Đúng hôm nay (29/10), Nam Tào Bắc Đẩu điểm tên 3 con giáp Tiền - Tình - Tài đỏ rực, kiếm được tài sản khủng

Tử vi tháng 10/2022 âm lịch cho thấy, tuổi Tý có công việc, tình cảm khá hanh thông, thuận lợi, mang lại cho bạn một tháng mới an lành, như ý.

Mệnh mang đào hoa nên người tuổi Tý khá khéo léo, lời nói hài hước thu hút người đối diện. Bạn cũng đa tài, đa nghệ thể hiện sức hút tuyệt vời của mình ra bên ngoài.

Tháng này thực sự suôn sẻ, thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống.

Với nam mạng bạn có được tính cách khảng khái, nhiệt thành được nữ nhân xung quanh chú ý.

Với nữ mạng thì thông minh, hấp dẫn dễ dàng khiến người đối diện để ý. Tuy nhiên, mức độ vừa phải là đào hoa tốt, thế nhưng với những ai đang có gia đình thực ra lại là cám dỗ, bạn nên tránh xa kẻo gây hại cho hạnh phúc gia đình.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, cuộc sống của người tuổi Tuất đã "dễ thở" hơn nhiều so với những tháng trước đây. Tháng mới, nhiều người tuổi này có thể nhận được tin vui liên quan đến sự phát triển bản thân, nhận được sự công nhận và giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Đặc biệt là vào cuối tháng 10 âm lịch, con giáp tuổi Tuất có cuộc sống như ý, mọi việc đều trở nên tốt hơn. Họ nâng cao hiệu suất làm việc, năng lực thăng cấp.

Với sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này có thể đạt được nhiều thành công hơn, từng bước giành được các mục tiêu đã định với tốc độ nhanh nhất có thể.

Con giáp tuổi Tuất có thể kiếm thu được lợi nhuận lớn, gia đình yên ổn, mối quan hệ với bạn bè cũng rất tốt. Vì vậy, họ không lúc nào cô đơn, có can đảm để nỗ lực phấn đấu trong sự nghiệp.

Người tuổi Tuất khi kiếm được tiền đều sẽ tái đầu tư để để có cổ tức tốt. Cuối tháng 10 Âm lịch cũng là lúc con giáp tuổi Tuất làm ăn phát tài.

Tuổi Dậu

Tháng này đầu tư có lợi, bạn đang thu hút được nhiều tài lộc về mình nhờ sự chăm chỉ, cần mẫn.

Dịch Mã Chủ về dịch chuyển cho thấy công sức bỏ ra không ít nhưng bù lại sẽ có thành quả xứng đáng trong tương lai. Không ít người càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn.

Tinh thần lạc quan cùng thái độ làm việc độc lập, tự chủ, rất tự tin trong các quyết định của mình, tạo cảm giác tin tưởng đối với người khác, thậm chí mọi người còn sẵn sàng làm theo những chỉ dẫn của bạn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm