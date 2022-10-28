ĐÚNG 8h8p ngày 28/10, Ngọc Hoàng điểm tên 3 con giáp Tiền - Tình - Tài đỏ rực, kiếm được tài sản khủng

Theo tử vi 12 con giáp, đặc điểm nổi bật của người tuổi Dần là lòng dũng cảm, tính cạnh tranh. Họ giàu nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm và thường đưa ra những quyết định táo bạo.

Đặc biệt là sau ngày 10 tháng 10 Âm lịch, thời cơ đến với người tuổi Dần giúp họ thay đổi được tài vận. Có thể, con giáp này sẽ nhận được thêm công việc tay trái, thêm cơ hội đầu tư sinh lời.

Người tuổi Dần sinh năm 1986 và 1998 có sao tốt chiếu mệnh, tài lộc dồi dào vào cuối năm nay.

Ngoài ra, những người cầm tinh con hổ, trong thời gian tới đây có thể bị hai hung tinh chiếu mệnh khiến sức khỏe không được tốt. Người tuổi này cần tránh uống rượu, hút thuốc. Họ dễ bị cảm sốt, ăn khó tiêu.

Tuổi Hợi

Tháng 10 âm lịch 2022 sẽ là một tháng có nhiều thay đổi tốt đối với tuổi Hợi. Những tháng đầu năm thế nào không biết, nhưng những tháng cuối năm tuổi Hợi sẽ lấy lại những gì đã mất. Trong tháng 10 âm này tuổi Hợi sẽ có vận may từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có những cải thiện đáng kể.

Giữa tháng 10 âm, tuổi Hợi có thể sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp tuổi Hợi làm giàu trong tương lai. Người tuổi Hợi vốn được xem là người được trời ban nhiều phước lành, mọi điều tốt đẹp đều đến với họ, chỉ cần gặp được thiên thời địa lợi, nhân hòa thì sẽ thăng hoa viên mãn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Tỵ tính tình cởi mở, lạc quan, thích kết bạn với mọi người. Trong công việc, họ là người chăm chỉ, có trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến.

Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp tuổi Tỵ là đôi khi họ tỏ ra bảo thủ, cứng đầu, không chịu tiếp thu ý kiến góp ý trái chiều từ người khác. Sửa đổi nhược điểm này, con giáp tuổi Tỵ ngày một vươn xa trong công việc.

Từ tháng 10 Âm lịch, con giáp tuổi này tình cờ có sao may mắn chiếu mệnh, vận khí của họ tăng cao. Con giáp này nhận được nhiều cơ may phát tài. Họ đạt được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp nên sẽ được cấp trên trọng dụng.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì tiếp cận được nhiều khách hàng, doanh thu cũng tăng lên nhanh chóng. Cơ hội đến nhiều nhưng người tuổi Tỵ cần cẩn trọng, đề phòng kẻ gian lừa gạt, lật lọng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.