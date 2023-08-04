LỘC tràn vào nhà đúng hôm nay ngày 4/8, 3 con giáp muốn tài có tài, muốn danh có danh, TÀI PHÚ tăng nhanh, càng làm càng thắng lớn

Tâm linh - Tử vi 04/08/2023 05:21

Tử vi hôm nay cho thấy 3 con giáp này đón nhiều cơ hội cải thiện vận tài lộc của mình.

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay ngày 4/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có thể gặp nhiều vận may trong công việc, có khả năng tăng thu nhập. Chỉ cần người tuổi Ngọ muốn học hỏi và cố gắng thì chắc chắn sẽ xảy ra những kỳ tích trong công việc. Bản mện có thể khám phá con đường mà bạn muốn theo sau này.

LỘC tràn vào nhà đúng hôm nay ngày 4/8, 3 con giáp muốn tài có tài, muốn danh có danh, TÀI PHÚ tăng nhanh, càng làm càng thắng lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này đang trên đà tăng thu nhập và có cơ hội đầu tư và mở rộng kinh doanh. Bản mệnh hãy tận dụng cát khí thuận lợi này để đạt được sự thịnh vượng.

Vận trình tình cảm không mấy khả quan. Bạn thường hay tỏ sự buồn phiền và ủ dột khi gặp chuyện không đúng ý của mình. Đôi khi đối phương làm về trễ một chút cũng khiến bạn hoài nghi sự chung thuỷ.

Tuổi Thìn

Thiên Tài xuất hiện trong tử vi của người tuổi Thìn cho thấy con giáp này đón nhiều cơ hội cải thiện vận tài lộc của mình. Tuy nhiên khi tài chính dư dả thì sẽ có nguy cơ tiêu xài hoang phí, vì vậy bạn cần kiểm soát chi tiêu, đừng để đến lúc thâm hụt rồi mới lo lắng thì đã muộn. 

LỘC tràn vào nhà đúng hôm nay ngày 4/8, 3 con giáp muốn tài có tài, muốn danh có danh, TÀI PHÚ tăng nhanh, càng làm càng thắng lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong ngày này, bản mệnh còn được yên tâm làm việc khi các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng đều vô cùng hài hòa. Điều này rất hữu ích cho bạn phát triển sự nghiệp, nó còn là động lực để bạn vươn tới những tầm cao mới. 

Chuyện tình cảm được ngũ hành tương sinh nâng đỡ nên không xảy ra khúc mắc nào quá lớn. Những người đang yêu được gia đình đồng thuận. Để tình yêu phát triển thêm, cả hai nên dành thời gian để tìm hiểu thêm và vun vén cho tình cảm này.

Tuổi Sửu

Chiếu theo những dấu hiệu trong tử vi cá nhân hàng ngày, trong ngày thứ Sáu 04/08/2023 này, tuổi Sửu gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân tuổi Sửu khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

LỘC tràn vào nhà đúng hôm nay ngày 4/8, 3 con giáp muốn tài có tài, muốn danh có danh, TÀI PHÚ tăng nhanh, càng làm càng thắng lớn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của tuổi Sửu. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, tuổi Sửu hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình.

Đường tài lộc của tuổi Sửu hôm nay có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

 

Từ khóa:   Tử vi hôm nay tử vi hàng ngày tử vi ngày 4/8/2023

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 32 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 1 giờ 17 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'