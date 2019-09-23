Dự đoán vận mệnh qua tử vi tuổi Ất Mão năm 2020

Tử vi tuổi Ất Mão 1975 nữ mạng năm 2020 do sao kế đô chiếu mệnh, cần đề phòng kiện tụng và chuyện buồn trong gia đạo. Bởi vì “Nam La Hầu, Nữ Kế Đô” để chỉ cái khắc kỵ của các sao trong năm.

Còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2019, bạn gần như vượt qua được những vận hạn không may của năm cũ rồi. Tử vi tuổi Ất Mão năm 2020 có khởi sắc nào tốt hơn không? Hy vọng rằng tất tần tật về gia đạo, sự nghiệp, tình duyên trong năm tới của bạn sẽ có nhiều khởi sắc hơn.

Chúc mừng bạn, tử vi tuổi Ất Mão 1975 năm 2020 có thể nói là tình duyên gặp nhiều tốt đẹp, không chỉ người thân, bạn bè yêu thương giúp đỡ mà con đường tình cảm nam nữ cũng không gặp nhiều biến cố.

Tuổi Mão gặp năm Canh Tý nhìn chung khá tốt so với năm cũ, tuy nhiên nữ mạng lại gặp sao Kế Đô chiếu mệnh nên sẽ không suôn sẻ trong ngoại giao và việc làm, bị tiểu nhân hãm hại khiến việc làm ăn gặp nhiều trắc trở. Do đó, để hạn chế những rủi ro trong phương diện này, bạn cần cố gắng hết sức và tin tưởng vào sự giúp đỡ của người thân, tin tưởng chính mình để mọi việc thuận buồm xuôi gió.

Gia chủ tuổi Ất Mão năm này tròn 46 tuổi, trong cuộc sống gia đình sẽ không tránh khỏi những lần cãi vã, cần tôn trọng và tin tưởng vào gia đình nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn thì mọi chuyện sẽ tiến triển tốt hơn.Tuy nhiên sao kế đô chiếu mạng là tam cửu khóc bi ai, khá xấu nên cần cúng sao hóa giải để giảm tai ương cho vận hạn của nữ mạng.

Sức khỏe

Sức khỏe của bạn năm nay đôi khi sẽ khiến bạn lo lắng nhưng bạn yên tâm nếu bạn có thể thực hành luyện tập thường xuyên thì bạn sẽ có một sức khỏe tốt để tạo nền tảng cho những năm sau.

Tài lộc

Tài lộc năm Canh Tý khá ưu ái cho nữ mạng tuổi Ất Mão, có thể nói đây là một năm tài lộc tấn tiến, làm ăn phát đạt. Cùng với sự nỗ lực phấn đấu và kiên trì thì con đường tiền tài sẽ trở nên tốt đẹp.

Nữ mạng tuổi Ất Mão đón nhiều tài lộc năm 2020

Giải hạn

Nữ giới gặp sao Kế Đô chiếu mệnh thì lo âu, buồn phiền hay bịnh hoạn hoặc sinh dưỡng khó khăn. Cách hóa giải là mỗi tháng vào ngày 18 âm-lịch dùng 21 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái :”Thiên Cung Phân Vỹ Kế Đô Tinh Quân” thì sẽ mang lại nhiều vận may, giảm bớt vận hạn cho hanh thông trong năm.

Xem tử vi tuổi Ất Mão nam mạng năm 2020

Xem tử vi tuổi Ất Mão nam mạng năm 2020 do sao La Hầu chiếu mạng, cần kiêng kỵ các điều xui rủi vào tháng 7 và tháng giêng âm lịch. Năm nay vì Tý Mão đấu tranh với nhau nên có chút trở ngại về hình khắc, trong nhà có chút điều tiếng thị phi, nhưng mệnh gặp chính quan mọi việc xấu đều đi qua và việc tốt sẽ đến.

Hỷ khí chiếu mệnh nhưng lại gặp sao La Hầu kìm hãm công việc đối với nam Ất Mão



Ngoại giao và việc làm



Năm nay gặp vận chính quan hỷ khí đầy nhà, phúc tinh chiếu mệnh, lại có thiên đức lưu tâm nên phương diện ngoại giao và việc làm đều tốt đẹp. Nếu như như giới gặp sao kế đô chiếu mệnh, cản trở công ăn việc làm thì nam giới lại bị sao La Hầu chiếu mệnh kìm hãm công việc làm ăn.



Tình duyên

Tình duyên tuổi Ất Mão nam mạng năm Canh Tý khá tốt đẹp

Chúc mừng bạn, năm 2020 có thể nói là tình duyên gặp nhiều tốt đẹp, không chỉ người thân, bạn bè yêu thương giúp đỡ mà con đường tình cảm nam nữ cũng không gặp nhiều biến cố. Về cuộc sống gia đình sẽ không tránh khỏi những lần cãi vã, cần tôn trọng và tin tưởng vào gia đình nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn thì mọi chuyện sẽ tiến triển tốt hơn.

Sức khỏe

Tử vi tuổi Ất Mão năm 2020 cho thấy sức khỏe của bạn năm nay đôi khi sẽ khiến bạn lo lắng nhưng bạn yên tâm nếu bạn có thể thực hành luyện tập thường xuyên thì bạn sẽ có một sức khỏe tốt để tạo nền tảng cho những năm sau.

Sức khỏe tuổi Ất Mão nam mạng 2020

Tài lộc

Vận mệnh tuổi Ất Mão 2020 gặp Canh Tý về phương diện tài lộc gặp nhiều may mắn, có thể nói đây là một năm tài lộc tấn tiến, làm ăn phát đạt. Cùng với sự nỗ lực phấn đấu và kiên trì thì con đường tiền tài sẽ trở nên tốt đẹp.

Giải hạn

Là vì sao chính thất kiến hung tai, cho nên năm nào người có bị sao La Hầu, xem như năm đó bị xấu, nhưng Nam giới kỵ nhiều hơn Nữ giới, nên đề phòng tháng Giêng và tháng 7. Người Nam giới có thể bị tranh chấp rồi đưa đến đến cò bót nếu nặng, làm đau buồn trong gia-đình.

Người ta chỉ bảo, nếu người bị sao La Hầu, mỗi tháng vào ngày mùng 8 âm lịch dùng 9 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay hướng chính Bắc để khấn vái : “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”, để giảm bớt tai họa mà sao tuổi Ất Mão năm 2020 này mang đến.

Xông nhà tuổi Ất Mão 2020

Xông nhà tuổi Ất Mão năm 2020 thì gia chủ nên mời các năm tuổi Bính thìn, kỷ mùi, nhâm tuất đến xông nhà đầu năm để mọi việc trong năm 2020 đều được thuận lợi suôn sẻ thành công, và gặp nhiều may mắn tài lộc hơn trong năm này. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn có những kế hoạch chu toàn nhất hợp lý nhất trong năm 2020 này nhé. Để cả năm sung túc và hạnh phúc nhất.

Sau khi đã xông nhà đầu năm mới thì các bạn có thể chọn hướng xuất hành đầu năm 2020 Canh Tý , gia chủ tuổi Ất Mão Xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa. Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền có người bắt đầu sáng mùng Một Tết mới đi, cũng có người xuất hành vào mùng Hai, mùng Ba Tết, tùy hoàn cảnh cụ thể. Các hướng nên xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2020 tốt nhất tuổi Ất Mão bao gồm:

- Ngày mùng 2 tết (Thứ 7 ngày 26/1/2020): xuất hành hướng Nam

- Ngày mùng 3 tết (Thứ chủ nhật ngày 27/1/2020): xuất hành hướng Hướng Nam, Đông Nam

- Ngày mùng 5 tết (thứ 2 ngày 29/1/2020): xuất hành hướng Tây Nam

Để chọn ngày mở hàng khai trương làm ăn đầu năm mới là một việc rất quan trọng. Sẽ mang về nhiều hanh thông, mua rẻ bán đắt thịnh vượng cho gia chủ. Nên trong đầu năm mới 2020 gia chủ nên chọn ngày giờ hoàng đạo hợp tuổi để khởi đầu mở cửa hàng khai trương.

Ngày đẹp sẽ giúp cho gia chủ sẽ gặp nhiều vận may, suôn sẻ, phát đạt, vạn sự như ý muốn. Dưới đây là danh sách cung cấp các ngày giờ tốt để khai trương mở cửa hàng buôn bán đầu năm mới 2020. Các ngày, giờ đẹp để mở hàng, khai trương đầu năm 2020 Canh Tý:

- Mùng 3 tết nguyên đán (Thứ Hai ngày 27/1): Giờ tốt Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h).

- Mùng 5 tết nguyên đán (Thứ Tư ngày 29/1): Giờ tốt Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h).

- Mùng 10 tết nguyên đán (Thứ Hai ngày 3/2): Giờ tốt Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h).

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2020

Tử vi tuổi Ất Mão năm 2020 cho thấy các sao xấu chiếu mệnh để gia chủ nhanh chóng tìm cách hóa giải, giảm thiểu tai họa đến cho bản thân bằng cách cúng sao giải hạn. Đồng thời tu tâm tích đức, làm nhiều việc thiện để kéo may mắn về trong năm mới.