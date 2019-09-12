Tử vi thứ Sáu ngày 13/9/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý may mắn ngút trời, tuổi Ngọ xảy ra xung đột

Ngày thứ Sáu của Tý gặp khá nhiều may mắn. Nhất là về phương diện tiền bạc, công việc. Trong công việc, bạn nhận được khá nhiều lời mời hợp tác làm ăn. Về mặt tiền bạc, Thần Tài ưu ái chiếu mệnh nên bạn làm gì cũng thu về nguồn lợi khủng.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/9/2019 của 12 con giáp kẻ một bước lên hương tiền tiêu không hết, người lại lận đận lao đao không có đường lui, làm gì cũng gặp tiểu nhân hãm hại, cản đường thăng tiến.

Theo tử vi 12 con giáp, ngày thứ Sáu của bạn không như mong muốn. Dần xảy ra xung đột, cãi vã với cấp trên, đồng nghiệp. Thậm chí bạn còn đánh mất những mối quan hệ làm ăn tốt đẹp của mình. Nếu không giữ được bình tĩnh, Dần sẽ không có cơ hội thăng tiến, chỉ giậm chân tại chỗ.

Ngày cuối tuần, Sửu gặp khá nhiều áp lực trong công việc. Những việc bạn làm đều không suôn sẻ như mong đợi. Tất cả đều trì trệ, bế tắc khiến bản thân mệt mỏi không yên. Chuyện tình cảm của bạn cũng không như ý muốn, cả hai bắt đầu có những cuộc xung đột nhỏ. Nếu không cư xử khéo léo, bạn và người ấy sẽ đường ai nấy đi.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/9/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Sáu ngày 13/9/2019 của tuổi Mão nên khiêm tốn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Mão nên khiêm tốn, dù có thành công mấy cũng đừng kiêu ngạo mà thiệt thân. Bởi có những người không tốt, đang tìm cách hãm hại, rêu rao chuyện xấu của bạn. Lời khuyên cho Mão là nên hòa đồng với mọi người, đừng ngủ quên trên chiến thắng mà đánh mất mối quan hệ thân thiết.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/9/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thìn có tài ăn nói khéo léo nên được nhiều người yêu mến. Bạn có cơ hội đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Nhờ vậy mà nguồn thu nhập của bạn tăng lên đáng nể. Thìn nên tận dụng thời cơ này để thể hiện hết những tài năng tiềm ẩn của bản thân.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/9/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 13/9/2019 của tuổi Tỵ công việc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ được Thần Phật chiếu mệnh nên mọi sự hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Khả năng về tài chính của bạn khá mạnh mẽ. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều bước tiến triển. Cả hai bắt đầu thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/9/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ có một ngày không như ý. Bạn nóng tính lại kiêu ngạo nên dễ xảy ra nhiều cuộc tranh cãi với bạn bè, người thân. Nếu không tiết chế cảm xúc, bạn sẽ dễ dàng đánh mất những mối quan hệ làm ăn lớn của mình. Hoặc gia đạo sẽ xảy ra nhiều chuyện buồn khiến tâm trạng của bạn bồn chồn không yên.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/9/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Sáu ngày 13/9/2019 của tuổi Mùi có chí tiến thủ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp có chí tiến thủ. Bạn luôn phấn đấu hết mình trong công việc. Nhờ vậy mà con đường tài chính của bạn luôn hanh thông. Vào ngày cuối tuần, bạn tha hồ đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè để giải tỏa những căng thẳng trong công việc.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/9/2019 của tuổi Thân

Tinh thần của Thân khá sảng khoái nên làm gì cũng thành công. Ngày cuối tuần của bạn có thể nói khá bình yên và ổn định về mặt tài chính. Bạn không còn sợ thất thoát tiền bạc hay vay mượn như ngày trước. Hiện tại, Thân có thể chuẩn bị cho những kế hoạch của mình mà không sợ ai cản đường.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/9/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Sáu ngày 13/9/2019 của tuổi Dậu lạc quan hơn - Ảnh minh họa: Internet

Dậu đã đi đúng hướng mà bản thân đã định ra. Bạn đủ tự tin và có suy nghĩ lạc quan hơn nên công việc đều hanh thông, thuận lợi như bản thân mong muốn. Về chuyện tình cảm, Dậu nên cởi mở hơn, đừng đặt ra quá nhiều nguyên tắc. Hãy mở lòng đón nhận những người đến với mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/9/2019 của tuổi Tuất

Tuất có một ngày không may mắn về chuyện tiền bạc. Nguồn tiền của bạn luôn thất thoát, làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu xài. Điều này khiến vận trình của bạn không mấy thuận lợi. Thậm chí bạn còn phải vay mượn khắp nơi để trang trải cho cuộc sống của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/9/2019 của tuổi Hợi

Hợi có trí thông minh bẩm sinh nên mọi khó khăn đến với bạn đều được giải quyết dễ dàng. Bạn dễ gần, hòa đồng nên được nhiều người yêu mến giúp đỡ. Điều này giúp bạn có được nhiều thuận lợi trong công việc lẫn chuyện tình cảm của mình vào ngày cuối tuần.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm