Tử vi tuổi thìn 2020 gói gọn trong 4 chữ “Họa từ miệng ra”

Vận trình của người tuổi Thìn trong tháng 1 không có quá nhiều biến động. Công việc trong tháng này cũng không có quá nhiều áp lực. Tài lộc ở mức khá, còn tình cảm cũng không mấy tốt lắm khi bạn và nửa kia luôn cãi nhau về những chuyện không đâu, điều này nhận thấy rằng 2 bạn cần phải ngồi lại nói chuyện để hiểu nhau hơn.

Tử vi tuổi Thìn 2020 do sao Vân Hớn chiếu mệnh nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói để tránh tai ương do kiện tụng. Tổng quan nhìn chung vận hạn tuổi Thìn 2020 tương đối trung bình về mọi mặt sự nghiệp, tiền tài, tình cảm, sức khỏe …phòng thương tật, đau ốm. Nam gặp tai tinh, bị kiện, thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch.

Sau 2 tháng đầu vận hạn kéo dài thì bước sang tháng thứ 3 công việc của bạn tiến triển khá thuận lợi, có cơ hội thăng chức và tăng lương, cần chủ động để nắm bắt những cơ hội này. Tuy nhiên vẫn cần đề phòng, tránh những phiền phức mang đến cho bạn. Tình cảm vợ chồng hòa hợp, con cái khỏe mạnh, hiếu thảo với cha mẹ.

Trong tháng này khối lượng công việc ngày một nhiều, đòi hỏi bạn phải tập trung tinh thần cao độ không bạn sẽ rất dễ phạm phải sai lầm. Bạn cũng nên cẩn thận tránh rơi vào bẫy của kẻ xấu. Tài lộc trong tháng bất ổn, thu nhập bấp bênh vì một vài nguồn thu bị sụt giảm. Tình cảm có dấu hiệu không tốt lắm, có dấu hiệu lừa dối tình cảm nên cuộc sống vợ chồng không mấy ổn định.

Tử vi tuổi Thìn tháng 4/2020 âm lịch



Xem vận hạn tuổi Thìn 2020 tốt hay xấu?

Tháng này vận trình của tuổi Thìn vẫn đang trên đà hanh thông, không gặp trở lực quá lớn nào trong tháng này. Phương diện tình cảm khá lý tưởng, vận đào hoa nở rộ, mang tới nhiều mối lương duyên. Đời sống vợ chồng hòa hợp, có thể tính chuyện sinh thêm con cái. Sức khỏe không vấn đề nghiêm trọng, có điều chú ý khi lái xe, đề phòng tai nạn.

Tử vi tuổi Thìn tháng 5/2020 âm lịch

Trong tháng này vận trình của người tuổi Thìn có sự thăng cấp bất ngờ về mọi phương diện. Dù là công việc, tài chính, chuyện tình cảm, mọi thứ đều thuận lợi.Tài vận vẫn trên đà khởi sắc, có lợi cho kinh doanh, buôn bán và đầu tư, nhất là các hạng mục bất động sản. Tuy nhiên làm việc gì cũng phải cẩn thận tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tử vi tuổi Thìn tháng 6/2020 âm lịch

Tài vận trong tháng này ổn định, tài chính có dấu hiệu tăng nhẹ, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào công việc hiện tại của bạn. Vì thế, cần tập trung làm thật tốt, không ôm đồm quá nhiều việc phụ khác kẻo tự gây áp lực và khó khăn cho chính mình. Sức khỏe cần chú ý bảo vệ hệ tiêu hóa, chú ý khi xuất hành xa, đi công tác hoặc du lịch, cẩn thận va chạm xe cộ.

Tử vi tuổi Thìn tháng 7/2020 âm lịch

Tháng 7 con giáp này có tài vận ổn định, có thu hoạch tài chính nhất định. Tuy nhiên các khoản chi tiêu phát sinh nhiều, bất ngờ, khó lường trước, nếu có sự chuẩn bị vẫn tốt hơn. Sức khỏe của tuổi Thìn không có gì đáng lo ngại ngoài một số bệnh vặt như cảm cúm, đau đầu, ho hắng… Nghỉ ngơi và luyện tập thể thao đều đặn thì những triệu chứng khó chịu này sẽ sớm biến mất.

Tử vi tuổi Thìn tháng 8/2020 âm lịch

Tháng này cho thấy gia đình bạn sẽ có hỷ sự, không khí gia đình trở nên đầm ấm và cũng nhờ đó mà hòa giải được mọi mâu thuẫn, phiền muộn. Sức khỏe được cải thiện, chú ý không nên tham gia các hoạt động mạo hiểm. Tiến trình công việc khá suôn sẻ, làm việc có đầu có cuối, nỗ lực và kiên trì tới cùng sẽ thành công. Sẽ có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bạn, tìm cách hãm hại.

Tử vi tuổi Thìn tháng 9/2020 âm lịch

Trong tháng này cần tránh ôm đồm quá nhiều việc, bạn nên dành thời gian tập trung cho công việc chính kẻo bị cấp trên để ý, đánh giá thấp. Những người kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ cũng nên chú trọng về chất lượng sản phẩm thay vì chỉ chú ý về cạnh tranh giá cả. Có như vậy tình hình kinh doanh mới khởi sắc được.

Tử vi tuổi Thìn tháng 10/2020 âm lịch

Bước sang tháng mới vận trình của tuổi Thìn khá vượng, bạn không hề đơn phương độc mã mà hành động, vẫn luôn có người đi cùng bạn. Tinh thần đồng đội cao, nếu biết tận dụng vấn đề này thì bạn còn thành công hơn nữa. Vận trình tình cảm duy trì ở mức hài hòa, đời sống hôn nhân có phần tẻ nhạt, đôi bên nên chia sẻ và hâm nóng lại tình cảm với nhau nhé.

Tử vi tuổi Thìn tháng 11/2020 âm lịch

Tháng này tuổi Thìn có quý nhân giúp sức, vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành, có thể tính toán làm chuyện lớn. Công việc trong tháng này cũng được quý nhân phù trợ nên hanh thông, trôi chảy, gặt hái thành quả lý tưởng, được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Tử vi tuổi Thìn tháng 12/2020 âm lịch

Trong tháng cuối năm tuổi Thìn có dấu hiệu bị người khác lừa gạt tiền bạc, cẩn trọng trong hợp tác làm ăn. Đừng nên khinh suất kẻ địch.Sức khỏe giảm sút trông thấy, biểu hiện là thường xuyên đau đầu, mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều. Tiệc tùng khó tránh khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tình duyên tuổi Thìn 2020

Tình duyên tuổi Thìn 2020

Xem vận trình tình duyên tuổi Thìn năm 2020, nam mệnh tuy đào hoa không nhiều nhưng bản thân lại có nhân duyên khác giới cực tốt, bạn dễ dàng tự tìm được cơ hội để tiếp cận làm quen với người mình có cảm tình. Thời điểm năm 2020 nhân duyên không tồi, bản mệnh hãy nhân cơ hội này để kết bạn làm quen với nhiều người hơn nữa, có thể bằng nhiều cách để tìm người phù hợp với mình.

Nam tuổi Thìn thông minh tài giỏi và có phần thực tế, song bạn hoàn toàn có thể tìm được 1 nửa phù hợp với mình, đôi bên cùng bị hấp dẫn bởi đối phương, tỷ lệ thành đôi khá cao. Nữ mệnh tuổi Thìn không có nhiều biến động trong chuyện tình cảm, mọi thứ bình bình không có gì đặc biệt. Người có đôi vẫn giữ mối quan hệ ở mức bình ổn, còn người độc thân chưa thực sự sẵn sàng để bước chân vào 1 mối quan hệ mới.

Song cần nhớ phải chủ động hơn trong chuyện tình cảm, bởi nhân duyên này không phải là đào hoa vượng mà có, chỉ là cơ hội mà nhân duyên đem lại thôi, không nắm bắt thì cơ hội sẽ tan biến. Đừng chỉ ngồi im 1 chỗ chờ tình yêu tới, bạn cần phải chủ động và tích cực hơn bởi cuộc sống là không chờ đợi, thanh xuân trôi qua trong chớp mắt, không thay đổi thì khó có thể tạo được bước đột phá trong chuyện tình cảm của mình.

Tuổi Thìn làm ăn năm 2020

Tuổi Thìn làm ăn năm 2020

Về phương diện sự nghiệp của tuổi Thìn làm ăn năm 2020 thì con giáp này có Canh Kim lộ xuất Thực Thần, chủ lợi về các dự án hợp tác làm ăn, kinh doanh buôn bán. Bản mệnh có thể dựa vào chính sức mình để làm được những điều mình muốn, hoàn thành kế hoạch đề ra với thành tích xuất sắc.

Bản mệnh dù làm ở vị trí nào cũng đều có thể giành được thành công, nhất là những người làm trong lĩnh vực marketing thì khả năng thành công lại càng cao, chẳng những thăng quan tiến chức mà còn có thêm thu nhập.Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề là 1 số bạn sẽ thiếu đi sự lãnh đạo của cấp trên mà phải tự mình lên kế hoạch cho mọi chuyện, tự đốc thúc bản thân giữ vững tinh thần quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ.

Mặc dù nhờ cát tinh hỗ trợ nên mọi chuyện về cơ bản khá nhẹ nhàng và thuận lợi nhưng vẫn đòi hỏi con giáp này phải kiên trì. Bạn sẽ nhận được mức đãi ngộ tăng tiến, đồng thời cũng có thêm tiền lương tiền thưởng cho nỗ lực của mình. Bản mệnh nên tiến hành đầu tư vào những lĩnh vực, dự án liên quan đến hành Thủy hay hành Kim sẽ dễ thu lợi hơn. Các dự án về thủy lợi thủy sản, ẩm thực, tài chính, hàng kim loại… sẽ là những lĩnh vực mà bản mệnh nên tham khảo thêm.

Tuổi Thìn xông đất 2020 Tuổi Thìn xông đất 2020

Người xông đất mang ý nghĩa quan trọng. Vì thế cần phải xem và chọn người có tuổi xông nhà xông đất hợp tuổi vào đầu năm mới. Tuy nhiên để có thể chọn được người hợp tuổi cần dựa vào một số tiêu chí. Như Ngũ hành, Thiên can, Địa chi.

Bên cạnh đó khi chọn người xông đất cần phải là người mạnh khỏe, vui vẻ và làm ăn thành đạt. Điều này sẽ giúp cho gia chủ gặp may mắn thêm lộc tài trong năm mới. Đồng thời nên tránh chọn người đang có tang, mang thai... đến xông đất đầu năm. Để tránh đi điều xui xẻo không may vào năm mới.

Nếu các tuổi xông nhà tốt nhất cho gia chủ tại nơi gia chủ sinh sống không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được. Thì gia chủ có thể tìm người có tuổi tam hợp với tuổi với gia chủ như tuổi Thân, Tý, Dậu để mời đến cho gia chủ tuổi Thìn xông đất 2020.

Tử vi tuổi Thìn 2020 ở mức trung bình mọi phương diện

Tử vi tuổi Thìn 2020 cho thấy bản mệnh tựa như viên ngọc còn ẩn mình trong đá nhưng năm 2020 này gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh nên mọi phương diện đều ở mức trung bình, không thể bức phá. Để tránh những điều không tốt kiềm hãm vận may thì nên cúng sao giải hạn.