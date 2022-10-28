Thần Phật bảo hộ: 3 tuổi có căn phú quý, gặp DỮ HÓA LÀNH, mọi khó khăn hiện tại sẽ sớm được giải quyết

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 08:01

Nhận được sự hộ mệnh của Phật Phổ Hiền Bồ Tát - đây là vị tôn chủ tượng trưng cho đức bảo hộ, che chở. Ngài sẽ giúp cho 3 con giáp này có thêm ý chí bền bỉ, thực hiện những nguyện vọng, hoài bão.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có tính cách nhẹ nhàng, suy nghĩ tinh tế và rất dễ mềm lòng. Người này không bao giờ làm việc hấp tấp. Trong công việc, họ luôn suy nghĩ một cách gọn gàng, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, giải quyết các khúc mắc một cách thỏa đáng.

Tuổi Mão luôn thân thiện, thẳng thắn và thành thật với mọi người. Họ không thích nói chuyện vòng vo. Chính vì vậy, người tuổi Mão luôn được tôn trọng và đánh giá cao.

Trong cuộc sống, con giáp này cũng được Thần Phật che chở, hưởng nhiều điều tốt lành, tài vận hanh thông.

Thần Phật bảo hộ: 3 tuổi có căn phú quý, gặp DỮ HÓA LÀNH, mọi khó khăn hiện tại sẽ sớm được giải quyết - Ảnh 1

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có khí chất phú quý và năng lược phi thường. Họ thông minh, có đầu óc kinh doanh cùng các mối quan hệ xã giao tốt.

Tuổi Thìn không chỉ có vận thế tốt mà còn hiếm khi gặp tai họa, có thể hoàn thành tốt những việc mà bản thân muốn làm.

Bản mệnh luôn tràn đầy năng lượng và sức sống. Dù làm trong ngành nghề nào, họ cũng đạt được thành tích tốt, sự nghiệp có thành tựu đáng nể.

Thần Phật bảo hộ: 3 tuổi có căn phú quý, gặp DỮ HÓA LÀNH, mọi khó khăn hiện tại sẽ sớm được giải quyết - Ảnh 2

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng người tuổi Mùi thường hiền lành, thành thật, sống tích cực và luôn nỗ lực phấn đấu. Họ có thể sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để gia đình có cuộc sống tốt đẹp.

Mỗi khi làm bất cứ việc gì, tuổi Mùi đều đứng trên góc độ của người khác để suy nghĩ.

Tuổi Mùi sống tử tế, thích hành thiện, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Con giáp này luôn được Thần Phật che chỏ, phù hộ, đi đâu cũng có phúc tinh cao chiếu. Họ có nguồn lực tài chính phát triển, không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc.

Khi gặp khó khăn, con giáp này có thể giải quyết ổn thỏa và đạt được thành tựu đáng nể.

Người tuổi Mùi khi thành tâm hướng Phật thì phúc khí càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn.

Thần Phật bảo hộ: 3 tuổi có căn phú quý, gặp DỮ HÓA LÀNH, mọi khó khăn hiện tại sẽ sớm được giải quyết - Ảnh 3

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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