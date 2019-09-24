Tử vi thứ Tư ngày 25/9/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn đón tin tốt lành, tuổi Dậu cẩn thận va chạm xe cộ

Tâm linh - Tử vi 24/09/2019 12:00

Dưới đây là tử vi thứ Tư ngày 25/9/2019 của 12 con giáp, tuổi Thìn nhận được tin vui về công việc, tình cảm. Tuổi Dậu cẩn thận va chạm xe cộ, gặp tai nạn bất ngờ.

Tử vi thứ Tư ngày 25/9/2019 của 12 con giáp nói lên được vận trình của bản mệnh trong một ngày, có cả tốt lẫn xấu giúp bạn lường trước được những điều sắp xảy ra.

Tử vi thứ Tư ngày 25/9/2019 của tuổi Tý

Vận trình của Tý thuận buồm xuôi gió, tiền bạc đổ về như nước. Không những vậy bạn còn được quý nhân nâng đỡ, quý mến bởi tài năng của bản thân. Nói chung Tý có một ngày vô cùng hạnh phúc, mọi thứ trôi qua đều đã có ơn trên sắp đặt, an bài.

Tử vi thứ Tư ngày 25/9/2019 của tuổi Sửu

tu vi thu tu ngay 25/9/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Tư ngày 25/9/2019 của tuổi Sửu có những suy nghĩ tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet

Sửu gặp nhiều chuyện buồn khiến bản thân không khỏi suy nghĩ tiêu cực. Điều này làm ảnh hưởng đến công việc lẫn chuyện gia đình của bạn. Nếu không tập trung, bình tĩnh giải quyết công việc, bạn sẽ gây ra nhiều rắc rối cho bản thân và những người xung quanh.

Tử vi thứ Tư ngày 25/9/2019 của tuổi Dần

Vận trình của Dần không được như ý. Bạn xảy ra nhiều tranh cãi, xung đột với gia đình lẫn đồng nghiệp. Vì vậy mà bạn có một ngày ủ dột, u ám, không vui lên được. Thậm chí đứng trước tình huống khó khăn hay không thuận mắt, bạn cũng mất kiểm soát khiến bản thân gây ra nhiều chuyện không hay.

Tử vi thứ Tư ngày 25/9/2019 của tuổi Mão

tu vi thu tu ngay 25/9/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Tư ngày 25/9/2019 của tuổi Mão có dấu hiệu đi xuống - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của Mão xuất hiện nhiều dấu hiệu tiêu cực. Tâm trạng của bạn bị ảnh hưởng khá nhiều nên làm gì cũng đổ vỡ, thất bại. Nếu cứ giữ tinh thần này, sớm muộn gì bạn cũng đánh mất những công sức mà bản thân cố gắng gầy dựng bấy lâu nay.

Tử vi thứ Tư ngày 25/9/2019 của tuổi Thìn

Thìn chuẩn bị đón lộc trời ban. Nhất là phải chuẩn bị két sắt, túi ba gang để đựng tiền đổ về trong ngày thứ Tư. Những cố gắng của bạn bấy lâu nay được đền đáp xứng đáng. Hạnh phúc nhân đôi khi bản thân tìm được ý trung nhân, chuyện tình duyên vô cùng viên mãn, thuận lợi.

Tử vi thứ Tư ngày 25/9/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu tu ngay 25/9/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Tư ngày 25/9/2019 của tuổi Tỵ xảy ra nhiều sai sót - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Tỵ làm gì cũng xảy ra sai sót khiến bản thân đánh mất điểm mười trong mắt cấp trên. Đồng nghiệp cũng khá e dè khi hợp tác cùng bạn. Thế nên Tỵ hãy cố gắng lấy lại phong độ của mình, đừng để ai xem thường. Đừng nổi nóng mà đánh mất nhiều mối quan hệ tốt đẹp xung quanh.

Tử vi thứ Tư ngày 25/9/2019 của tuổi Ngọ

Vận trình của Ngọ gặp nhiều chuyện như ý muốn. Dù có gặp khó khăn đến mấy cũng được quý nhân nâng đỡ hết lòng. Nhờ vậy mà bạn nhận được khá nhiều cơ hội từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên vận tình duyên của bạn lại không tốt đẹp. Người có gia đình, người yêu thường xuyên xảy ra cãi vã. Người cô đơn thì vẫn một mình lẻ bóng.

Tử vi thứ Tư ngày 25/9/2019 của tuổi Mùi

tu vi thu tu ngay 25/9/2019 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Tư ngày 25/9/2019 của tuổi Mùi may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mùi nhận được nhiều may mắn. Có thể là trúng số, trúng thưởng, hoặc tiền do quý nhân mang đến. Ngày thứ Tư của bạn không sợ thiếu trước hụt sau. Đổi lại còn dư dả mua nhà, mua đất, đầu tư vào lĩnh vực bất động sản.

Tử vi thứ Tư ngày 25/9/2019 của tuổi Thân

Ngày thứ Tư con đường công việc, kinh doanh, thi cử của những người tuổi Thân vô cùng thuận lợi. Bạn sẽ có một ngày tình duyên viên mãn, công danh nở rộ. Bên cạnh đó, bạn có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình và những người bạn yêu thương.

Tử vi thứ Tư ngày 25/9/2019 của tuổi Dậu

Vận trình của Dậu gặp nhiều biến chuyển xấu. Bạn đi ra đường nhớ cẩn thận xe cộ hoặc cãi vã với người thân, đồng nghiệp. Nói chung ngày thứ Tư của bạn có chuyện không vui cũng hãy cố gắng vượt qua. Đừng nóng giận làm ảnh hưởng đến vận trình cũng như công việc của mình.

Tử vi thứ Tư ngày 25/9/2019 của tuổi Tuất

tu vi thu tu ngay 25/9/2019 cua 12 con giap 5
Tử vi thứ Tư ngày 25/9/2019 của tuổi Tuất chăm chỉ, đáng khen ngợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuất có một ngày làm việc chăm chỉ và năng suất. Bạn không còn bị những điều không vui ảnh hưởng đến tâm trạng. Đổi lại còn nhận được nhiều điều tốt đẹp của ơn trên ban cho. Có thể nói Tuất được Thần Phật ưu ái nên gặp nạn, khó khăn đến mấy cũng có người đứng ra chống đỡ.

Tử vi thứ Tư ngày 25/9/2019 của tuổi Hợi

Vận trình của bạn hanh thông, tuy có gặp những rắc rối nhỏ nhưng không đáng lo ngại. Bạn vẫn có thể tự mình vượt qua mà không cần đến sự giúp sức của ai. Hợi khá bản lĩnh trong ngày thứ Tư nên được nhiều người ngưỡng mộ, yêu mến.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp 3 NHẤT, giàu có nhất, nhiều tiền nhất, quyền lực nhất khi bước sang tháng 10

Top con giáp 3 NHẤT, giàu có nhất, nhiều tiền nhất, quyền lực nhất khi bước sang tháng 10

Dưới đây là những con giáp giàu nhất, nhiều tiền nhất, quyền lực nhất, hốt hết lộc lá, may mắn của thiên hạ về cho bản thân khi bước sang tháng 10.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi mới nhất tử vi ngày của 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 27 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 27 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc