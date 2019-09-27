Tử vi thứ Bảy ngày 28/9/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ xuất sắc đánh bại tiểu nhân, tuổi Mão thuận lợi muôn lối

Tâm linh - Tử vi 27/09/2019 12:03

Tử vi thứ Bảy ngày 28/9/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ vượt mặt tiểu nhân để thể hiện tài năng, tuổi Mão thuận lợi muôn lối. Còn tử vi của bạn thế nào?

Xem tử vi thứ Bảy ngày 28/9/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/9/2019 của tuổi Tý

Tài lộc của tuổi Tý trong ngày mới dồi dào, không bị thất thoát. Người làm ăn thu về lợi nhuận đầu tư, người đi làm được cân nhắc khen thưởng.

Tình duyên khá vượng với người độc thân. Người có gia đình tinh thần vui vẻ, phấn chấn.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/9/2019 của tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Sửu đón nhận tin vui trong sự nghiệp. Những ý tưởng của bạn đang dần được công nhận, kế hoạch sẽ sớm hoàn thành tốt đẹp.

Dù vậy, tình cảm lại khiến bạn có chút buồn lòng. Bạn nên dành thời gian cho đối phương, để thấu hiểu nhau hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/9/2019 của tuổi Dần

tu vi thu bay ngay 28/9/2019 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Bảy ngày 28/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần cẩn thận hung họa trong ngày mới. Bạn có thể gặp trắc trở trong công việc, nếu không cẩn trọng sẽ trở tay không kịp.

Điểm sáng trong ngày là tài chính khởi sắc. Bạn không còn phải lo lắng chuyện tiền nong như những ngày trước.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/9/2019 của tuổi Mão

Ngày tam hợp giúp tuổi Mão thuận buồm xuôi gió trong công việc. Được quý nhân giúp đỡ, bạn có nhiều cơ hội thành công.

Tuy nhiên, gia đạo lại có chút khúc mắc khiến bạn buồn lòng. Nhưng hãy nghĩ thoáng hơn để giải quyết vấn đề.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/9/2019 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn dù gặp họa tiểu nhân trong ngày mới nhưng bạn vẫn chiến thắng đầy bất ngờ. Đây có thể là nhờ bản lĩnh và một chút may mắn bạn có được.

Về tài lộc, không sa sút nhưng cũng không dồi dào.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/9/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu bay ngay 28/9/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Bảy ngày 28/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ có điềm báo thị phi trong ngày mới. Nhưng bạn vẫn xuất sắc thể hiện khả năng của mình trong công việc, gây ấn tượng với cấp trên.

Về tình duyên, người tuổi Tỵ cẩn thận người thứ ba khi bạn đang dành quá ít thời gian cho người ấy.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/9/2019 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có vận thăng tiến trong ngày mới. Với tài năng của mình và thời vận đang tới, thăng tiến là chuyện sớm muộn.

Vận đào hoa vượng sẽ tốt với người độc thân, nhưng sẽ dễ gây họa cho người có gia đình.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/9/2019 của tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Mùi đón nhận vận may bất ngờ, tiền bạc rủng rỉnh.

Trong công việc, bạn nên dành thời gian đầu tư cho bản thân, nâng cao kỹ năng hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/9/2019 của tuổi Thân

tu vi thu bay ngay 28/9/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Bảy ngày 28/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Bảy ngày 28/9/2019 của 12 con giáp, tuổi Thân gặp khá nhiều sóng gió, nhất là trong công việc. Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng trước những tình huống bất ngờ.

Tài lộc không khởi sắc, chi tiêu nên cân nhắc.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/9/2019 của tuổi Dậu

Công việc vẫn tiến triển ổn định, tuổi Dậu nên đầu tư học hỏi nhiều hơn.

Về tình cảm, sẽ có những mâu thuẫn nhỏ giữa cả hai, cần được giải quyết triệt để.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/9/2019 của tuổi Tuất

Thời gian gần đây của tuổi Tuất khá bận rộn. Bạn hầu như bị cuốn vào công việc không ngơi nghỉ. Nhưng hãy dành thời gian nghỉ ngơi và cho gia đình nhiều hơn. Đừng để bản thân quá căng thẳng hay người bên cạnh bị ảnh hưởng.

Tử vi thứ Bảy ngày 28/9/2019 của tuổi Hợi

tu vi thu bay ngay 28/9/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Bảy ngày 28/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi có một ngày mới khá vui vẻ. Công việc không có khúc mắc, tài lộc ổn định, tình duyên cũng khiến bạn hài lòng. Cuối ngày, bạn nên dành thời gian cho gia đình và bạn bè.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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