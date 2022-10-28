Từ Rằm tháng 10 Âm AI ĐEN MẶC AI: 3 tuổi này được sao Thiên Vương chiếu mệnh, đón tin vui liên tục, giàu khủng

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 08:18

Tử vi cho biết bắt đầu từ Rằm tháng 10 Âm lịch có những con giáp dưới đây cầu được ước thấy, cuộc sống công danh đều viên mãn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là con giáp có lợi thế thông minh, lanh lợi và chủ động, có thể vững vàng nội tâm. Những người này không thích lãng phí thời gian vào những việc hờ hững. Tuổi Thìn chính là kiểu người thích sự khám phá và những điều mới mẻ.

Trong năm nay, người tuổi Thìn cũng đã vượt qua nhiều thử thách. Mặc dù có những sai lầm và khúc mắc nhỏ, nhưng điểm chung là họ đã rút ra được những bài học đáng quá.

Tử vi trong dịp cuối tháng 10 âm lịch những người tuổi Thìn sẽ có những bước đột phá ở nơi làm việc. Nếu bạn có thể giữ được tâm thế của mình và thận trọng thì sẽ có tin vui trong sự nghiệp như cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương.

Người tuổi Thìn cũng cần rèn thêm tính kiên nhẫn vì những ngày tháng sắp tới sẽ mở ra con đường chông gai, càng chăm chỉ thì càng có nhiều triển vọng.

Từ Rằm tháng 10 Âm AI ĐEN MẶC AI: 3 tuổi này được sao Thiên Vương chiếu mệnh, đón tin vui liên tục, giàu khủng - Ảnh 1

Tuổi Mão

Tử vi cho biết đây là khoảng thời gian hoàng kim đối với người tuổi Mão. Con giáp này có tính cách vui vẻ, hòa đồng và đối xử với mọi người xung quanh rất chân thành. Họ dùng sự chân thành của mình để nuôi dưỡng đam mê trong công việc và học tập.

Chính tính cách này đã góp phần mang đến may mắn cho Mão. Từ rằm tháng 10 âm lịch, đặc biệt là sau rằm, thành quả sẽ đến một cách viên mãn. Tài khoản của Hợi sẽ tăng dần đều mà không cần phô trương cho mọi người xung quanh biết.

Từ Rằm tháng 10 Âm AI ĐEN MẶC AI: 3 tuổi này được sao Thiên Vương chiếu mệnh, đón tin vui liên tục, giàu khủng - Ảnh 2

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết những người cầm tinh con gà có đặc điểm chung là khôn ngoan, mạnh mẽ, không ngại khó, hành động rất quyết đoán và có thể nhanh chóng bắt tay vào những việc đã định. Chần chừ không phải là phong cách hành động của người tuổi Dậu.

Kể từ ngày 15 tháng 10 âm lịch, những người này sẽ thoát khỏi vận rủi đeo bám. Người tuổi gà có mục tiêu rõ ràng và biết nỗ lực hết mình, kiên trì sẽ gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Người tuổi Dậu nên nắm bắt cơ hội này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai của mình thêm phần rực rỡ.

Từ Rằm tháng 10 Âm AI ĐEN MẶC AI: 3 tuổi này được sao Thiên Vương chiếu mệnh, đón tin vui liên tục, giàu khủng - Ảnh 3

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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