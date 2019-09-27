Giải hạn dựa theo tử vi tuổi Ngọ 2020 cho đầu xuôi đuôi lọt cả năm

Trong năm canh Tý bản mệnh sẽ gặp trắc trở những khoảng nửa cuối năm thì khí vận trở nên suôn sẻ hơn trong mọi việc cả về phương diện tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe .

Tử vi tuổi ngọ 2020 dự đoán rằng sẽ gặp nạn trong công việc kinh doanh, hao tiền tốn của, có tiểu nhân quấy phá…. Tuổi Ngọ kỵ tháng nào 2020? Theo tử vi thì tuổi này cần đề phòng các tháng 2, 5, 8 âm lịch.

Vì thế, nếu nắm được cách chọn màu sắc phù hợp theo phong thủy của tuổi Ngọ trong màu xe, quần áo, túi xách, trang sức hay màu sơn nhà sẽ giảm thiểu được những vận khí xấu.

Tuổi Ngọ năm 2020 hợp màu gì? Phong thủy có năng lực mang lại may mắn, hút nguồn năng lượng tốt và bài trừ năng lượng xấu cho gia chủ. Trong phong thủy, màu sắc đóng vai trò lớn trong việc cân bằng âm dương, ngũ hành bản mệnh của từng người.

Cùng là tuổi Ngọ nhưng màu sắc còn phụ thuộc vào bạn là Giáp Ngọ, Canh Ngọ hay Nhâm Ngọ…Tra ở mục cẩm nang phong thủy thì cần lưu ý vào màu sác theo quy luật quan hệ tương sinh trong ngũ hành là: Nếu sinh nhập thì lấy hành khác làm lợi cho hành mình, còn nếu sinh xuất thì ngược lại.

Canh Ngọ



Canh Ngọ mệnh Kim hợp màu vàng, trắng, xám

Canh Ngọ sinh năm 1984 mệnh Kim (Hải Trung Kim – vàng trong biển). Mà Kim thì hợp với Thổ (vì Thổ sinh Kim), Kim cũng hợp với Kim. Do đó, người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1984 hợp với màu vàng, màu nâu đất, màu trắng, màu xám, màu ghi…

Nhâm Ngọ

Màu xanh, đen là hai màu may mắn với những ai thuộc tuổi Nhâm Ngọ, hai màu này giúp chủ nhân bảo vệ khỏi những tai họa không mong muốn, đồng thời tăng cường sức khỏe, thu hút năng lượng may mắn về.

Giáp Ngọ

Những người Giáp Ngọ thuộc mệnh Hỏa thì màu xanh nhạt sẽ dung hòa mọi thứ trong vận mệnh, bài trừ những điều không hay xảy đến cho gia chủ, mang lại bình an và may mắn.

Bính Ngọ

Tuổi Bính Ngọ theo màu bản mệnh thì hợp với sắc đỏ và vàng, không nên chọn màu xanh cho trang phục, phụ kiện, màu xe trong năm Canh Tý.

Mậu Ngọ

Theo ngũ hành tương sinh thì người sinh tuổi Mậu Ngọ thuộc mạng Mộc phù hợp với màu xanh tượng trưng cho Thủy mang lại điều tốt đẹp cho Mộc. Không nên chọn màu trắng vì đây là màu tương khắc.



Canh Ngọ

Người sinh năm Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ. Theo ngũ hành thì Thổ khắc Mộc cho nên bản mệnh cần tránh xa màu xanh lá cây kiêng kỵ từ quần áo, trang sức, đồ phong thủy, nhà cửa có màu này vì nó sẽ ức chế năng lượng của bản mệnh.

Tuổi Ngọ xông đất 2020

Tuổi Ngọ xông đất 2020 gặp Canh Tý

Đối với tuổi Ngọ xông đất 2020 thì chọn tuổi nào sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho cả năm. Thời khắc giao thừa người xông nhà đầu năm mới thường gửi đến chủ nhà những lời chúc phúc may mắn để cả năm đầu xuôi đuôi lọt.

Người được mời đến xông nhà đầu năm mới là người phải có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh, tương hợp, tam hợp, lục hợp với chủ và và năm xông nhà đầu năm 2020. Cần xem xét tuổi mà mình mời đến xông nhà có mệnh, thiên can, địa chi có tương sinh với tuổi mình và năm 2020 hay không.

Nếu chọn được người có đạo đức nhân phẩm tốt, sức khỏe dồi dào, tính cách vui vẻ cởi mở và làm ăn phát đạt sẽ mang lại vận may cho gia chủ trong cả năm tới vào ngày xông đất. Tránh mời người xông đất mà nhà người đó có tang sự, người đang mang thai để tránh vận đen cả năm.

Trường hợp không tìm được người phù hợp đến xông nhà đầu năm mới thì chủ nhà nên chọn người có tuổi tam hợp với mình. Tử vi tuổi Ngọ 2020 cho thấy các tuổi Dần, Mùi, Tuất sẽ mang lại vận may và phúc lành cho gia chủ khi đến xông đất vào thời khắc giao thừa.

Tuổi Ngọ 2020 xuất hành hướng nào?

Đầu năm mới việc chọn hướng xuất hành để mang lại may mắn cho cả năm rất quan trọng. Dưới đây là hướng tốt hợp tuổi gia chủ để xuất hành trong các ngày đầu năm mới trong dịp tết.

- Mùng 1 tết nguyên đán (Thứ Bảy ngày 25/1): xuất hành hướng Đông.

- Mùng 2 tết nguyên đán (Chủ nhật ngày 26/1): xuất hành hướng Hướng Bắc.

- Mùng 3 tết nguyên đán (Thứ Hai ngày 27/1): xuất hành hướng Nam.

Tuổi Mậu Ngọ 2020 khai trương ngày nào tốt?

Tuổi Mậu Ngọ 2020 khai trương ngày nào tốt?

Khi kinh doanh buôn bán lựa chọn ngày mở hàng cho một năm là việc rất quan trọng. Chính vì thế để mong muốn một năm nhiều hanh thông, thuận lợi thì việc chọn tuổi mở hàng rất cần thiết.

Công cụ xem tuổi xông đất sẽ cung cấp các thông tin về ngày giờ mở hàng đầu năm cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ. Vậy tuổi Mậu Ngọ 2020 khai trương ngày nào tốt?

Các ngày, giờ đẹp để mở hàng, khai trương đầu năm 2020 Canh Tý:

- Mùng 3 tết nguyên đán (Thứ Hai ngày 27/1): Giờ tốt Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h).

- Mùng 5 tết nguyên đán (Thứ Tư ngày 29/1): Giờ tốt Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h).

- Mùng 10 tết nguyên đán (Thứ Hai ngày 3/2): Giờ tốt Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h).

Vận mệnh tuổi Ngọ 2020

Vận mệnh tuổi Ngọ 2020 gặp nhiều may mắn, và hỷ đầy nhà, bạn có thể làm ăn xa hay làm ăn lớn, mọi việc dữ sẽ hóa lành, và được nhiều người giúp đỡ. Tình duyên năm nay của bạn tốt đẹp tình duyên mỹ mãn, nếu chưa có gia đình người yêu bạn sẽ gặp được bạn đời trong năm nay.

Về sức khỏe, bản mệnh gặp hạn Tam Kheo nên chú ý các bệnh về xương khớp, ngoài thương, tránh ở những nơi ẩm thấp và tránh kích động dẫn đến mâu thuẫn trong cuộc sống gây ra xô xát.

Về phương diện sức khỏe

Phương diện sức khỏe của bạn năm nay không có gì quá nguy hiểm, có thể bị ngoại thương và bệnh xương khớp, cần thực hiện luyện tập thường xuyên để duy trì sức khỏe tốt nhất.

Về phương diện sự nghiệp, tài lộc



Sự nghiệp, tài lộc của tuổi Ngọ 2020

Năm nay làm ăn của bạn gặp nhiều may mắn, và hỷ đầy nhà, bạn có thể làm ăn xa hay làm ăn lớn, mọi việc dữ sẽ hóa lành, và được nhiều người giúp đỡ. Tuy có đôi chút xảy ra những tranh chấp và có thể vướng vào những thị phi nhưng bạn nhanh chóng có thể giải đáp mọi thắc mắc đó trong công việc.

Về phương diện tình cảm, gia đình

Tình duyên năm nay của bạn tốt đẹp tình duyên mỹ mãn, nếu chưa có gia đình người yêu bạn sẽ gặp được bạn đời trong năm nay. Cuộc sống gia đình tương đối bấp bênh, bạn cần đặt niềm tin vào gia đình nhiều hơn tránh nghe những lời thị phi nếu vượt qua được thì bạn sẽ được hưởng một cuộc sống hạnh phúc.

Giải hạn cho tử vi tuổi Ngọ 2020 để hút tài lộc về

Tử vi tuổi Ngọ 2020 gặp Canh Tý vận hạn trung bình, tài lộc gặp nhiều may mắn nhưng cần giữ bình tĩnh để hạn chế mâu thuẫn và thị phi không đáng có. Sức khỏe ổn định và tình cảm, gia đạo không có nhiều thăng trầm. Cần cúng sao giải hạn để giảm thiểu vận xui và thu hút vận may đến để có một năm mới yên vui và hạnh phúc.