Tử vi thứ Bảy ngày 7/9/2019 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ đề phòng kẻ xấu, tuổi Hợi quý nhân mang lộc đến

Tuổi Tý phải trải qua khá nhiều khó khăn, thử thách trong ngày cuối tuần. Bạn gặp nhiều chuyện không vui về công việc lẫn chuyện tình cảm. Tý nên mạnh mẽ vượt qua để không vướng vào những điều rắc rối và bị tiểu nhân hãm hại.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/9/2019 của 12 con giáp vận trình có nhiều biến động, được quý nhân giúp đỡ nên tài lộc đổ về đều đặn, chuyện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc như bản thân mong muốn.

Dần chỉ cần ngồi không hưởng phúc lộc trời ban, tiền bạc đổ về đếm không hết. Tuy nhiên trong những mối quan hệ xã hội của bạn vướng nhiều thị phi. Vì vậy hãy chú ý trong lời ăn tiếng nói, đừng để người khác nắm rõ khuyết điểm mà hãm hại bạn.

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu sớm nhận được nhiều cơ hội từ cấp trên giao phó. Vận trình của bạn một bước lên mây, tiền đổ về tiêu xài không hết. Ngày thứ Bảy, bạn nên mạnh dạn đưa ra ý kiến, quan điểm của mình để giành về nhiều cơ hội thăng tiến.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/9/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Bảy ngày 7/9/2019 của tuổi Mão nên thận trọng tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Mão cẩn trọng trong công việc. Đồng thời chuyện tiền bạc cũng nên cân nhắc. Có người sẽ hỏi vay mượn bạn, nếu nhẹ dạ cả tin, bạn sẽ vướng vào nhiều rắc rối. Không chỉ mất tiền mà còn khiến mối quan hệ rạn nứt, không thể nào cứu vãn được.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/9/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp thông minh, nhạy bén trong giao tiếp. Vì vậy bạn được nhiều người yêu mến. Đồng thời bạn cũng học được khá nhiều bài học từ những người đi trước. Tuy nhiên khi có chuyện gì xảy ra cũng nên giữ bình tĩnh, đừng nóng tính mà hỏng việc.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/9/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 7/9/2019 của tuổi Tỵ tình tiền viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ có một ngày may mắn về chuyện tình cảm lẫn công việc. Trong tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân, tâm đầu ý hợp. Trong công việc, bạn được đồng nghiệp yêu quý, cấp trên trọng dụng. Nói chung vận trình ngày hôm nay của bạn hanh thông, thuận lợi, tiền đổ về đếm không xuể.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/9/2019 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ nên đề phòng tiểu nhân hãm hại, kẻ xấu rình rập khiến bạn thân bại danh liệt, tiền mất tật mang. Bạn nhận được khá nhiều tin buồn, mất mát khiến tâm trạng vô cùng xuống dốc. Điều này ảnh hưởng khá lớn đến công việc lẫn cuộc sống hằng ngày của bạn.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/9/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 7/9/2019 của tuổi Mùi chú ý sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi nên bình tĩnh, tập trung vào công việc để tiểu nhân không tìm cách hãm hại. Ngày thứ Bảy, sức khỏe của bạn không tốt, thường xuyên bị đau đầu, đau bao tử. Vì vậy hãy chú ý đến sức khỏe của mình, đừng ôm đồm công việc quá nhiều mà ảnh hưởng đến bản thân.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/9/2019 của tuổi Thân

Vận trình của Thân không được như ý muốn. Bạn làm gì cũng không như ý, tiền không cánh mà bay, làm bao nhiêu cũng không đủ xài. Bên cạnh đó khi đi ra đường nên cẩn thận xe cộ, tiền bạc, đừng để người khác lừa gạt hay đừng tin tưởng ai, nhất là những người thân thiết.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/9/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Bảy ngày 7/9/2019 của tuổi Dậu đừng chen vào chuyện thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Dậu nên sống an phận, đừng xen vào chuyện của người khác. Vận trình của bạn có nhiều tin buồn đổ về khiến bản mệnh lận đận, không yên. Bạn bị tiểu nhân hãm hại nên tiền bạc thất thoát khá nhiều. Ngày thứ Bảy, bạn nên chọn trang phục có màu sắc phù hợp với mình để xua đuổi những vận xui.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/9/2019 của tuổi Tuất

Tuất không gặp nhiều chuyện vui trong ngày cuối tuần. Bạn nên đề phòng những mối quan hệ công sở, đồng nghiệp. Đừng tin vào những người thân thiết. Bởi họ đang ngấm ngầm chơi xấu, đâm sau lưng khiến vận trình của bạn vô cùng lận đận, khổ sở.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/9/2019 của tuổi Hợi

Hợi có một ngày vô cùng thuận lợi, được quý nhân phương xa mang lộc đến tận nhà. Ngày cuối tuần, bạn có cơ hội tham dự tiệc tùng, kết giao thêm nhiều mối quan hệ mới. Nhờ vậy mà vận trình của bạn được cải thiện khá nhiều. Có khó khăn gì cũng được người khác giúp đỡ nhiệt tình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm