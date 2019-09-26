Tử vi thứ Sáu ngày 27/9/2019 của 12 con giáp: Tuổi Sửu gia đình lục đục, tuổi Mão sức khỏe sa sút

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của Tý nhìn tương đối là xấu. Bạn bị tiểu nhân cản đường thăng tiến, công việc gặp nhiều trục trặc khiến tinh thần sa sút. Vì tin tưởng người khác mà bạn vướng phải nhiều họa từ trên trời rơi xuống. Nào là mất tiền, nào là đánh mất nhiều mối quan hệ làm ăn.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/9/2019 của 12 con giáp kẻ lao đao vì thiếu tiền, phải vay mượn khắp nơi. Người lại thoải mái vùng vẫy trên đống tiền tỷ, gặp được quý nhân nâng đỡ.

Dần hăng hái, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh nên được yêu mến. Ngày thứ Sáu có chuyện gì khó khăn, họ cũng sẵn sàng ra tay giúp đỡ, không để Dần chịu khổ một mình. Thế nên Dần hãy đối xử tốt với những người bên cạnh, đừng phụ lòng, làm tổn thương họ.

Công việc, tình duyên của Sửu ở mức trung bình. Đặc biệt với những người kinh doanh buôn bán, ngày thứ Sáu rất thích hợp cho khai trương, gặp gỡ hợp tác. Nếu tận dụng tốt cơ hội này, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu đáng mong đợi. Tuy nhiên gia đạo của bạn lại không như ý, người trong nhà cự cãi, xích mích, lục đục không yên.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/9/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Sáu ngày 27/9/2019 của tuổi Mão sức khỏe sa sút - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mão gặp vấn đề về sức khỏe. Bạn ôm đồm quá nhiều việc nên dẫn đến suy nhược cơ thể, mệt mỏi. Thậm chí bạn còn mắc những triệu chứng đau đầu, đau bao tử. Thế nên lời khuyên cho bạn là hãy quan tâm bản thân nhiều hơn. Ăn uống điều độ, đừng thức khuya, đừng ôm nhiều việc và hãy đến bệnh viện khám tổng quát.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/9/2019 của tuổi Thìn

Thìn cảm thấy bị xúc phạm, kỳ thị trong ngày cuối tuần. Ở công ty, bạn bị người khác đánh giá không tốt, thậm chí còn chê bai khả năng của bạn. Điều này khiến bạn vô cùng tức giận, thậm chí còn nổi nóng khiến cấp trên chê cười. Lời khuyên cho Thìn là hãy giữ bình tĩnh, đừng giận quá mất khôn, đánh mất nhiều cơ hội kiếm tiền.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/9/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 27/9/2019 của tuổi Tỵ vận trình khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Tỵ có vận trình khởi sắc, được quý nhân giúp đỡ. Vì vậy mà con đường công danh của bạn sáng chói, cơ hội thăng tiến không ngừng đổ về. Tỵ nên tận dụng cơ hội này để thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu nay của mình. Đừng để cơ hội tốt tụt mất khỏi tầm tay.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/9/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ bất đồng quan điểm với những người thân trong gia đình. Bên cạnh đó chuyện tiền bạc cũng khiến bạn xảy ra nhiều cự cãi, tranh giành với anh chị em trong nhà. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng tệ hại, làm trễ tiến độ công việc nên bị cấp trên quở trách nhiều.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/9/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Sáu ngày 27/9/2019 của tuổi Mùi tình duyên viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên của Mùi trong ngày cuối tuần có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân có cuộc hẹn hò xem mắt, tình cờ gặp được người tâm đầu ý hợp. Vì vậy mối quan hệ này sẽ kéo dài. Người có gia đình, người yêu sớm nhận được nhiều tin vui, tình cảm thăng hoa, rực rỡ.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/9/2019 của tuổi Thân

Thân nên cẩn thận chuyện tiền bạc. Bởi có rất nhiều điềm báo cho thấy bạn sẽ bị lừa gạt mất tiền trong ngày cuối tuần. Nhất là những việc liên quan đến đầu tư, làm ăn khiến bạn mất hết số tiền dành dụm, mối quan hệ đó cũng không còn.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/9/2019 của tuổi Dậu

Nhiều chuyện buồn dồn đến một lúc khiến tâm trạng của Dậu vô cùng thảm hại. Có nhiều chuyện bực bội trong lòng khiến bạn không suy nghĩ thấu đáo. Thậm chí còn làm chậm tiến độ dự án đang theo khiến cấp trên không mấy hài lòng. Những công sức, cố gắng bấy lâu nay cũng đổ sông đổ bể vì hành động sơ suất lần này.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/9/2019 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Sáu ngày 27/9/2019 của tuổi Tuất tinh thần phấn chấn - Ảnh minh họa: Internet

Tuất có một ngày vô cùng vui vẻ, tinh thần phấn chấn nên làm gì cũng thành công, gặt hái được nhiều thành tựu đáng mong đợi. Không có quý nhân giúp sức nhưng bạn vẫn một mình vượt qua, đánh bay những kẻ tiểu nhân hãm hại, ngáng đường mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 27/9/2019 của tuổi Hợi

Vận trình công danh, sự nghiệp, gia đạo, tình duyên của bạn vô cùng hanh thông, thuận lợi. Nhất là con đường tài lộc đều đã được trải thảm đỏ, tiền cứ đổ về không ngừng nghỉ. Hợi tha hồ mua sắm, hưởng thụ cuộc sống trong ngày cuối tuần.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm