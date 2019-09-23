Tử vi thứ Ba ngày 24/9/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão may mắn tài lộc, tuổi Ngọ vui vẻ hài lòng

Theo tử vi ngày mới , người tuổi Tý có điềm báo tiểu nhân ngầm cản trở. Bạn nên cẩn trọng trong từng quyết định hay hành động.

Xem tử vi thứ Ba ngày 24/9/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày mới khá thuận lợi, dù bạn phải bận rộn nhiều hơn, nhưng kết quả sẽ khiến bạn hài lòng.

Tình duyên của bạn cũng có chút trắc trở khi cả hai đang mâu thuẫn trong suy nghĩ.

Tài lộc dù có nhưng không dồi dào, bạn vẫn nên tiết kiệm hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 24/9/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Ba ngày 24/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, người tuổi Dần có nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp. Nhờ quý nhân giúp đỡ, bạn càng có cơ hội thể hiện khả năng.

Dù vậy, tình duyên hay gia đạo lại không như ý. Mâu thuẫn hay cãi vã sẽ khiến bạn thấy không vui, nhưng hãy bình tĩnh tìm hướng giải quyết.

Tử vi thứ Ba ngày 24/9/2019 của tuổi Mão

Người tuổi Mão may mắn vận tài lộc trong ngày mới. Người làm ăn có cơ hội hợp tác thành công, người đi làm có cơ hội thăng tiến.

Dù vậy, bạn vẫn nên cẩn thận tiểu nhân bày trò vì ghen ghét với bạn.

Tử vi thứ Ba ngày 24/9/2019 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Ba ngày 24/9/2019 của 12 con giáp cho biết, tài lộc của tuổi Thìn sa sút. Bạn đừng dễ dàng tin người mà mang họa vào thân.

Về tình duyên, sau thời gian mâu thuẫn, cả hai dần thấu hiểu và gắn bó hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 24/9/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Ba ngày 24/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ thăng tiến. Bạn có được lòng tin từ cấp trên, sẽ có cơ hội thể hiện khả năng.

Dù vậy, tình cảm lại có chút không vui. Người đang yêu gặp phản đối từ gia đình, nhưng hãy cố vượt qua thời gian khó khăn này.

Tử vi thứ Ba ngày 24/9/2019 của tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho biết tuổi Ngọ gặp nhiều điều tốt lành trong ngày mới, đặc biệt là về tài lộc. Người làm ăn thêm lợi nhuận, người làm công có khoản tiền thưởng.

Chuyện tình cảm cũng khiến tuổi Ngọ thấy hài lòng, vui vẻ đến cuối ngày.

Tử vi thứ Ba ngày 24/9/2019 của tuổi Mùi

Đường tài lộc của tuổi Mùi có chút khó khăn trong ngày mới. Bạn nên tỉnh táo với những vấn đề liên quan đến tiền bạc.

Sự nghiệp vẫn ổn định, bạn chỉ cần cố gắng hoàn thành kế hoạch được đề ra.

Tử vi thứ Ba ngày 24/9/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Ba ngày 24/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Vận đào hoa của người tuổi Thân cực vượng trong ngày mới. Người độc thân có cơ may tìm được nhân duyên tốt. Nhưng người có gia đình nên cẩn thận người thứ ba xuất hiện.

Về tài lộc, người tuổi Thân không phải lo lắng gì trong ngày mới.

Tử vi thứ Ba ngày 24/9/2019 của tuổi Dậu

Tài lộc của tuổi Dậu trong ngày mới dồi dào. Đây là cơ hội tốt để bạn tích góp hoặc đầu tư sinh lời.

Chuyện tình cảm cũng khiến bạn vui vẻ, cả hai có những giây phút thăng hoa bên nhau.

Tử vi thứ Ba ngày 24/9/2019 của tuổi Tuất

Ngày mới, người tuổi Tuất nên cho bản thân thời gian thư giãn. Khó khăn trong công việc sẽ khiến bạn cảm thấy căng thẳng.

Về tài lộc, dù không thiếu thốn nhưng bạn nên cẩn thận trong chi tiêu.

Tử vi thứ Ba ngày 24/9/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Ba ngày 24/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi có cơ hội tài lộc hiếm có trong ngày mới. Bạn có thời cơ gia tăng thu nhập.

Công việc cũng thuận lợi, bạn chỉ cần cố gắng hết mình sẽ có được thành quả như ý.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.