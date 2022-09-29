Lộc về ngập tràn, 3 con giáp trong hai ngày 1/10 - 2/10 chuẩn bị hốt vàng đầy nhà, hân hoan hưởng phước, giàu sang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 18:35

Trong hai ngày 1/10 và 2/10 tới đây, 3 con giáp sau sẽ vui như tết vì vận may đỏ chói lọi, làm ăn vượng phát không ngừng, tiền bạc cũng chẳng cần lo nghĩ.

Tuổi Mùi

Trời sinh ra những người tuổi Mùi luôn có ý chí thông minh kiên cường. Những con dê dễ thành công trong cuộc sống tiền bạc luôn rủng rỉnh hơn người.

Lộc về ngập tràn, 3 con giáp trong hai ngày 1/10 - 2/10 chuẩn bị hốt vàng đầy nhà, hân hoan hưởng phước, giàu sang huy hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong hai ngày 1/10 và 2/10 tới đây, tuổi Mùi sẽ phất lên như diều gặp gió công việc hanh thông thuận lợi khiến tuổi Mùi được cấp trên tin tưởng cất nhắc, tiền bạc luôn căng ví trong thời gian tới.

Tháng 10, đất trời hòa hợp, vận khí được đẩy cao nên tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội phát triển trong công việc, thu được nhiều tài lộc. Gia đình họ hàng có chuyện vui từ xa đưa lại, có thêm thành viên mới.

Tuổi Mão

Lộc về ngập tràn, 3 con giáp trong hai ngày 1/10 - 2/10 chuẩn bị hốt vàng đầy nhà, hân hoan hưởng phước, giàu sang huy hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào hai ngày 1/10 và 2/10 tới đây, công việc của Mão được Chính Tài trợ vận nên có phần tiến triển hơn trước. Bạn không cần phải ôm thêm việc về nhà, có một ngày thảnh thơi bên gia đình. Sắp tới có điềm được tăng lương hoặc được cấp trên cân nhắc thăng chức, khen ngợi, đề bạt.

Đường tiền bạc khởi sắc, lương thưởng có lẽ sẽ tăng lên nhưng hôm nay chưa phải là lúc. Khuyên bản mệnh nên hết lòng tin tưởng vào bản thân và công việc hiện tại thì sẽ không thất vọng, đồng lương bạn nhận được sắp tới đây sẽ có thay đổi.

Tuổi Thân

Tử vi hai ngày 1/10 và 2/10 tới đây của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vận tài thăng hạng vượt trội.

Bạn sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, được lãnh đạo công nhận sẽ khiến niềm đam mê công việc của bạn càng dâng cao. Bạn rất giỏi giao tiếp với mọi người nên sự hợp tác giữa các phòng ban rất suôn sẻ.

Lộc về ngập tràn, 3 con giáp trong hai ngày 1/10 - 2/10 chuẩn bị hốt vàng đầy nhà, hân hoan hưởng phước, giàu sang huy hoàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc được phản ánh trong các công việc kinh doanh bên lề. Với sự giúp đỡ của bạn bè và các thành viên trong gia đình, bạn có thể điều hành công việc kinh doanh bên lề của mình và kiếm được nhiều tiền từ nó. Hơn nữa, khi có cơ hội kiếm tiền, người tuổi Thân cũng rất biết cách chi tiêu và tiết kiệm nên dễ dàng có được khoản tiền thu lớn, cuối năm dễ mua được nhà, có xe mới hoành tráng hơn.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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