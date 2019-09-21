Tử vi thứ Chủ Nhật ngày 22/9/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý sự nghiệp kém sắc, tuổi Mùi cẩn thận người thứ ba

Tâm linh - Tử vi 21/09/2019 12:09

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/9/2019 của 12 con giáp: Sự nghiệp của tuổi Tý khởi sắc, tuổi Mùi cẩn thận người thứ ba. Còn tử vi của bạn thế nào?

Xem tử vi Chủ Nhật ngày 22/9/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/9/2019 của tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý trong ngày mới có phần kém sắc. Có vẻ tiểu nhân đang muốn cản đường bạn. Hãy kiên nhẫn và cẩn thận trong mọi việc.

Chuyện tình cảm cũng không như ý muốn, nhưng hãy cố gắng giữ bình tĩnh để giải quyết.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/9/2019 của tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có niềm vui trong tình cảm. Người độc thân có tình mới, người có đôi càng khắng khít với đối phương.

Nhưng tài lộc lại có chút tổn thất. Đây là khoản chi tiêu dù lớn nhưng bạn không thể tránh.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/9/2019 của tuổi Dần

tu vi chu nhat ngay 22/9/2019 cua 12 con giap 4

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Dần có điềm báo thị phi trong công việc. Lời ra tiếng vào chỉ khiến bạn phân tâm, đừng để ý nhiều.

Về tài lộc, người tuổi Dần có cơ may tìm được nguồn thu mới từ kinh doanh hay trong công việc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/9/2019 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, tuổi Mão có một ngày khá vui vẻ. Tình duyên trải qua giai đoạn khó khăn, dần tốt đẹp hơn. Công việc dù còn vất vả nhưng bạn luôn có quý nhân giúp đỡ.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/9/2019 của tuổi Thìn

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/9/2019 của 12 con giáp cho biết tuổi Thìn sẽ gặp khó khăn trong tiền bạc. Dù là quyết định gì về tiền bạc bạn cũng nên suy nghĩ cẩn thận.

Tình cảm khởi sắc, vận đào hoa nở rộ với người độc thân.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/9/2019 của tuổi Tỵ

tu vi chu nhat ngay 22/9/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi Chủ Nhật ngày 22/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, người tuổi Tỵ có nhiều cơ hội cải thiện tình hình tài chính. Tài lộc dù có trong tay cũng nên giữ cẩn thận, đừng để bị lừa.

Về sức khỏe, tuổi Tỵ nên cẩn thận với các bệnh về hô hấp, hãy giữ gìn sức khỏe.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/9/2019 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có quý nhân nâng đỡ trong công việc, ngày càng tốt đẹp.

Tài lộc may mắn tăng nhưng đừng xem đó là hiển nhiên, hãy cố gắng nhiều hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/9/2019 của tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới, tuổi Mùi có vận tài lộc khởi sắc rõ rệt, có cơ hội tăng thu nhập.

Dù vậy, bạn nên cẩn thận người thứ ba trong tình duyên, hãy dành nhiều thời gian cho đối phương hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/9/2019 của tuổi Thân

tu vi chu nhat ngay 22/9/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi Chủ Nhật ngày 22/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân gặp không ít khó khăn trong sự nghiệp. Thay vì bất mãn, bạn nên kiên trì cố gắng.

Tài vận có tăng nhưng không dồi dào, bạn vẫn nên có kế hoạch chi tiêu.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/9/2019 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tin vui trong tình cảm. Sau những mâu thuẫn, cả hai càng thấu hiểu, tình yêu càng sâu đậm.

Về công việc, dù vẫn chưa qua giai đoạn vất vả nhưng đã có những chuyển biến tích cực đáng ghi nhận.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/9/2019 của tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất có chút trở ngại. Nhưng vì có khả năng và bản lĩnh nên bạn sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề.

Chuyện tình cảm ngày càng thăng hoa, cho bạn nhiều phút giây hạnh phúc bên đối phương.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/9/2019 của tuổi Hợi

tu vi chu nhat ngay 22/9/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi Chủ Nhật ngày 22/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi có thể gặp chuyện không hài lòng trong tình cảm. Nhưng bù lại, sự nghiệp lại khá tốt, bạn có cơ hội thể hiện bản thân trong công việc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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