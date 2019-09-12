Tử vi 2020 Ất Hợi 1995 là phúc hay họa?

Năm 2020 là năm Canh Tý, Thiên Can Canh Kim lộ xuất Chính Ấn, Thái Tuế Tý Thủy lại lộ xuất Kiếp Tài. Trong năm nay, người tuổi Hợi gặp phải nhiều chuyện cạnh tranh, thường phải đối mặt với kẻ tiểu nhân, dễ bị anh em, bạn bè thân thiết hãm hại hoặc đem tới những ảnh hưởng không tốt. Mặt khác, Thất Sát cũng mang lại những tác động không tốt trên hai phương diện hôn nhân và tài lộc cho người tuổi Hợi. Thất Sát đại diện cho những hoạt động rượu chè, phong lưu, kiện tụng, vì thế bản mệnh nên khiêm tốn, biết mình biết ta, không nên hiếu thắng, mâu thuẫn với mọi người.

Tử vi 2020 Ất Hợi về đường tình duyên, sự nghiệp, sức khỏe sẽ ra sao? Đây là vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến vận hạn của bạn trong cả năm tới. Năm 2020, Hợi và Thái Tuế đồng vượng đồng vượng, tăng cường thêm sức mạnh cho ngũ hành Thủy, thế nhưng do ảnh hưởng của Kiếp Tài và nhiều hung tinh khách nên vận thế bản mệnh năm nay bình thường, vướng phải nhiều chuyện cạnh tranh, mâu thuẫn.

Tuy nhiên, trước khi đưa ra những quyết định trọng đại của đời người, bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng để tránh những rắc rối có thể nảy sinh sau này. Những người đã lập gia đình hoặc đã có đôi có cặp dễ phạm đào hoa, nếu không có cách giải quyết hợp lý thì dễ gây ảnh hưởng đến hôn nhân. Dù cùng một năm tuổi nhưng sao chiếu mệnh của nam và nữ lại không hoàn toàn giống nhau. Xem chi tiết sau đây để biết cách hóa giải và giảm thiểu những điều không hay trong cuộc sống, kéo may mắn về cho gia chủ.

Năm 2020, con giáp này không chiếm được ưu thế gì trong sự nghiệp, khó chạm tay tới cơ hội thăng tiến, nếu có cơ hội trước mắt cũng dễ bị kẻ khác giành mất, dễ chi tiêu tốn kém, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra, các mối quan hệ xã giao không thuận lợi. Về phương diện tình cảm, người độc thân có thể đạt được bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có những cặp đôi còn đi đến quyết định kết hôn.

Tử vi 2020 tuổi Ất Hợi nữ mạng

Tử vi 2020 Ất Hợi nữ mạng

Về phương diện sự nghiệp

Vận khí năm 2020 của nữ mạng gặp năm Tý không được may mắn cho lắm nhưng có sao Thái Bạch chiếu mệnh nên đường làm ăn hạn chế được nhiều xui rủi hơn. Nhưng có kẻ tiểu nhân hãm hại nên nếu không có gắng có thể sẽ gặp nhiều bất trắc và thất bại thảm hại.

Về phương diện tài lộc

Về phương diện tài lộc thì rất tiếc năm Tý không có nhiều tín hiệu tốt cho tuổi Ất Hợi, sự nghiệp gặp trắc trở kéo theo con đường tài lộc cũng đi xuống. Vì thế, không nên tham lợi mà đầu tư kinh doanh khi bản thân chưa đủ kinh nghiệm và kiến thức để thử sức. Tuổi Hợi cẩn thận mù quáng, tin người để bị tiểu nhân lợi dụng, lừa gạt tiền bạc. Đồng thời, họa phá tài cũng có thể đến từ những lần mua sắm chi tiêu quá đà của con giáp này, nên cân đối lại thu chi, có kế hoạch tài chính hợp lý hơn.

Về phương diện tình duyên



Tử vi 2020 Ất Hợi nữ mạng trong tình duyên



Tử vi 2020 Ất Hợi 1995 cho thấy rằng so với tài vận thì vận tình duyên có phần khởi sắc hơn nhờ Bách Việt trợ đào hoa ở bên. Người độc thân sau những nỗi đau trong quá khứ thì dần tìm lại được nụ cười, tình yêu sẽ tới vào lúc bạn không mong chờ nhất. Mối quan hệ gia đình vẫn đầm ấm hạnh phúc, không phải trải qua nhiều biến cố.

Về phương diện sức khỏe

Riêng về sức khỏe thì con giáp này cần phải lưu tâm nhiều hơn. Bệnh Phù hung tinh chủ về bệnh tật, ốm yếu, suy nhược cơ thể, tuổi Hợi nên tập cho mình thói quen sinh hoạt điều độ, đừng ham công tiếc việc quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Hãy nhớ rằng không gì quý hơn sức khỏe, có sức khỏe mới có thể làm được những điều mình muốn.

Tử vi 2020 tuổi Ất Hợi nam mạng

Nếu như năm nay vận hạn không tốt đối với nữ giới về con đường sức khỏe, đau ốm thì đối với Tử vi 2020 tuổi Ất Hợi nam mạng lại gặp nhiều khó khăn trong gia đạo, hao tài và bị tiểu nhân hãm hại. Tuy nhiên lại được quý nhân giúp đỡ.

Về phương diện sự nghiệp



Tử vi 2020 Ất Hợi nam mạng trong sự nghiệp

Luận giải về sự nghiệp của tuổi Hợi năm 2020, có thể thấy Chính Ấn nhập cung là điềm báo tốt về thăng quan tiến chức. Có thể những thành công mà con giáp này đạt được không quá lớn nhưng so với năm vừa rồi thì có thể nói là những bước tiến vượt bậc. Vong Thần hung tinh chủ về sự bất an, con giáp này đôi lúc vẫn thấy hoang mang, chưa thực sự tin tưởng vào năng lực của mình. Bạn xin sự trợ giúp quá nhiều sẽ thành ra hại mình. Lời đồn thổi thị phi có thể khiến cho bước đường thăng tiến của bản mệnh gặp khó khăn hơn.

Về phương diện tài lộc



Tử vi 2020 Ất Hợi nam mạng về tài lộc

Còn về phương diện tài lộc cho tử vi 2020 Ất Hợi thì không có nhiều tín hiệu đáng mừng cho lắm. Trong năm thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, Thứ Tài không có nên đừng tham lợi mà đầu tư kinh doanh khi bản thân chưa có kinh nghiệm lẫn kiến thức. Kiếp Tài còn khiến cho tuổi Hợi dễ mù quáng, tin lầm người mà bị lừa gạt tiền bạc. Họa phá tài cũng có thể đến từ những lần mua sắm chi tiêu quá đà của con giáp này, nên cân đối lại thu chi, có kế hoạch tài chính hợp lý hơn.

Về phương diện tình duyên

Nếu còn là người độc thân, phương diện tình cảm có tiến triển hơn so với năm 2019. Tuy nhiên, tình cảm không phải lúc nào cũng đến như mong muốn, vì thế không nên kén chọn quá kỹ mà bản mệnh cũng cần không ngừng nhìn lại bản thân, sửa đổi những thói hư tật xấu, phát huy những điểm mạnh của chính mình. Ngoài ra, vận đào hoa vượng không phải là dấu hiệu cát lành cho những người đã lập gia đình. Vào năm Canh Tý, bản mệnh dễ phạm đào hoa dữ, cần đề phòng các đối tượng khác giới có ý định tiếp cận, gần gũi với mình. Cần tránh các mối quan hệ ngoài luồng sẽ làm ảnh hưởng đến hôn nhân lẫn sự nghiệp.

Về phương diện sức khỏe



Tử vi 2020 Ất Hợi về phương diện sức khỏe

Tình hình sức khỏe của người tuổi Hợi trong năm Canh Tý 2020 không mấy khả quan. Thái Tuế Thủy vượng khiến các yếu tố Kim và Hỏa trong ngũ hành bị yếu đi, khiến bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, dễ phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sóng. Hệ thống hô hấp cũng không khỏe mạnh, bản mệnh dễ mắc phải những căn bệnh như cảm cúm, thấp khớp do sự thay đổi của thời tiết. Một số người gặp vấn đề về thận. Tốt nhất, bản mệnh nên có chế độ nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, tham gia nhiều các hoạt động tập thể, hoạt động công ích, những công việc mang ý nghĩa tích cực để giải tỏa áp lực, cải thiện các mối quan hệ, mang lại nhiều cơ hội hơn cho chính mình.

Theo tử vi 2020 Ất Hợi thì vận hạn năm nay của quý bạn không được tốt. Vì vậy, để giảm bớt những điều không hay xảy ra trong cuộc sống do sao xấu chiếu mạng đối với tuổi Hợi 1995 thì cần làm lễ cúng sao giải hạn nhằm giảm bớt đi tai họa cho bản thân. và làm nhiều việc thiện để hóa giải những điều xấu có thể xảy ra trong suốt năm 2020. Cẩn thận những tháng kỵ bao gồm tháng 2, 5, 8 âm lịch và màu trắng không hợp mệnh năm Tý đối với 1995 cả nam và nữ mạng.