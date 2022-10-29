Xuất thân nghèo khó nhưng không chấp nhận cúi đầu, con giáp này có thể làm nên đại sự nhờ nghị lực mạnh mẽ, sẽ có ngày CÁ CHÉP HÓA RỒNG

Ai rồi cũng phải trải qua những quãng thời gian thăng trầm, mệt mỏi, thậm chí cả thất bại. Nhưng tục ngữ đã có câu: “Thất bại là mẹ của thành công”. Vấp ngã khiến người ta trưởng thành hơn, tố chất tâm lý vững vàng nên dù có bao nhiêu chuyện nguy nan xảy ra, họ vẫn sừng sững đứng đó, không bị khuất phục.

Cuộc đời mỗi người chẳng thể nào chỉ toàn những chuyện tốt đẹp, con đường ai đi cũng phải trải qua những đoạn gồ ghề chứ chẳng có chuyện bằng phẳng mãi.

Với tinh thần thép như vậy, họ chính là con giáp nghị lực dễ làm nên đại sự, càng về sau càng thành công rực rỡ, người người ngưỡng mộ.

Và cũng chính nhờ bản lĩnh và nghị lực phi thường này mà họ cực kì thành công sau này. Dù có bị người khác cố tình vùi dập, tranh công đoạt lợi thì họ cũng không ngại. Có thể nói nghị lực là tài sản vô giá mà cuộc sống trao cho những ai thiếu đi một chút may mắn.

1. Tuổi Ngọ

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ vốn là người có cá tính mạnh, phóng khoáng và sống rất lạc quan. Đa phần người tuổi này đều được ví như những chú ngựa bất kham hoang dã, không chịu ngồi yên nghe lời, càng không thích bị sắp đặt.

Họ ưa bay nhảy khắp nơi, không thích sự an nhàn, thích được khám phá những cái mới và tự tìm thử thách cho bản thân. Chính việc không sợ sự thay đổi này đã giúp Ngọ có thể chủ động linh hoạt để thích ứng với mọi hoàn cảnh.

Khó khăn ập đến cũng không khiến bản mệnh từ bỏ mà thậm chí điều này còn càng khiến những chú Ngựa mạnh mẽ hơn. Sự thành công của con giáp thường dựa vào nghị lực hơn là sự may mắn.

Với họ vượt qua thử thách mạo hiểm mới là cuộc sống chân chính, chứ ngồi một chỗ thì chỉ là những ngày tẻ nhạt, chán nản mà thôi. Nhờ đó mà họ tích lũy cho mình khá nhiều kinh nghiệm sống và kĩ năng giải quyết tình huống.

Dù thường ngày họ có vẻ khá thờ ơ, không hay khoe khoang kể lể về những việc mình làm, là kiểu “cà lơ phất phơ” nên có thể bị đánh giá không đúng về năng lực. Song khi thực sự đối mặt với khó khăn, họ trở nên cực kỳ nghiêm túc và chính thời điểm này là lúc Ngọ bộc lộ năng lực của mình rõ ràng nhất.

Trong đầu người tuổi này chưa bao giờ có khái niệm từ bỏ dù phía trước có là con đường gập ghềnh tới mấy, khó khăn có lớn bao nhiêu thì họ cũng nỗ lực để vượt qua. Không hề nói ngoa khi nhắc tới tuổi Ngọ người ta nhớ tới những con người nghị lực phi phàm có thể “dời sông lấp bể”.

Đứng trước những thử thách, người tuổi này sẽ dành nhiều thời gian để suy nghĩ, nghiên cứu về vấn đề cũng như các hướng giải quyết chứ không mù quáng tiến hành giải quyết vấn đề ngay. Họ là người biết tính toán và chỉ quyết làm khi nắm chắc phần thắng trong tay.

Với ý chí đó, họ hoàn toàn có thể làm nên nghiệp lớn trong cuộc đời mình. Dù có xuất phát điểm nghèo khó, nhưng bước vào một giai đoạn nhất định, khi đã đủ chín chắn và vững vàng, họ chắc chắn sẽ tìm ra con đường để chuyển mình.

Với sự nỗ lực không ngừng, tuổi Ngọ về hậu vận sẽ được số phận đền đáp xứng đáng khi có được cuộc sống sung túc hạnh phúc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

2. Tuổi Dần

Đa phần những người tuổi Dần được đánh giá chẳng khác nào những con hổ dũng mãnh cả. Họ bất chấp mọi thứ, chỉ cần nhận định thì sẽ kiên quyết theo đuổi đến cùng.

Con giáp này sống vô cùng thực tế, không tin vào số phận hay vận may mà chỉ tin vào chính đôi tay và trí tuệ của bản thân mới là yếu tố cốt lõi làm nên thành công. Họ có một niềm tin bất diệt với việc theo đuổi mục tiêu và luôn cố gắng bằng mọi cách để đạt được thành quả cao nhất.

Dần cũng có một bộ óc nhạy bén, lối tư duy linh hoạt lại thêm tính cách vô cùng kiên cường thì việc đi đến thành công cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Hơn nữa, con giáp này còn rất biết cách đối nhân xử thế với mọi người. Tính cách của họ rất nhiệt tình, biết suy nghĩ cho người khác, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi được yêu cầu. Chính sự lương thiện, sự tử tế cũng là lý do để bạn luôn tìm thấy sự ủng hộ nhiệt tình từ người thân và bạn bè. Khi gặp khó khăn hay đại nạn, bạn sẽ có nhiều người vươn tay giúp đỡ để thành công.

Dù có vẻ hơi nóng tính nhưng khi làm việc, họ cực kì kiên nhẫn, không gấp không vội, không dễ bị xao động. Cũng giống như những con hổ đang chờ săn mồi, họ cực kì bình tĩnh và chờ đợi đến đúng thời cơ. Con giáp này không hành động theo cảm tính cũng ít khi vì ai mà thay đổi kế hoạch, với họ đi theo một lập trình của bản thân mới là điều đúng đắn và chắc chắn nhất.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng như ý muốn, cũng có những lúc Dần rơi vào một vũng bùn lần, khó khăn, xui xẻo liên tục đổ xuống đầu, nhưng họ không ngại. Với Dần, vấp ngã là để học hỏi, để rèn luyện bản thân chứ không phải là chuyện đáng xấu hổ gì cả.

Có thể trong những năm tháng đầu đời họ phải trải qua rất nhiều khó khăn và đau khổ, gặp phải sự phiền não và mệt mỏi vượt quá sức chịu đựng của người khác. May mắn thay, người tuổi Dần là một những người mạnh mẽ, bất khuất với tính cách vững vàng, giàu nghị lực.

Ngay cả khi gặp muôn vàn trở ngại và cũng phải trải qua một thời gian sa sút tinh thần, họ cũng sẽ không chịu thua. Ngược lại, họ không ngừng chiến đấu sau nhiều thất bại, chính vì vậy người có phúc ắt có trời trợ giúp. Sau khi nhiều lần đứng dậy, người tuổi Dần có thể biến hung thành cát, gặp dữ hóa lành với tương lai suôn sẻ đi đến chiến thắng.

3. Tuổi Tuất

Cũng là một trong những con giáp nghị lực dễ làm nên đại sự, người tuổi Tuất có khả năng khiến mọi người không ít lần phải đi từ ngạc nhiên tới trầm trồ và thán phục với những lần chuyển bại thành thắng của mình.

Đây là con giáp sống kiên cường và có niềm tin vô cùng kiên định vào bản thân. Họ sẵn sàng nỗ lực lực hết mình để thử sức chứ không muốn giao cuộc đời của mình cho số phận. Những người như thế thường có năng lượng tích cực, suy nghĩ lạc quan, tự thân nỗ lực giúp cuộc sống sau này đầy đủ hơn.Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã có niềm tin vào nhân sinh vô cùng kiên định, không bao giờ tin rằng có những thứ mình không thể đạt được và dùng cả cuộc đời để chứng minh việc này chính là chân lý.

Tuất cũng nổi tiếng với khả năng tập trung và làm việc nghiêm túc. Cũng giống như Ngọ, Tuất sống và làm việc bằng lý trí nên những quyết định của họ rất ít khi bị tình cảm tác động.

Những người này một khi quyết định làm gì thì sẽ lên kế hoạch kĩ càng chứ không kiểu làm việc tùy hứng, thích thì làm không thích lại bỏ đấy.

Thật ra nhiều người cho rằng Tuất có lối sống khá cứng nhắc vì mọi thứ họ đều theo kế hoạch đã chuẩn bị sẵn, có phần rập khuôn khi từ mục tiêu tới công việc cần làm đều được họ liệt kê ra và tính toán kĩ lưỡng trước khi hành động.

Nhưng chính thói quen chắc chắn đó đã giúp con giáp này hoạch định rõ ràng mọi kế hoạch công việc mình, vừa tiết kiệm thời gian vừa đảm bảo hiệu suất lại tránh được rất nhiều rủi ro không đáng có.

Tuất cũng có lối suy nghĩ khá cởi mở, họ luôn biết cách biến áp lực thành động lực để cố gắng. Không dựa dẫm, không chùn bước trước bất kì điều gì. Tuất có thể không mạnh mẽ như Dần cũng không bất kham như Ngọ nhưng họ có sự kiên định và chăm chỉ.

Tuy nhiên, con giáp này có một điểm yếu cần cải thiện là dễ bị căng thẳng và mệt mỏi khi gặp khó khăn. Nếu họ nỗ lực bằng một tâm thế nhẹ nhàng hơn thì thành công sẽ nhanh tới hơn. Vì khi đi làm họ vốn thẳng tính nên thường dễ bị người ta khó chịu, bị hãm hại, vùi dập nên cần đối mặt bằng một tâm thế nhẹ nhàng, giữ cho mình cái đầu lạnh hơn nữa.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.