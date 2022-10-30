LỘI DÒNG NGOẠN MỤC: 3 con giáp thoát nạn Tam Tai, rủ nhau KÉO LỘC về nhà, ăn Tết Quý Mão linh đình

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 10:45

Nhờ có Tài Tinh soi chiếu, 3 tháng cuối năm, tài vận của 3 con giáp này lội ngược dòng sống thoải mái sống hết năm sau. Họ là ai?

Người Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân vốn là những người hiền lành, thông minh và luôn tập trung vào công việc của mình. Họ làm gì cũng có trách nhiệm và luôn nghĩ ra cách để có thể xây dựng được cuộc sống hạnh phúc. Nửa năm đầu, tuổi Thân dù cố gắng nhiều nhưng vẫn không gặt đạt được điều như ý, thậm chí có lúc họ còn buông xuôi, để mặc mọi thứ.

Tuy nhiên, vào nửa năm cuối, đặc biệt là 3 tháng cuối năm tài vận sẽ bất ngờ lội ngược dòng. Cơ hội vàng đến như một cơn mưa rào, chỉ cần bình tĩnh nắm bắt thì cuộc đời sẽ thay đổi, giàu sang phú quý chỉ là chuyện sớm muộn. Đối với những người kinh doanh, cần mạnh dạn đầu tư, nếu may mắn tuổi Thân có thể kiếm được gấp 2, gấp 3 lần bình thường, không những dư dả sống hết năm sau mà còn có thêm vốn để làm ăn lớn hơn. Cùng chờ xem nhé!

LỘI DÒNG NGOẠN MỤC: 3 con giáp thoát nạn Tam Tai, rủ nhau KÉO LỘC về nhà, ăn Tết Quý Mão linh đình - Ảnh 1

Người tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thường có tính cách khá thực tế, đáng tin cậy trong công việc, biết kiềm chế cảm xúc cân đối khi giải quyết việc chung. Người tuổi này thường khá nhiệt tình, tốt bụng và đặc biệt là họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống.

Từ cuối năm nay, họ sẽ bắt đầu có dấu hiệu tài vận hanh thông, vượng phát. Vận số này có thể tiếp tục kéo dài sang năm mới và tiếp tục tăng lên.

Trong hơn nửa năm qua, hầu như nguồn thu nhập chính của người tuổi Thìn không biến động mạnh khi mà còn ngần ngại trước những mối làm ăn rủi ro và mạo hiểm. Đó là do họ còn dính vào hạn Tam Tai. Tuy nhiên, khi đã đánh đổi bằng nhiều mồ hôi, công sức, cuối năm là thời điểm họ gặt hái sự tăng trưởng của mình một cách ổn định. Với những ai biết cách sắp xếp thời gian và công sức hợp lý thì sẽ đạt được những bước tiến khả quan.

LỘI DÒNG NGOẠN MỤC: 3 con giáp thoát nạn Tam Tai, rủ nhau KÉO LỘC về nhà, ăn Tết Quý Mão linh đình - Ảnh 2

Người Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người chăm chỉ, và họ cũng là người có số mệnh giàu có. Tuy niên, thời gian trước đây họ đã phải đối mặt với những vấn đề ngoài ý muốn khiến tài vận biến động, không kịp trở tay. Tuy nhiên, từ nửa cuối năm, tài vận và sự nghiệp tuổi Dậu có chuyển biến tích cực, những khó khăn, rối ren đều được giải quyết một cách êm đẹp.

Đặc biệt là 3 tháng cuối năm, tuổi Dậu cần phải tự tin phát huy hết thế mạnh của mình thì mới mong làm giàu. Hơn nữa, nếu có cơ hội đến thì phải nắm bắt kịp lúc, nếu may mắn tài vận sẽ bùng nổ giúp tuổi Dậu tạo được khối tài sản dư dả đến hết năm sau. Tử vị học có nói, tuổi Dậu là người phóng khoáng nên trong giai đoạn này cần cẩn thận chi tiêu, dù có tiền nhiều nhưng cũng không nên hoang phí, phải giữ túi tài ổn định thì mới mong giàu có bền vững.

LỘI DÒNG NGOẠN MỤC: 3 con giáp thoát nạn Tam Tai, rủ nhau KÉO LỘC về nhà, ăn Tết Quý Mão linh đình - Ảnh 3

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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