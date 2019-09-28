Tử vi tuần mới của 12 con giáp (30/9 - 6/10): Thân, Sửu tiền tìm đến tận cửa, Dần, Mùi trong phúc có họa

Sách tử vi tuần mới có nói, Tý sẽ có những ngày phía trước khá thuận lợi trong công việc. Tài lộc vượng phát, ăn nên làm ra và vận may tiền bạc rất lớn. Thế nhưng, Tý đừng vội ngủ quên trong chiến thắng.

Chỉ cần theo dõi tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 30/9 đến 6/10/2019 bạn sẽ chủ động hơn trong cuộc sống, tránh mắc phải những sai lầm không đáng có.

Tử vi phương Đông hàng tuần chỉ rõ, Sửu vốn là người điềm đạm, dám nghĩ dám làm và chịu thương chịu khó. Đây chính là lý do vì sao dù không sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Sửu vẫn thừa khả năng gầy dựng cơ ngơi đồ sộ cho bản thân.

Trong phúc có họa, dẫu may mắn công danh, sự nghiệp nhưng cung nô bộc của Tý lại bị sao xấu chiếu mệnh. Con giáp này sẽ bị người mình tin tưởng vì ganh ghét mà hãm hại, trắc trở đôi chút những ngày đầu tuần.

Trong tuần mới này, Sửu sẽ một bước đổi đời, giàu lên nhanh đến chóng mặt. Chỉ cần thận trọng trong những quyết định liên quan đến tiền bạc thì Sửu sẽ đại cát đại lợi, bình an vô sự.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi Dần

Do hung tinh kéo đến nên tử vi tuần mới của Dần không mấy khả quan. Thậm chí, Dần còn đứng trước nguy cơ đánh mất tất cả chỉ vì quyết định sai lầm của mình.

Để hạn chế rủi ro, bảo toàn tài sản Dần cần khéo léo, tinh tế hơn trong đối nhân xử thế, giải quyết công việc kẻo tiền của đội nón ra đi.

Thăng chức tăng lương, được cấp trên trọng dụng nên không chỉ 7 ngày này mà từ đây đến cuối năm 2019 vận tài lộc của Mão sẽ thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi Mão

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp (30/9 – 6/10) cho thấy, Mão sẽ có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Thăng chức tăng lương, được cấp trên trọng dụng nên không chỉ 7 ngày này mà từ đây đến cuối năm 2019 vận tài lộc của Mão sẽ thăng hoa rực rỡ.

Tài vận đỏ như son là thế, nhưng vận tình duyên của Mão lại trắc trở đủ đường. Mão cần giữ bình tĩnh, đừng để giận quá mất khôn mà lứa đôi đường ai nấy đi.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi Thìn

Đầu tuần của người tuổi Thìn khá tốt, nhưng càng về cuối tuần vận trình của họ lại càng giảm sút nên tài vận bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ vì sai sót nhỏ Thìn đã khiến bản thân phải hao tài tốn của để trả giá cho sai lầm của mình.

Con giáp xui xẻo nhất trong tuần mới từ ngày 30/9 – 6/10 còn phải đối diện với nguy cơ bị tiểu nhân hãm hại mà hàm oan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi Tỵ

Đầu tuần vẫn có đôi chút rắc rối trong công việc nhưng bằng sự mưu mẹo, khôn ngoan và tinh tế của mình Tỵ sẽ vượt qua mọi chuyện. Thế nên, càng về cuối tuần Tỵ càng khẳng định được vị thế của mình chốn công sở, ai cũng nể trọng.

Tình duyên của con giáp may mắn này cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây.

Nếu không cẩn thận họa hao tài sẽ ập xuống, cướp đi của con giáp này khoản tiền khá lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, Ngọ vốn là người ham học hỏi, thích khám phá và không bao giờ từ bỏ đam mê. Họ sống có trách nhiệm và lạc quan nên được trời thương, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa.

Thế nhưng, nếu không cẩn thận họa hao tài sẽ ập xuống, cướp đi của con giáp này khoản tiền khá lớn. Cẩn thận chưa bao giờ là thừa, Ngọ hãy nhớ kỹ điều ấy trước khi quá muộn.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi Mùi

Bị sao thị phi bủa vây nên Mùi sẽ có tử vi tuần mới khốn khổ đủ đường. Chẳng những bị ảnh hưởng đến công việc, tiền tài tiêu tán Mùi còn phải đối diện với việc bị tiểu nhân dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại.

Tốt nhất, Mùi nên kiểm soát cảm xúc thật tốt, đừng vì một phút bốc đồng mà gây nên những hiểu lầm đáng tiếc.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi Thân

Quyết định sáng suốt trong công việc sẽ giúp Thân gặt hái được những thành tựu đáng nể trong công việc. Dẫu bị sao xấu ngáng chân Thân vẫn dễ dàng vượt qua tất cả, ôm hết tài lộc trong thiên hạ vào nhà.

Càng về cuối tuần Dậu càng đến gần với mục tiêu mà mình đã đặt ra - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi Dậu

Nhờ có quý nhân giúp đỡ, Dậu sẽ có tử vi tuần mới phơi phới. Càng về cuối tuần Dậu càng đến gần với mục tiêu mà mình đã đặt ra.

Chẳng những may mắn tài lộc, tình duyên của Dậu cũng đỏ như son. Họ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những tháng năm hạnh phúc bên nhau, kẻ thứ ba dù muốn cũng không thể chen chân.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi Tuất

Cát khí vượng, được cát tinh chiếu mệnh nên dù là công ăn lương hay làm chỉ thì Tuất cũng có tuần mới với tiền bạc dồi dào, tiêu tiền khỏi nghĩ.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, sung sướng như tiên chính là vận số trời đã sắp đặt cho con giáp này.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp tuổi Hợi

Tài lộc vượng vào đầu tuần, nhưng chính vì tiêu xài hoang phí nên Hợi sẽ lâm vào cảnh túng thiếu, chẳng còn đồng nào trong túi. Hãy suy tính dài lâu, có cho mình khoản tích cóp để phòng khi bất trắc vẫn có thể xoay xở Hợi nhé.

Chỉ cần vượt qua tuần mới sóng gió này Hợi sẽ lại hỷ sự song toàn, tình tiền viên mãn trong những ngày tới.

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