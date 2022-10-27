Vận đen bám đuổi hết 2022: 2 tuổi này làm như trâu vẫn nghèo, cần cẩn thận trong kinh doanh, kí kết hợp đồng mới

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 16:04

Những con giáp này cuối năm 2022 cần hết sức cẩn thận trong việc kí kết hợp đồng, xuất tiền đầu tư, chi tiêu cũng cần tính toán kĩ lưỡng

Những tuổi hạn lớn trong năm Nhâm Dần càng cuối năm càng thận trọng

Các chuyên gia phong thủy cho biết, trong năm Nhâm Dần 2022 sẽ có 2 tuổi cực kỳ xấu gồm Nhâm Thân 1992 và Nhâm Tý 1972 trong đó Nhâm Thân 1992 vừa chịu sự kìm hãm của xung Thái Tuế vừa gặp hạn Tam Tai nên gặp nhiều khó khăn và vất vả.

Theo các chuyên gia phong thuỷ, tuổi Thân trong năm nay là tuổi gặp nhiều khó khăn và vất vả nên hết sức thận trọng trong năm Nhâm Dần này. Đặc biệt, khi thời gian càng tới cuối năm càng nên giữ gìn để cho những tai ương qua đi nhẹ nhàng.

Vận đen bám đuổi hết 2022: 2 tuổi này làm như trâu vẫn nghèo, cần cẩn thận trong kinh doanh, kí kết hợp đồng mới - Ảnh 1

Tuổi Thân là tuổi gặp nhiều vất vả nhất trong năm Nhâm Dần 2022

Trong các con giáp người tuổi Thân thì là con giáp chăm chỉ, cố gắng nỗ lược trong công việc. Tuy nhiên, trong năm Nhâm Dần do dính năm xung tháng hạn nên người tuổi Thân là tuổi gặp nhiều vất vả nhất trong năm Nhâm Dần 2022.

Xét về phương diện công việc, luôn thay đổi theo chiều hướng xấu, dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, buôn bán đều sẽ gặp trở ngại, hao tiền tốn của. Trong năm nay đặc biệt là dịp cuối năm tuổi Thân cũng đề phòng bị trộm cắp tài sản, lừa đảo hoặc bị tiểu nhân quấy phá khiến tiền mất tật mang.

Gia đạo liên tục gặp chuyện trục trặc và tình cảm thiếu sự gắn kết bền chặt, nhiều chuyện phiền muộn chủ yếu cũng vì áp lực công việc và tài chính mà nên.

Sức khoẻ của những con giáp này cũng không được tốt khi dễ mắc chứng bệnh liên quan đến thận, khí huyết hay thương tật tứ chi.

Do vừa xung Thái Tuế lại gặp hạn Tam Tai nên vận trình vất vả. Chuyện tình cảm của những con giáp tuổi Thân cũng không được như ý nguyện vì gặp nhiều cản trở khi người độc thân được giới thiệu, mai mối nhưng khó gặp được lương duyên, các mối quan hệ chỉ chớp nhoáng, sớm đến, sớm đi.

Xét về phương diện tình cảm: Các cặp đôi đang hẹn hò mà tính chuyện kết hôn e rằng khó thành đôi. Con đường tình duyên sự nghiệp đều trở ngại. Tình duyên sự nghiệp đều trở ngại. Áp lực do phiền muộn cuộc sống khiến đương số phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, khó tránh được các chứng bệnh thần kinh cũng như hệ tiêu hoá như đau đầu, đau dạ dày, giảm thị lực...

Nữ mạng tuổi Thân cũng cần chú ý đến các bệnh phụ khoa và bệnh cũ dễ tái phát, một khi phát hiện triệu chứng bệnh sẽ nặng hơn, người vừa khó chịu mà tiền cũng hao nhiều hơn.

Vận đen bám đuổi hết 2022: 2 tuổi này làm như trâu vẫn nghèo, cần cẩn thận trong kinh doanh, kí kết hợp đồng mới - Ảnh 2

Tuổi Tý

 Từ trước đến nay, người tuổi Tý tiêu tiền thường không hay suy nghĩ, chỉ cần vừa mắt với món đồ nào thôi là họ sẽ lập tức mua ngay không chần chừ, đến khi thanh toán họ đơn, họ mới nhận ra rằng số tiền tiêu tháng này của mình đã hết trong chớp mắt.

Rơi vào tình huống này, họ chỉ còn cách là hỏi vay tiền bạn bè để đợi lương tháng tiếp theo mà thôi. Những tưởng như vậy sẽ giúp họ chi tiêu tiết kiệm hơn, nhưng trên thực tế, khi được cầm tiền trong tay, họ sẽ lại lập tức tiếp tục thói quen chi tiêu của mình. Cứ như vậy về lâu về dài, họ sẽ chẳng bao giờ tích lũy được đồng tiền nào cả, hơn nữa tiền lương tháng này lại phải bù cho tiền vay tháng trước, nên họ chẳng thể nào tránh được vòng tuần hoàn trả - vay, vay – trả.

Vận đen bám đuổi hết 2022: 2 tuổi này làm như trâu vẫn nghèo, cần cẩn thận trong kinh doanh, kí kết hợp đồng mới - Ảnh 3

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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