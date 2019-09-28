Tử vi Chủ Nhật ngày 29/9/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ phát tài, tuổi Mùi mất tiền hao của

Theo tử vi mới nhất, tình duyên của Tý nhanh nở chóng tàn. Bạn gặp gỡ được người mình thích nhưng mối quan hệ đó không tồn tại lâu. Điều này khiến tâm trạng của bạn khá dao động, ảnh hưởng ít nhiều đến công việc của bản thân.

Sóng gió đi qua, Dần chuẩn bị két sắt chứa tiền. Bạn có một ngày vô cùng thoải mái, mua sắm, ăn uống trò chuyện cùng gia đình. Vì vậy mà những mệt mỏi bấy lâu nay của bạn nhanh chóng qua đi. Không những vậy cơ hội kiếm tiền cũng đổ về không ngừng, giúp bạn thăng tiến lên vị trí cao.

Đường tài lộc của bạn không được hanh thông. Công việc nhiều mệt mỏi, áp lực khiến sức khỏe , tinh thần của bạn xuống dốc. Ngày Chủ Nhật, bạn không được nghỉ ngơi mà phải chạy deadline, còn bị cấp trên phê bình vì sự chậm trễ, không đúng tiến độ công việc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/9/2019 của tuổi Mão

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/9/2019 của tuổi Mão cãi vã với gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Mão gặp nhiều chuyện phiền phức từ gia đình. Bạn xảy ra cãi vã, bất đồng quan điểm với người thân nên tâm trạng vô cùng tệ. Cứ tưởng sẽ có một ngày nghỉ bình yên, nào ngờ mọi việc rắc rối đều đổ ập đến khiến bạn không trở tay kịp. Thậm chí còn ảnh hưởng đến những mối quan hệ thân thiết.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/9/2019 của tuổi Thìn

Theo tử 12 con giáp, Thìn nên tận dụng cơ hội kiếm tiền trong ngày Chủ Nhật này. Bạn may mắn nên đầu tư vào lĩnh vực nào cũng hanh thông, thuận lợi. Lời khuyên cho Thìn là nên tận dụng tốt cơ hội để thể hiện tài năng của mình để cấp trên, đồng nghiệp công nhận.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/9/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/9/2019 của tuổi Tỵ tiền đổ về như nước - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ bỗng dưng phát tài, tiền đổ về như nước trong ngày Chủ Nhật. Không chỉ có công việc suôn sẻ, chuyện tình cảm của bạn cũng hanh thông, thuận lợi. Tỵ độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu sớm nhận được tin vui về đường con cái. Nói chung ngày cuối tuần có nhiều điềm báo phát tài đến với bạn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/9/2019 của tuổi Ngọ

Tình cảm của những người tuổi Ngọ có nhiều dấu hiệu rạn nứt. Bạn và người ấy thường xuyên cãi vã, bất đồng quan điểm. Vì không có nhiều thời gian dành cho nhau mà mối quan hệ dần nguội lạnh. Nếu không giải quyết, bạn và người ấy có thể đường ai nấy đi trong thời gian sớm.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/9/2019 của tuổi Mùi

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/9/2019 của tuổi Mùi tiền mất tật mang - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mùi mất tiền, mất của. Ngày Chủ Nhật bạn tiêu xài rất hoang phí, thích gì cũng mua, vung tay quá trán. Vì vậy mà tiền thất thoát nhiều. Thậm chí tin tưởng người khác đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn nên tiền mất tật mang.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/9/2019 của tuổi Thân

Thân không cần phải quá căng thẳng về chuyện tiền bạc. Bởi bạn sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, thăng quan tiến chức trong ngày Chủ Nhật. Tuy là ngày nghỉ nhưng tin vui vẫn đổ về giúp bạn có một ngày nghỉ trọn vẹn, tinh thần vô cùng thoải mái.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/9/2019 của tuổi Dậu

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/9/2019 của tuổi Dậu có thể thoát ế - Ảnh minh họa: Internet

Ngày Chủ Nhật bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều người lạ. Vì vậy mà vận tình duyên của bạn tăng cao, nhận được khá nhiều lời tỏ tình, tán tỉnh của người khác phái. Bạn trở thành trung tâm nổi bật giữa đám đông bởi tài ăn nói khéo léo và duyên dáng của mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/9/2019 của tuổi Tuất

Tuất nhận được khá nhiều tin vui về công việc lẫn chuyện tình cảm. Nói chung ngày nghỉ của bạn vô cùng bình yên, không phiền muộn. Tuất nên dành thời gian cho gia đình, bạn bè để giải tỏa những áp lực bấy lâu nay.

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/9/2019 của tuổi Hợi

Ngày Chủ Nhật không mấy may mắn đối với những người tuổi Hợi. Nhất là về vấn đề tiền bạc. Bạn bị Thần Tài “bỏ mặc” nên tiền không cánh mà bay. Hợi làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu xài, thậm chí còn vay mượn khắp nơi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm