các loại cây tương sinh từ hành Hoả như: Cây Lan Quân Tử, Cây Phong Lộc, Cây Cung Điện Vàng (Cây Ngọc Ngân)… sẽ mang lại nhiều tài lộc cũng như may mắn.

Tuổi Canh Ngọ hợp với cây trầu bà. Cây trầu bà gồm có cây trầu bà trắng với tên thường gọi là cây trầu bà tóc bạc, giống cây phát triển mạnh ở khu vực ẩm ướt và khuất bóng. Và cây trầu bà vàng có lá màu xanh vàng sáng, tương phản với phần cuống lá hơi hồng. Cây trầu bà xanh cũng hợp phong thủy, là cây bản địa của Indonesia, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia.

Tuổi Canh Ngọ cưới năm 2020 được không? Tuổi Canh Ngọ cưới năm 2020 được không?

Những ai dự định kết hôn cũng thắc mắc tuổi Canh Ngọ cưới năm 2020 được không? Về tâm linh thì chọn tuổi kết hôn là để mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, vợ chồng hòa thuận, ăn nên làm ra. Do đó, cần một quá trình xem xét, tìm hiểu kỹ lưỡng theo năm sinh và cung mệnh của hai vợ chồng.

Thầy xem tuổi thường dựa vào các yếu tố về hạn Kim Lâu, Tam Tai sẽ biết được tuổi của bạn có hợp để kết hôn vào một năm nào đó hay không. Nếu bạn không phạm phải những hạn trên trong năm dự định kết hôn thì sẽ khá lý tưởng để bạn tổ chức lễ cưới.

Những cách chọn người hợp tuổi kết hôn

- Xem cung mệnh hợp khắc.

- Xem can chi tuổi.

- Thiên mệnh năm sinh

Tuổi Canh ngọ cưới năm 2020 tốt hay xấu?

Nữ Canh Ngọ

- Kim lâu: Năm 2020 nữ Canh Ngọ là 31 tuổi (tính cả tuổi mụ): Không phạm.

- Kết luận: Nữ sinh năm 1990 – Canh Ngọ cưới năm 2020 là năm tốt.

Nam Canh Ngọ

- Kim lâu: Năm 2020 nam Canh Ngọ là 31 tuổi (tính cả tuổi mụ): không phạm.

- Tam tai: Theo cách tính lịch Âm Dương thì tuổi Canh Ngọ năm 2020 là 31 Theo lịch Ngũ Hành Âm Dương: Không phạm.

- Kết luận: Nam sinh năm 1990 – Canh Ngọ cưới năm 2020 là năm tốt.

Tuổi Canh Ngọ sinh con năm nào tốt? Tuổi Canh Ngọ sinh con năm nào tốt?

Tuổi Ngọ sinh con năm nào tốt? Sinh con hợp tuổi thì ba mẹ sẽ làm ăn phất lên như diều gặp gió, vận khí trở nên may mắn. Để luận tuổi sinh năm Canh Tí sinh năm 2020 có hợp với bố mẹ không. Trước hết phải luận theo mệnh tuổi, thiện can, thiện mệnh, địa chi và cung phi. Một vài tham khảo dành cho bạn cho tuổi Canh Ngọ năm 2020 như sau:

Năm 2020, Canh Tý, Mệnh Bích Thượng Thổ. Nên sinh vào Tứ Quý, mùa Hạ và kiêng các tháng Xuân. Do đó các tháng tốt là tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Tứ Quý là các tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12. Mùa Xuân là tháng 1 đến tháng 3. Mùa hạ rơi vào tháng 4 đến tháng 6. Mùa thu thuộc tháng 7 đến tháng 9. Cuối cùng mùa đông là 10, 11 và 12 âm lịch.

Tuổi Canh Ngọ xuất hành ngày nào tốt? Tuổi Canh Ngọ xuất hành hướng nào tốt?

Sau khi đã xông nhà đầu năm mới thì các bạn có thể chọn hướng xuất hành đầu năm 2020 Canh Tý , gia chủ tuổi Canh Ngọ Xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa. Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền có người bắt đầu sáng mùng Một Tết mới đi, cũng có người xuất hành vào mùng Hai, mùng Ba Tết, tùy hoàn cảnh cụ thể.

Các hướng nên xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2020 tốt nhất tuổi Canh Ngọ

Ngày mùng 2 tết (Thứ 7 ngày 26/1/2020): xuất hành hướng Nam

Ngày mùng 3 tết (Thứ chủ nhật ngày 27/1/2020): xuất hành hướng Hướng Nam, Đông Nam

Ngày mùng 5 tết (thứ 2 ngày 29/1/2020): xuất hành hướng Tây Nam

Xem tử vi tuổi Canh Ngọ 2020 để tìm cách hóa giải vận xấu

Bài viết này hy vọng sẽ đem đến những thông tin bổ ích để giúp bạn biết được tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2020 như thế nào cũng như nắm được những điều kiêng kỵ không hay mà có các hướng hóa giải như cây phong thủy, hướng xuất hành, hướng cửa nhà và hướng bàn làm việc...Chúc bạn một năm mới sắp gặp nhiều may mắn và thành công.