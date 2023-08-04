LỘC tràn vào nhà đúng hôm nay ngày 4/8, 3 con giáp muốn tài có tài, muốn danh có danh, TÀI PHÚ tăng nhanh, càng làm càng thắng lớn

Tử vi hôm nay ngày 4/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có thể gặp nhiều vận may trong công việc, có khả năng tăng thu nhập. Chỉ cần người tuổi Ngọ muốn học hỏi và cố gắng thì chắc chắn sẽ xảy ra những kỳ tích trong công việc. Bản mện có thể khám phá con đường mà bạn muốn theo sau này.

Vận trình tình cảm không mấy khả quan. Bạn thường hay tỏ sự buồn phiền và ủ dột khi gặp chuyện không đúng ý của mình. Đôi khi đối phương làm về trễ một chút cũng khiến bạn hoài nghi sự chung thuỷ.

Con giáp này đang trên đà tăng thu nhập và có cơ hội đầu tư và mở rộng kinh doanh. Bản mệnh hãy tận dụng cát khí thuận lợi này để đạt được sự thịnh vượng.

Tuổi Thìn

Thiên Tài xuất hiện trong tử vi của người tuổi Thìn cho thấy con giáp này đón nhiều cơ hội cải thiện vận tài lộc của mình. Tuy nhiên khi tài chính dư dả thì sẽ có nguy cơ tiêu xài hoang phí, vì vậy bạn cần kiểm soát chi tiêu, đừng để đến lúc thâm hụt rồi mới lo lắng thì đã muộn.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong ngày này, bản mệnh còn được yên tâm làm việc khi các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng đều vô cùng hài hòa. Điều này rất hữu ích cho bạn phát triển sự nghiệp, nó còn là động lực để bạn vươn tới những tầm cao mới.

Chuyện tình cảm được ngũ hành tương sinh nâng đỡ nên không xảy ra khúc mắc nào quá lớn. Những người đang yêu được gia đình đồng thuận. Để tình yêu phát triển thêm, cả hai nên dành thời gian để tìm hiểu thêm và vun vén cho tình cảm này.

Tuổi Sửu

Chiếu theo những dấu hiệu trong tử vi cá nhân hàng ngày, trong ngày thứ Sáu 04/08/2023 này, tuổi Sửu gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân tuổi Sửu khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Ảnh minh họa: Internet

Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của tuổi Sửu. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, tuổi Sửu hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình.

Đường tài lộc của tuổi Sửu hôm nay có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.